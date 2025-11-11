Ege'nin incisini sel aldı! Sokaklar göle döndü, ev ve iş yerlerini su bastı
İzmir'de etkili olan sağanak yağış sele yol açtı. Sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış nedeniyle yollar göle döndü, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Yağış nedeniyle vatandaşlar ve pazarcılar zor anlar yaşadı. Meteoroloji'nin son verilerine göre, sağanak yağışın öğle saatlerine kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.
- İzmir'in Aliağa, Foça, Dikili ve Bergama ilçelerinde gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu.
- Sağanak yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su baskınları oluştu ve ev ile iş yerleri sular altında kaldı.
- Meteoroloji'ye göre sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.
Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin uyarısının ardından bugün İzmir'de kuvvetli sağanak yağış etkili oldu. Sabah saatlerinden itibaren kentin Aliağa, Foça, Dikili ve Bergama'da gök gürültülü sağanak yağış başladı.
PAZARCILAR ZOR ANLAR YAŞADI
Sağanak yağış gündelik yaşamı felç ederken, yağmura hazırlıksız yakalananlar kapalı alanlara sığınıp yağışın dinmesini bekledi. Dikili'de kurulan pazar yerinde yağış nedeniyle esnaf zor anlar yaşadı, kendi imkanları ile tezgahlarını korumaya çalıştı.
SOKAKLAR GÖLE DÖNDÜ, EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI
Kuvvetli yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar göle döndü, ev ve iş yerlerini su bastı. Belediye ekipleri yağışın ardından bölgelerde çalışma başlattı.
SAĞANAK ÖĞLENE KADAR DEVAM EDECEK
Meteoroloji'nin son verilerine göre; sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerine kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.