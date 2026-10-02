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Ünlüleri buluşturan cenaze: Deniz Öztarhan son yolculuğuna uğurlandı

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Ünlüleri buluşturan cenaze: Deniz Öztarhan son yolculuğuna uğurlandı
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82 yaşında hayatını kaybeden Deniz Öztarhan, Zincirlikuyu'da son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze töreninde sanat, iş ve cemiyet dünyasından çok sayıda tanınmış isim bir araya geldi.

  • Vepa Şirketler Grubu'nun kurucusu Vedat Öztarhan'ın eşi Deniz Öztarhan, 82 yaşında hayatını kaybetti.
  • Deniz Öztarhan için Zincirlikuyu Camii'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.
  • Cenaze törenine Beren Saat, Kenan Doğulu, Barış Arduç, Aras Bulut İynemli ve Gökhan Özoğuz'un da aralarında bulunduğu çok sayıda ünlü isim katıldı.

Vepa Şirketler Grubu'nun kurucusu Vedat Öztarhan'ın eşi Deniz Öztarhan, 82 yaşında hayatını kaybetti. Zincirlikuyu'da son yolculuğuna uğurlanan Öztarhan'ın cenaze törenine Beren Saat, Kenan Doğulu, Barış Arduç, Aras Bulut İynemli ve Gökhan Özoğuz'un da aralarında bulunduğu çok sayıda ünlü isim katıldı.

Cemiyet hayatının tanınmış isimlerinden Deniz Öztarhan, 82 yaşında yaşamını yitirdi. Vepa Şirketler Grubu'nun kurucusu merhum Vedat Öztarhan'ın eşi, iş insanları Önder ve Tuncer Öztarhan'ın annesi olan Öztarhan için Zincirlikuyu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

OĞULLARI TAZİYELERİ KABUL ETTİ

İkindi vakti kılınan cenaze namazı öncesinde Deniz Öztarhan'ın oğulları Önder ve Tuncer Öztarhan, camiye gelenlerin taziyelerini kabul etti. Öztarhan'ın cenazesi, namazın ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

SANAT VE CEMİYET DÜNYASINDAN ÇOK SAYIDA İSİM KATILDI

Cenaze töreninde sanat, iş ve cemiyet dünyasının tanınmış isimleri bir araya geldi. Törene Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk, Gökhan Özoğuz, Aras Bulut İynemli, Nazlı Çelik, Kaan Yıldırım, Barış Arduç, Can Bonomo, Beren Saat ve Kenan Doğulu, Nevra Serezli, Zehra Aslı Gümüşel ile Mehmet Ağar katıldı.

Ekim Devrim Manduz
Ekim Devrim Manduz
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Yorumlar (2)

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Ünlüler ne alaka?

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