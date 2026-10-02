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Test sonucu pozitif çıkmıştı! Afra Saraçoğlu sessizliğini bozdu

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Test sonucu pozitif çıkmıştı! Afra Saraçoğlu sessizliğini bozdu
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Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında Adli Tıp Kurumu'nda alınan saç örneğinde yasaklı madde tespit edilen Afra Saraçoğlu, sonuçların ardından açıklama yaptı. Yasa dışı madde kullanmadığını belirten oyuncu, saçındaki bulgunun pasif maruziyet veya temas yoluyla oluşmuş olabileceğini söyledi.

  • Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın uyuşturucu soruşturması kapsamında oyuncu Afra Saraçoğlu'ndan alınan saç örneğinde kokain tespit edildi; kan ve idrar testleri negatif çıktı.
  • Saraçoğlu, soruşturmadan haberdar olunca yurt dışı seyahatini sonlandırıp Türkiye'ye döndüğünü ve evinde yapılan aramalarda yasa dışı madde veya suç unsuruna rastlanmadığını bildirdi.
  • Saraçoğlu, saçındaki kokain bulgusunun pasif maruziyet veya temasla oluşabileceğini savundu ve yasa dışı madde kullanımına karşı olduğunu belirtti.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında oyuncu Afra Saraçoğlu'ndan kan, saç ve idrar örnekleri alındı. Adli Tıp Kurumu'nda gerçekleştirilen incelemede Saraçoğlu'nun saç örneğinde kokain tespit edildiği bildirildi. Kan ve idrar testlerinin ise negatif çıktığı aktarıldı.

AFRA SARAÇOĞLU'NDAN TEST SONUCUNA İLİŞKİN İLK AÇIKLAMA

Adli Tıp raporunun dosyaya girmesinin ardından sessizliğini bozan Saraçoğlu, soruşturmadan haberdar olunca yurt dışı seyahatini sonlandırarak Türkiye'ye döndüğünü ve süreç boyunca adli makamlarla iş birliği yaptığını belirtti. Oyuncu ayrıca evinde yapılan aramalarda herhangi bir yasa dışı madde veya suç unsuruna rastlanmadığını söyledi. 

SAÇINDAKİ BULGU İÇİN "PASİF MARUZİYET" İHTİMALİNİ GÖSTERDİ

Saraçoğlu, saç analizindeki sonucu beklemediğini belirterek görüştüğü uzmanlardan saç telinin dış etkenlere açık olduğu bilgisini aldığını söyledi. Mesleği nedeniyle kalabalık etkinliklerde bulunduğunu ifade eden oyuncu, bulgunun farkında olmadan gerçekleşen pasif maruziyet veya temasla oluşabileceğini savundu. 

Kan ve idrar sonuçlarına da dikkat çeken Saraçoğlu, "Kan ve idrarımın temiz olması zaten kullanıcı olmadığımı doğruluyor" ifadelerini kullandı. 

"YASA DIŞI MADDE KULLANIMINA KESİNLİKLE KARŞIYIM"

Kamuoyunun gündemini böyle bir konuyla meşgul ettiği için özür dileyen Saraçoğlu, yasa dışı madde kullanımına karşı olduğunu ve hayatında buna yer olmadığını belirtti. Oyuncu, süreçte görev alan İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ile adli makamlara da teşekkür etti.

Ekim Devrim Manduz
Ekim Devrim Manduz
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