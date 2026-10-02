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Geçirdiği kaza sonrası gözlerden uzak kalmıştı! Deniz Seki'den "Hoş geldin Ekim" pozu

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Geçirdiği kaza sonrası gözlerden uzak kalmıştı! Deniz Seki'den 'Hoş geldin Ekim' pozu
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Ağustos ayında evinde düşerek kalçasını kıran ve ameliyatın ardından tedavi sürecine giren Deniz Seki'den yeni paylaşım geldi. Bir süredir iyileşme süreciyle gündemde olan ünlü şarkıcı, "Hoş geldin Ekim" notuyla verdiği pozla sevenlerinin karşısına çıktı.

Deniz Seki, geçirdiği talihsiz kazanın ardından yeni bir karesini paylaştı. Ünlü şarkıcı, ağustos ayında evinde kaygan zeminde ayağının kayması sonucu düşmüş, hastanede yapılan kontrollerde sol kalçasında kırık tespit edilmişti.

AMELİYAT GEÇİRMİŞTİ

Seki'nin geçirdiği operasyon sırasında kalçasındaki kırık sabitlenirken, kalça hareketini sağlayan kaslardan birinde meydana gelen yırtık da onarılmıştı. Ameliyatın ardından tedavi süreci başlayan şarkıcı, daha sonra fizik tedaviye geçtiğini açıklamıştı.

"HOŞ GELDİN EKİM"

İyileşme sürecinin ardından Deniz Seki'den dikkat çeken yeni bir paylaşım geldi. Palmiye ağaçlarının arasında objektif karşısına geçen şarkıcı, renkli kıyafeti ve güneş gözlükleriyle verdiği pozu "Hoş geldin Ekim" notuyla yayınladı.

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