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Fransa'da halk genel seçimin 2. turu için sandık başında! Başkentte yağmalama önlemleri alındı

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Fransa'da genel seçimin ilk turunda 28 yaşındaki Jordan Bardella'nın liderliğini yaptığı aşırı sağcı Ulusal Birlik Partisi 1'inci olmuştu. Halk şimdi 2. tur için yeniden sandık başında. Oy verme işlemi sürerken, sabah saatlerinde başkent Paris'in işlek caddelerindeki mağaza vitrinlerinin tahta plakalarla kapatıldığı gözlendi. Bir çok mağaza yağmalanmaya karşı korumaya alındı.

Fransa'da ilk turu aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) Partisi'nin önde götürdüğü erken genel seçimlerin ikinci tur oylamaları sürüyor. Fransız seçmen, kendilerini Ulusal Mecliste temsil edecek 501 milletvekilini belirleyecek.

Fransa ana karasında yerel saatle 08.00'de başlayan oy verme işlemi 18.00'de sona erecek. Paris, Marsilya gibi büyük kentlerde ise saat 20.00'ye kadar oy kullanma işlemi devam edecek. Seçim öncesi, başkent Paris'in işlek caddelerindeki mağaza vitrinlerinin tahta plakalarla kapatıldığı gözlendi. Yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek için yapıldığı bildirilen uygulama ile bir çok mağaza, yağmalanmaya karşı korumaya alındı.

Fransa'da halk genel seçimin 2. turu için sandık başında! Başkentte yağmalama önlemleri alındıParis'te mağazalar yağmalamaya karşı korumaya alındı

76 MİLLETVEKİLİ İLK TURDA SEÇİLMİŞTİ

Yaklaşık 68 milyon 400 bin nüfuslu ülkede 49,5 milyon Fransız seçmen, ikinci turda 5 yıl boyunca kendilerini Ulusal Mecliste temsil edecek 501 milletvekilini belirlemek için sandığa gidiyor. Mecliste görev alacak diğer 76 milletvekili ilk turda seçilmişti. 1094 adayın yarıştığı seçimin ikinci tur oylamasında en fazla oy alan adaylar, milletvekili seçiliyor. Parti veya ittifakların 577 sandalyeli Mecliste salt çoğunluğu elde etmesi için 289 milletvekili sayısına ulaşması gerekiyor.

SEÇİMDE 3 İTTİFAK ÖNE ÇIKIYOR

Seçim yarışında merkez sağcı Cumhuriyetçiler (LR) Partisinin lideri Eric Ciotti ve bazı LR adaylarıyla ittifak yapan aşırı sağcı Jordan Bardella'nın partisi Ulusal Birlik (RN), aşırı sağcıların seçimde galip gelmesinden endişe eden sol ve çevreci partilerin oluşturduğu Halk Cephesi İttifakı ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi Rönesans'ın iktidar ortakları Demokrasi Hareketi (MoDem) ve Horizons (Ufuklar) ile kurduğu "Cumhuriyet İçin Hep Birlikte" İttifakı öne çıkıyor.

Fransa'da halk genel seçimin 2. turu için sandık başında! Başkentte yağmalama önlemleri alındı

Araştırma şirketlerinin sandıkların kapanmasından itibaren seçimin tahmini sonuçlarını vermeye başlaması, resmi sonuçların daha sonra İçişleri Bakanlığı tarafından açıklanması bekleniyor. Resmi verilere göre, yurt dışında yaşayan Fransızlardan internet üzerinden 2. tur için oy kullananların sayısı 460 bin olarak kayıtlara geçti. Ayrıca, ülkenin denizaşırı toprakları olarak adlandırılan Guadeloupe, Guyane, Martinique gibi bölgelerinde oy verme işlemleri dün yapıldı.

MECLİS YARIN KAPILARINI YENİ MİLLETVEKİLLERİNE AÇACAK

Meclis, yarından itibaren yeni milletvekillerini ağırlamak üzere yerel saatle 14.00'te kapılarını açacak. Ulusal Meclisin 577 yeni üyesi ilk Genel Kurul oturumu için 18 Temmuz'da toplanacak ve yerel saatle 15.00'ten itibaren yeni Meclis başkanlarını seçmek için oy kullanmaya başlayacak.

Yeni milletvekillerinin aynı gün yerel saatle 18.00'den önce Meclisteki gruplarını oluşturması gerekecek. Fransız Meclisinde bir siyasi grup oluşturmak için en az 15 milletvekilinin bir araya gelmesi ve grup başkanvekillerini belirlemesi gerekiyor.

FRANSA'NIN ERKEN SEÇİME GİDİŞİ

Fransa'da son 3 seçimdir oylarını artırmaya devam eden aşırı sağcı RN, en son 9 Haziran'daki Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde yüzde 31,4 oy alarak en yakın rakibi olan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi Rönesans'ı ikiye katlamıştı.

Fransa'da halk genel seçimin 2. turu için sandık başında! Başkentte yağmalama önlemleri alındı

"SEÇİM SONUÇLARINA DEMOKRATİK BİR CEVAP VERMELİYDİK"

Aşırı sağın AP seçimlerindeki galibiyeti üzerine Macron, 9 Haziran gecesi Meclisi feshederek 30 Haziran-7 Temmuz'da erken seçime gitme kararı almıştı. Macron bu kararını, "AP seçim sonuçlarına demokratik bir cevap vermeliydik." sözleriyle savunmuş ancak ülkenin 26 Temmuz-11 Ağustos'ta ev sahipliği yapacağı 2024 Paris Olimpiyatlarının hemen öncesinde erken seçime gidecek olması, siyasi istikrarsızlık ve toplumsal huzursuzluk yaratabileceği gerekçesiyle kamuoyunda endişeyle karşılanmıştı.

Ülkedeki son genel seçimlerde bir türlü ittifak kuramayan solcu partiler, bu seçimlerde aşırı sağa karşı kısa sürede "Yeni Halk Cephesi İttifakı" altında bir araya gelmiş ve tek aday çıkaracaklarını duyurmuştu. Yeni Halk Cephesi İttifakı'nda ülkenin önde gelen sol partilerinden Sosyalist Parti (PS), Boyun Eğmeyen Fransa (LFI), Fransa Komünist Partisi (PCF) ve çevreci parti Yeşiller (EELV) yer alıyor. Aşırı sağcı RN ise merkez sağdaki Cumhuriyetçiler (LR) Partisinin lideri Eric Ciotti ve bazı LR üyeleriyle ittifak yaparken iktidar partisi Rönesans ile ortakları MoDem ve Ufuklar Partisi de "Cumhuriyet İçin Hep Birlikte" İttifakı'nı kurmuştu.

Fransa'da halk genel seçimin 2. turu için sandık başında! Başkentte yağmalama önlemleri alındı

MACRON'UN İTTİFAKI İLK TURDA 3. SIRADA KALMIŞTI

Seçimin ilk turunda, aşırı sağcı ittifak yüzde 33 civarında oyla sandıktan birinci çıkmış, Yeni Halk Cephesi İttifakı yüzde 28 ile ikinci, Macron'un "Cumhuriyet İçin Hep Birlikte" ittifakı ise yüzde 20 oyla üçüncü sıraya yerleşmişti. Seçimin ilk turunda 76 milletvekili seçilirken, bunların 39'u aşırı sağ, 32'si sol ittifak, 2'si Macron ittifakı ve kalan 3'ü merkez sağdaki Cumhuriyetçiler ve diğer sağ partilerin adayları olmuştu.

Kaynak: AA / Güncel

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Yorumlar (1)

Kutay Soysal:

HANİ BURALAR HÜR DEMOKRASİ ÖZGÜRLÜK YERLERİYDİ........!!!! MEKSİKADA DAHİL BÖYLESİ ÖNLEM ALINMADI

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