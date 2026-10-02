Haberler

Fahrettin Koca 5 milyon lira mal varlığına sahip vakıf kurdu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fahrettin Koca 5 milyon lira mal varlığına sahip vakıf kurdu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kendi adını taşıyan "Dr. Fahrettin Koca Eğitim Vakfı"nı kurdu. İstanbul merkezli vakfın mal varlığı 5 milyon lira olarak belirlenirken, eğitimden sağlığa, sosyal yardımdan bilimsel araştırmalara kadar birçok alanda faaliyet göstereceği açıklandı.

  • Eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kendi adını taşıyan Dr. Fahrettin Koca Eğitim Vakfı'nı kurdu.
  • Vakfın kuruluş mal varlığı 5 milyon TL olarak belirlendi ve İstanbul merkezli vakıf, Beykoz 4. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 14 Temmuz 2026 tarihli kararıyla tescil edildi.
  • Vakfın yönetim kurulunda Rıza Uçan, Ahmet Bulut ve Mehmet Kemal Özdemir yer aldı.

Eski Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kendi adını taşıyan “Dr. Fahrettin Koca Eğitim Vakfı”nı kurdu. Vakfın kuruluşuna ilişkin ilanda, başlangıç mal varlığının 5 milyon lira olduğu belirtildi.

VAKFIN KURUCUSU FAHRETTİN KOCA

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan bilgilere göre vakfın kurucusu Fahrettin Koca oldu. Vakfın; eğitim, bilimsel araştırma ve geliştirme, sağlık, sosyal yardım, kültür, çevre koruma ve ağaçlandırma alanlarında faaliyet yürütmesi amaçlanıyor.

MAL VARLIĞI 5 MİLYON LİRA

Vakfın kuruluş mal varlığı 5 milyon TL olarak belirlendi. İstanbul merkezli vakıf, Beykoz 4. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 14 Temmuz 2026 tarihli kararıyla tescil edildi.

YÖNETİM KURULUNDA 3 İSİM

Dr. Fahrettin Koca Eğitim Vakfı'nın yönetim kurulunda Rıza Uçan, Ahmet Bulut ve Mehmet Kemal Özdemir yer aldı. Kuruluş ilanında ayrıca vakfın herhangi bir nedenle tasfiye edilmesi durumunda geriye kalan mal varlığının, kurucunun uygun göreceği başka bir yere devredileceği belirtildi.

FAHRETTİN KOCA KİMDİR?

Fahrettin Koca, 2 Ocak 1965'te Konya'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden 1988 yılında mezun olan Koca, ihtisasını İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı'nda tamamladı.

Hekimlik ve sağlık yöneticiliğinin yanı sıra çeşitli sağlık ve eğitim kuruluşlarında görev alan Koca, Türkiye Eğitim Sağlık ve Araştırma Vakfı'nın (TESA) çalışmalarında yer aldı ve İstanbul Medipol Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanlığı görevini yürüttü. Fahrettin Koca, 2018-2024 yılları arasında Sağlık Bakanı olarak görev yaptı.

Kaynak: Haberler.com
Bu haber 34 sitede yayınlandı.
MHK soruşturmasında ifade veren hakemler belli oldu! İşte isimleri

MHK soruşturmasında ifade veren hakemler belli oldu! İşte o isimler
Zamların ardından nefes aldıracak haber! Motorine indirim geliyor

Zamların ardından nefes aldıracak haber! İndirim geliyor
Dışişleri Bakanlığı’ndan Husilerin, Suudi Arabistan’daki saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığı’ndan Husilerin Medine'ye saldırısına kınama
Haberler.com
2000

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıYılmaz TUTAL:

Bu ne yaaaaa, yeterin vakıf demeyin artık yeter

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıAhmet Nazlıgül:

acaba ne kadar kazanacan çıkarı olmayan insanlar bedeva selam bile vermesiniz

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fon soruşturmasında bakan yardımcısının damadı İskender Balcı'nın da aralarında olduğu 4 kişi tutuklandı

Gözaltındaki bakan yardımcısı damadı için karar verildi
Fon mağdurları için kritik gün! Yeni tedbirler masaya geliyor

455 bin kişinin gözü bu toplantıda
Kırmızı ışıkta bekleyen dolmuş şoförü, fiyatını uygun bulunca yolculara marul ısmarladı

Kırmızı ışıkta beklerken fiyatını uygun bulunca yolculara ısmarladı
Trafik kazalarının yarısına motosiklet karıştı! 7 ilde sayıları otomobili geçti

Her 2 kazadan biri onlardan! 7 ilde sayıları otomobili geçti
Murat Ceylan'ın değişimi çok konuşulmuştu! Gelen yorumlara sessiz kalmadı: Ben yine aynı insanım

Eleştirilere yanıt verdi: Aşk olsun...
Antalya Muratpaşa'da bir şahıs, odasında helyum gazı dolu poşetle ölü bulundu

Başına poşet geçirilmiş halde bulundu! İçindeki madde korkunç
ABD'de bir öğrenci, okulda kavgadan kaçarken 4. kattan düşüp hayatını kaybetti

Kavgadan kaçarken 4. kattan düşüp hayatını kaybetti
ABD Orta Doğu'ya bir uçak gemisi daha gönderiyor

Gemi yola çıktı, içinde 10 bin ek asker var