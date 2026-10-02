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Okul tuvaletinde silah bulundu! Müdür yardımcısı görevden uzaklaştırıldı

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İstanbul Küçükçekmece'de BİLSEM ve MESEM'in ortak kullandığı okul binasının tuvaletinde bir veli tarafından tabanca bulundu. Kapının arkasındaki askıda bulunan silahın okulun müdür yardımcısına ait olduğu belirlenirken, müdür yardımcısı görevden uzaklaştırıldı.

İstanbul Küçükçekmece'de Milli Eğitim Bakanlığına bağlı BİLSEM ve MESEM'in ortak kullandığı okul binasında dikkat çeken bir olay yaşandı. Okulun tuvaletinde kapının arkasındaki askıda tabanca bulundu. Yapılan incelemede silahın okulun müdür yardımcısına ait olduğu belirlendi.

TABANCAYI VELİ FARK ETTİ

Sözcü gazetesinin aktardığına göre olay, 26 Eylül'de meydana geldi. Polis tutanağında yer alan bilgilere göre bir veli, saat 15.50 sıralarında çocuğunu almak için geldiği okulda beklerken binanın birinci katındaki tuvalete girdi.

Tuvaletteki kabine giren veli, kapının arkasındaki askıda bir tabanca olduğunu fark etti. İlk olarak silahın oyuncak olabileceğini düşünen veli, dokunduğunda ağırlığını fark ederek gerçek olabileceğinden şüphelendi.

POLİSE HABER VERİLDİ

Veli, durumu okul yönetimine bildirdi. Bunun üzerine polis ekiplerine haber verildi. Veli ile bir okul yöneticisinin bilgi ve ifadelerine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldüğü belirtildi.

SİLAH MÜDÜR YARDIMCISINA AİT ÇIKTI

Yapılan incelemede okul tuvaletinde bulunan tabancanın okulun müdür yardımcısına ait olduğu tespit edildi. Silahın okula nasıl getirildiği ve neden tuvalette bırakıldığına ilişkin soruşturma başlatıldı.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Olayın ardından müdür yardımcısının görevden uzaklaştırıldığı ve hakkında idari işlem başlatıldığı belirtildi. Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Haberler.com
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