Murat Ceylan'ın değişimi çok konuşulmuştu! Gelen yorumlara sessiz kalmadı: Ben yine aynı insanım

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Survivor ile tanınan ve uzun süredir programın sunucu kadrosunda yer alan Murat Ceylan, yıllar içindeki değişimiyle dikkat çekti. Eski ve yeni görüntüleri karşılaştırılan Ceylan, görünümüne yönelik eleştirilere sessiz kalmadı. Ünlü isim, kendisine gelen bir yoruma “Aşk olsun. Ben yine aynı insanım” sözleriyle karşılık verdi.

Survivor'ın 2013 sezonunda yarışmacı olarak izleyici karşısına çıkan Murat Ceylan, ilerleyen yıllarda sunuculuk kariyeriyle ekranlarda kalmaya devam etti. Müzikle de ilgilenen Ceylan'ın yıllar önceki görüntüleriyle son hali arasındaki değişim dikkat çekti.

YILLAR İÇİNDEKİ DEĞİŞİMİ DİKKAT ÇEKTİ

Yarışmaya katıldığı dönemde kısa saçları ve sakallı haliyle tanınan Ceylan, son dönemde daha farklı bir imajla takipçilerinin karşısına çıkıyor. Saç stilinden giyim tarzına kadar görünümünde değişikliğe giden ünlü sunucunun eski ve yeni fotoğrafları karşılaştırıldı.

“BEN YİNE AYNI İNSANIM”

Görünümündeki değişiklik nedeniyle yapılan yorumlardan biri Ceylan'ın dikkatinden kaçmadı. Ünlü sunucu, kendisine yöneltilen eleştiriye “Aşk olsun. Ben yine aynı insanım” sözleriyle karşılık verdi.

DEĞİŞİMİNİN NEDENİNİ ANLATTI

Ceylan, görünümündeki farklılığın nedenlerine de açıklık getirdi. Bir klipte canlandırdığı karakter için yağ oranını düşürdüğünü belirten ünlü isim, o dönemde kilo verdiğini ifade etti. Ceylan, şimdilerde ise söz konusu dönemden 4 kilo daha fazla olduğunu söyledi.