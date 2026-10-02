Haberler

Fatih Terim şampiyonluk favorisini açıkladı: Her şeye rağmen Galatasaray

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fatih Terim şampiyonluk favorisini açıkladı: Her şeye rağmen Galatasaray
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Deneyimli teknik direktör Fatih Terim, Süper Lig'deki şampiyonluk yarışında favorisini açıkladı. Galatasaray'ın kadrosu, teknik direktörü ve kulüp yapısına dikkat çeken Terim, “Her şeye rağmen Galatasaray” diyerek sarı-kırmızılıların üst üste 5'inci şampiyonluğuna ulaşacağına inandığını söyledi.

  • Fatih Terim, Süper Lig'de şampiyonluk favorisinin Galatasaray olduğunu açıkladı.
  • Galatasaray, Süper Lig'de 6 hafta sonunda 13 puanla averaj farkıyla ikinci sırada yer alıyor.
  • Süper Lig'de 6 hafta sonunda Amed Sportif Faaliyetler 13 puanla lider, Beşiktaş ve Kocaelispor 12'şer, Fenerbahçe ve Trabzonspor 10'ar puanda bulunuyor.

Deneyimli teknik direktör Fatih Terim, kendi YouTube kanalında Süper Lig'deki şampiyonluk yarışını değerlendirdi. Terim, sezon henüz ilk haftalarındayken favorisini açıklayarak Galatasaray'ı işaret etti.

“HER ŞEYE RAĞMEN GALATASARAY”

Sarı-kırmızılı takımın kadrosu, teknik direktörü ve kulüp yapısına dikkat çeken Terim, şampiyonluk yarışında Galatasaray'ı favori gördüğünü söyledi.

Terim, “Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük adayı her şeye rağmen Galatasaray. Kadrosu, hocası, kulüp yapısı nedeniyle favorim Galatasaray. 5. şampiyonluğun geleceğine inanıyorum. Umarım da olur. Galatasaray'ın rekorunu Galatasaray'ın kırmasını isterim” ifadelerini kullandı. 

ÜST ÜSTE 5'İNCİ ŞAMPİYONLUĞA İNANIYOR

Fatih Terim'in sözünü ettiği 5'inci şampiyonluk, Galatasaray'ın üst üste beşinci kez ligi zirvede tamamlaması anlamına geliyor. Deneyimli teknik adam, bunun gerçekleşmesi halinde sarı-kırmızılıların kendi rekorunu geliştireceğini belirtti. 

GALATASARAY LİDERİN HEMEN ARKASINDA

Süper Lig'de 6 hafta sonunda Amed Sportif Faaliyetler, 13 puan ve averaj üstünlüğüyle liderlik koltuğunda bulunuyor. Aynı puana sahip Galatasaray ise ikinci sırada yer alıyor.

Beşiktaş ve Kocaelispor 12'şer puanla zirve yarışını takip ederken, Fenerbahçe ile Trabzonspor'un 10'ar puanı bulunuyor. Böylece ligin ilk 6 haftası sonunda üst sıralardaki puan farkının oldukça düşük olduğu bir tablo ortaya çıkıyor.

Kaynak: Haberler.com
Bu haber 82 sitede yayınlandı.
Bayrak provokasyonunda şok gerçek! 'Vatan hainleri' diyerek paylaştı, meğer tık uğruna yapmış

"Vatan hainleri" diyerek paylaştı, meğer tık uğruna yapmış
Sinop'ta alabora olan teknede kaybolan gazi polis Numan Şen'den acı haber

Alabora olan teknede kaybolan polis Numan Şen'den acı haber
Geçirdiği kaza sonrası gözlerden uzak kalmıştı! Deniz Seki'den 'Hoş geldin Ekim' pozu

Kalçasını kırıp ameliyat olmuştu! İyileşti, ilk pozunu verdi
Haberler.com
2000

Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıvolk.kan:

yine çok ortalarda dolaşmaya başladın, kesin milli takıma dönersin bumerang gibi.. yeter bıktık seni görmekten

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıtamer durmaz:

Herşeye rağmen derken hakemler zaten size çalışıyor ne istiyorsun başka

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıWarrior:

4 yıldır illegalyollarla aldıklarının devamı gelecek diyor acıkcası

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yunan basınından çarpıcı Türkiye analizi: Büyük bir şey olacak

Türkiye'yi işaret ettiler: Büyük bir şey olacak
200 yıl sonra bir ilk olacaktı! İki kez ölümcül ilaç verildi ama ölmedi

200 yıl sonra bir ilk olacaktı! İdamda yaşananlar ülkeyi karıştırdı
Baba Vanga'dan 4 burç için dikkat çeken kehanet: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

Baba Vanga'dan 4 burç için ses getirecek kehanet! Tarihi de vermiş
Ankara'da 4 yıl nezle sandığı burun akıntısı beyin omurilik sıvısı çıktı! Sebep geçirdiği trafik kazası

4 yıl nezle sandı! Burnundan akan sıvı bakın ne çıktı
Test sonucu pozitif çıkmıştı! Afra Saraçoğlu sessizliğini bozdu

Test sonucu pozitif çıkmıştı! Afra Saraçoğlu sessizliğini bozdu
Bahçeli'nin “Selam söyleyin” sözünün perde arkası! Adres Demirtaş değil Öcalan'mış

Bahçeli, DEM ile kime selam gönderdi? Adres netleşti
Trafik kazalarının yarısına motosiklet karıştı! 7 ilde sayıları otomobili geçti

Her 2 kazadan biri onlardan! 7 ilde sayıları otomobili geçti
Fon mağdurları için kritik gün! Yeni tedbirler masaya geliyor

455 bin kişinin gözü bu toplantıda