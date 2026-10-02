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Milyonların gülümsediği Miran’ın doğum günü hayali: Yeni bir protez kol

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Milyonların gülümsediği Miran’ın doğum günü hayali: Yeni bir protez kol Haber Videosunu İzle
Milyonların gülümsediği Miran’ın doğum günü hayali: Yeni bir protez kol
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Çocuklar İçin Çal Derneği (ÇİÇAD), 2016 yılından bu yana Türkiye genelinde çocuklara yönelik sosyal ve sanatsal çalışmalarını sürdürüyor. Dernek, yıllar önce Mardin’de bir köy okulunda tanıştığı 12 yaşındaki Miran’ın hayatına dokunmak için yeni bir dayanışma çağrısı başlattı.

  • Mardin'de bir köy okulunda çekilen video ile tanınan, sol kolu dirsek hizasından ampute 12 yaşındaki Miran için yeni bir protez kol sağlanması amacıyla çalışma başlatıldı.
  • Çocuklar İçin Çal Derneği, doğum gününe 10 gün kalan Miran'ın yeni yaşına yeni bir protez kolla girmesi için hayırseverleri dayanışmaya davet ediyor.
  • Destek olmak isteyenler, @cocuklaricincal ve dernek başkanı İbrahim Yalçın'ın @gezenitalyan Instagram hesapları üzerinden bilgi alıp sürece katkı sunabilir.

Çocuklar İçin Çal Derneği gönüllüleri, 2022 yılında Mardin’de bir köy okulunda gerçekleştirdikleri yardım çalışması sırasında Miran, namıdiğer “Alihandro” ve arkadaşlarıyla tanıştı. Çocuklarla çekilen eğlenceli bir video kısa sürede sosyal medyada milyonlarca kişiye ulaşarak izleyenlerin yüzünde tebessüm oluşturdu.

Sol kolu dirsek hizasından ampute olarak dünyaya gelen ve bugün 12 yaşında olan Miran, yaşadığı tüm zorluklara rağmen hayata gülümseyerek tutunmasıyla çevresindekilere de umut veriyor.

Miran’ın sosyal medyada yeniden gündeme gelen görüntülerinin ardından çok sayıda hayırsever, Çocuklar İçin Çal Derneği’ne ulaşarak destek olmak istediğini belirtti. Bunun üzerine dernek, Miran’ın ailesi ve gerekli kurumlarla görüşerek yeni bir protez kola kavuşması için çalışma başlattı.

YENİ YAŞINA YENİ BİR PROTEZ KOLLA GİRSİN

Doğum gününe 10 gün kalan Miran için hedef ise oldukça anlamlı: Yeni yaşına yeni bir protez kolla girmesini sağlamak.

Çocuklar İçin Çal Derneği, Miran’ın protez kol sürecine destek olmak isteyen hayırseverleri dayanışmaya davet ediyor.

Destek olmak isteyenler, @cocuklaricincal Instagram hesabı üzerinden Çocuklar İçin Çal Derneği’ne, dernek başkanı İbrahim Yalçın’ın @gezenitalyan hesabı üzerinden de bilgi alabilir ve destek sürecine katkı sunabilir.

Dernek yetkilileri, “Miran’ın doğum gününde yüzündeki gülümsemeyi daha da büyütmek ve ona yeni yaşında yeni bir umut olmak istiyoruz” diyerek tüm hayırseverleri dayanışmaya çağırdı.

Kaynak: Haberler.com
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