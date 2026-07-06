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Kiev Belediye Başkanı Kliçko, başkentin hava saldırısı altında olduğunu bildirdi

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Ukrayna'nın başkenti Kiev'de yerel saat 02.45'ten itibaren başlayan hava saldırılarında 3 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. Podil ve Darnitskiy semtlerinde apartmanlar hasar gördü, arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Ukrayna'nın başkenti Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, yerel saat 02.45'ten itibaren kente yönelik hava saldırılarının başladığını bildirdi.

Kliçko sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yerel saat 02.45'ten beri başkentin hava saldırısı altında olduğunu belirtti.

Kiev'in Podil ve Darnitskiy semtlerinde apartmanların hasar gördüğünü kaydeden Kliçko, olay yerlerinde arama kurtarma çalışmalarının başlatıldığını aktardı.

Kliçko, Podil semtinde hasar gören bir apartmandan 15 kişinin sağ kurtarıldığını, ilk belirlemelere göre Kiev'de 7 kişinin yaralandığını ifade etti.

Kiev Şehri Askeri İdaresi Başkanı Timur Tkaçenko da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, mevcut bilgilere göre başkente yönelik devam eden saldırılar nedeniyle 3 kişinin öldüğünü kaydetti.

Tkaçenko mesajında, "Rusya sivilleri hedef alan füze saldırılarına devam ediyor." açıklamasında bulundu.

Ukrayna Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada ise başta Kiev olmak üzere ülkenin Çernigiv, Sumi, Zaporijya, Dnipropetrovsk ve Donetsk bölgelerine yönelik hava saldırılarının sürdüğü açıklandı.

Kaynak: AA / Davit Kachkachishvili
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