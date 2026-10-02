Ankara'da 4 yıl nezle sandığı burun akıntısı beyin omurilik sıvısı çıktı! Sebep geçirdiği trafik kazası

Ankara'da Rukiye Ağaçayak'ın (38), sol burun deliğinden akan şeffaf sıvının, beyin omurilik sıvısı olduğu ve 4 yıl önce geçirdiği trafik kazasına bağlı beyin tabanında oluşan açıklık nedeniyle meydana geldiği belirlendi. Ağaçayak, burun içinden endoskopik yöntemle yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu.

Evli ve ev kadını Rukiye Ağaçayak, 4 yıl önce geçirdiği trafik kazasında yaralandı. Hastaneye kaldırılan Ağaçayak, tedavisinin ardından taburcu edildi. Ağaçayak, kazadan sonra sol burun deliğinden aralıklarla gelen şeffaf sıvıyı, nezle veya alerjiye bağlayarak önemsemedi. Son 3 ayda akıntının belirgin şekilde artması üzerine hastaneye başvuran Ağaçayak'ta yapılan tetkiklerde, sıvının beyin omurilik sıvısı olduğu ve beynin alt tabanında açıklık bulunduğu belirlendi. Beyin tabanındaki açıklığın 4 yıl önce geçirdiği travmaya bağlı geliştiği saptanan Rukiye Ağaçayak, 16 Eylül'de Bilkent Şehir Hastanesi'nde burun içinden endoskopik yöntemle ameliyat edildi. Ağaçayak, 3 saat süren ameliyatın ardından sağlığına kavuşarak taburcu edildi.

SABAHLARI AVUÇ AVUÇ AKMAYA BAŞLADI

Rukiye Ağaçayak, 4 yıl önce ağır bir trafik kazası geçirdiğini, başına darbe aldığını anlatarak, "İki koltuk arasında sıkıştım, kaldım. İşte o zaman kafa tasımda açıklık oluşmuş. Ama biz fark etmedik 4 yıl boyunca bunu. İlk müdahalede, başımda bir ağrı hissetmiyordum, kırık çıkık da olmayınca direkt 'iyisin' dediler ve eve gönderdiler. Ara ara burnumdan sıvı geliyordu; ama 3-4 ayda bir ve az az. Ben de onu gribal bir şey zannediyordum. Ama 3 ay önce avuç avuç akmaya başladı sabahları. Öylelikle farklı bir doktora gittim. Beyin omurilik sıvısı olduğu orada ortaya çıktı. Doktorlarım beyin ameliyatı olmam gerektiğini, böyle yaşayamayacağımı söyledi. Ama ben açık ameliyat istemedim" dedi.

AÇIK AMELİYAT YERİNE BURUNDAN GİRİLDİ

Ağaçayak, bunun üzerine Bilkent Şehir Hastanesi'ne başvurduğunu anlatarak, "Ölümü bile göze almıştım 'sen böyle yaşamazsın' dediklerinde. Her insanın bir ölüm borcu var, ölürüm dedim. Açık beyin ameliyatı olmayı hiç düşünmüyordum. Sonra burundan olacağımı duyunca buraya geldim. Dualarım kabul oldu çok şükür. Çok sevinçliyim. Şikayetlerim ameliyatın ardından durdu, akıntı gelmiyor artık. Şu anda çok iyi hissediyorum kendimi. Yeniden bir umut ışığı doğdu bana. Ben 'belki de ölürüm' diyordum. Yani o beyin sıvısı aka aka azalıyordu artık. Doktorumuz da 'beynin zamanla ameliyat olmazsan oradan sarkma yapabilir' demişti" diye konuştu.

TEK TARAFLI AKINTIYA DİKKAT

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Kulak Burun Boğaz (KBB) Kliniğinden Uzman Dr. Muhittin Alkan ise ileri endoskopik teknoloji ve navigasyon sistemleri sayesinde ameliyatın başarıyla gerçekleştirildiğini söyleyerek, "Herhangi bir kafa travmasından sonra bu tarz şikayetlerle karşılaşabiliyoruz. Ufak ufak, ara ara böyle akıntılar olabiliyor. Özellikle burnun tek tarafından böyle şeffaf renkli bir akıntımız olduğu zaman, travma sonrası da olduysa bunu önemsememiz gerekiyor. Hayatı tehdit edici ileri bir enfeksiyon, menenjit. O yüzden bu tarz bir sıvı akıntısında beyinle burun arasındaki o defekti kapatmamız gerekiyor. Literatürde bu tarz endoskopik cerrahilerin yüzde 90 oranında başarılı olduğu bildirilmiş. Yine en önemli avantajlarından bir tanesi ameliyat sonrası hızlı taburcu olabiliyor hastalar. Çoğu insan bunun travma sonrası beyin omurilik sıvısı olabileceğini bilmiyor. Bilmediğimiz için de bunu alerji zannedebiliyoruz. Normal grip, nezle gibi akıntılar zannedebiliyoruz. Özellikle, tek taraflı bir akıntımız varsa ve bir travma aldıysak bunu önemsememiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı