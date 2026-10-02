Fon Koordinasyon Kurulu 2. kez toplandı: Geri ödeme takvimi ele alındı

İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanı Yardımcısı başkanlığında toplanan Fon Koordinasyon Kurulu'nun ikinci toplantısına ilişkin detayları kamuoyuyla paylaştı. Toplantıda, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) kararları doğrultusunda yatırımcılara yapılacak ödemelerin takvimi ve Sermaye Piyasası Kanunu'nda yapılması planlanan değişiklikler değerlendirildi.

ÖDEME TAKVİMİ İÇİN İKİNCİL DÜZENLEMELER YOLDA

Toplantının ana gündem maddesini, sorunlu fonlarda mağduriyet yaşayan yatırımcıların kayıplarının telafisine yönelik teknik süreçler oluşturdu. SPK'nın 30 Eylül 2026 tarihli kararları çerçevesinde, net yatırım tutarının hesaplanma yöntemine ilişkin kurumlar arası düzeyde yürütülen çalışmalar değerlendirildi. Ayrıca kurulun aldığı ödeme kararına yönelik ikincil düzenlemelerin çerçevesi çizilerek, mağdurların beklediği geri ödeme takvimi detaylı bir şekilde ele alındı.

VATANDAŞA EK YÜK GETİRMEYECEK YASAL DEĞİŞİKLİK

Krizin kalıcı olarak çözülmesi, denetim boşluklarının giderilmesi ve piyasa güvenilirliğinin sağlanması amacıyla bir süredir üzerinde çalışılan Sermaye Piyasası Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Taslağı da kurulun masasına geldi. İlgili kurum ve kuruluşlara yasa taslağına nihai halinin verilmesi için gerekli talimatlar iletilirken, planlanan tüm düzenlemelerde vatandaşın omuzuna herhangi bir ek mali yük bindirilmeyeceği ilkesinin özellikle altı çizildi.

"HAKKANİYET VE ADALET GÖZETİLECEK"

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamanın sonunda, fon piyasasının belirli ve sınırlı bir bölümünde ortaya çıkan bu krizin çözümüne yönelik kararlılık mesajı yinelendi. Sorunun, ilgili devlet kurumlarının tam koordinasyonuyla, sermaye piyasası kuralları dışına çıkılmadan, hakkaniyet ve adalet gözetilerek hızlı ve etkili bir şekilde çözüme kavuşturulacağı vurgulandı.