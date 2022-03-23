Fotoğrafı Ordu Büyükşehir Belediyesi paylaştı! Dışarı çıkmak isteyen vatandaş, kardan duvarla karşılaştı

Mart ayının başından beri ülke genelinde etkili olan kar yağışı, Doğu Karadeniz'i esir almış durumda. Ordu'da vatandaşlar ve belediye ekipleri, insan boyunu aşan karla mücadele ediyor.

ARAÇLAR TAMEMEN KARLA KAPLANDI

Yağıştan en fazla etkilenen ilçelerden Gürgentepe'de karın yüksekliği 2,5 metreyi geçti. Park halindeki bazı araçların tamamen beyaz örtüyle kaplandığı ilçede, bazı binaların çatısında uzun sarkıtlar oluştu. Esnaf, iş yerlerinin önünde ve sundurmasında biriken kara müdahale etti. Yer yer insan boyunu aşan kar nedeniyle bazı evlerin yolu tamamen kapandı, araçlar da görünmez hale geldi. Kimi vatandaşlar da evlerinin önünü ve araçlarındaki karı kendi imkanlarıyla temizledi.

"UZUN YILLARDIR BÖYLE BİR KIŞ YAŞANMADI"

Gürgentepe Belediye Başkanı Yaşar Şahin, ilçede uzun yıllardır böyle bir kışın yaşandığını hatırlamadığını söyledi. 1300 rakımlı ilçede karın hayat şartlarını zorladığını anlatan Şahin, "Burada, bu şartlarda vatandaşlarımızla beraber hayatımızı idame ettiriyoruz. Şu anda kış şartlarıyla mücadele etmeye devam ediyoruz." dedi.

"MART KAPIDAN DA BAKTIRMIYOR ARTIK"

Ordu Büyükşehir Belediyesi, şehirde yaşanan karla mücadeleye ilişkin Twitter'da sık sık paylaşımlarda bulunuyor. Önü tamamen karla kaplanan evin fotoğrafını paylaşan belediyenin notu da dikkat çekti: "Mart'a bir haller oldu, kapıdan da baktırmıyor artık."

İşte kara teslim olan Ordu'dan fotoğraflar;

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