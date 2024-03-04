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Fransa, kürtaj hakkını anayasal güvence altına alan ilk oldu

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Fransa'da kürtaj hakkı anayasal güvence altına alındı. Böylelikle Fransa, kürtaj hakkını anayasa tarafından güvence altına alan ilk ülke olarak kayıtlara geçti. Gelişmeyi Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "Fransa'nın gururu" ve "evrensel bir mesaj" olarak nitelerken Fransa Başbakanı Gabriel Attal da yasanın kabulüyle "Fransa'nın dünyaya tarihi bir mesaj verdiğini" ifade etti.

Fransa'da kürtaj hakkının Fransız Anayasası'nda yer almasına ilişkin tek maddelik yasa tasarısı, parlamento üyelerinin tamamının bir araya geldiği Kongre'de kabul edildi. Tasarının onaylanmasıyla Fransa, "kürtaj hakkını anayasa tarafından güvence altına alan ilk ülke" oldu.

BÜYÜK ÇOĞUNLUK "EVET" DEDİ

Ulusal basındaki haberlere göre, kürtaj hakkına ilişkin yasa tasarısı, Kongre'de 72'ye karşı 780 oyla onaylandı.

Fransa, kürtaj hakkını anayasal güvence altına alan ilk oldu

FRANSA CUMHURBAŞKANI MACRON, TASARIYI "EVRENSEL MESAJ" OLARAK NİTELEDİ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kongre'de onaylanan kürtaj hakkının anayasal güvence altına alınmasını sağlayan tasarıyı Fransa'nın "gururu" ve "evrensel bir mesaj" olarak niteleyerek, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde "yeni bir özgürlüğün anayasal güvenceye alınmasını" kutlamak istediğini belirtti.

Fransa'da kürtaj hakkı anayasal güvence altına alındı

EYFEL KULESİ'NE "BENİM BEDENİM, BENİM TERCİHİM" YAZISI YANSITILDI

Başbakan Gabriel Attal da yasanın kabulüyle "Fransa'nın dünyaya tarihi bir mesaj verdiğini" vurgulayarak, kendi bedenleri üzerinde söz söyleme hakkının kadınlara ait olduğu mesajını verdi. Yasanın kabul edilmesinin ardından başkentin simgelerinden Eyfel Kulesi'ne "Benim bedenim, benim tercihim" yazısı yansıtıldı.

Fransa'da kürtaj hakkı anayasal güvence altına alındı

FRANSA, KÜRTAJ HAKKINI ANAYASA TARAFINDAN GÜVENCE ALTINA ALAN İLK ÜLKE OLARAK TARİHE GEÇTİ

Ulusal Meclis ve Senato'da onaylanan yasa tasarının, anayasada bir değişiklik öngördüğü için Kongre'de oylamaya sunulması gerekiyordu. Kürtaj hakkının, Fransız Anayasası'nda yer almasına ilişkin tek maddelik yasa tasarısı, 30 Ocak'ta Ulusal Mecliste 28 Şubat'ta da Senato'da kabul edilmişti. Fransa'da kadınlar, hamileliğinin 14. haftasına kadar yasal olarak kürtaj yaptırabiliyor. Tasarının onaylanmasıyla Fransa, "kürtaj hakkını anayasa tarafından güvence altına alan ilk ülke" oldu.

Fransa'da kürtaj hakkı anayasal güvence altına alındı

Kaynak: AA / Güncel

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