Ege'nin incisini sel aldı! Sokaklar göle döndü, ev ve iş yerlerini su bastı

İzmir'de etkili olan sağanak yağış sele yol açtı. Sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış nedeniyle yollar göle döndü, bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Yağış nedeniyle vatandaşlar ve pazarcılar zor anlar yaşadı. Meteoroloji'nin son verilerine göre, sağanak yağışın öğle saatlerine kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.

  • İzmir'in Aliağa, Foça, Dikili ve Bergama ilçelerinde gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu.
  • Sağanak yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su baskınları oluştu ve ev ile iş yerleri sular altında kaldı.
  • Meteoroloji'ye göre sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

Meteoroloji 2'nci Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nin uyarısının ardından bugün İzmir'de kuvvetli sağanak yağış etkili oldu. Sabah saatlerinden itibaren kentin Aliağa, Foça, Dikili ve Bergama'da gök gürültülü sağanak yağış başladı.

PAZARCILAR ZOR ANLAR YAŞADI

Sağanak yağış gündelik yaşamı felç ederken, yağmura hazırlıksız yakalananlar kapalı alanlara sığınıp yağışın dinmesini bekledi. Dikili'de kurulan pazar yerinde yağış nedeniyle esnaf zor anlar yaşadı, kendi imkanları ile tezgahlarını korumaya çalıştı.

SOKAKLAR GÖLE DÖNDÜ, EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI

Kuvvetli yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklar göle döndü, ev ve iş yerlerini su bastı. Belediye ekipleri yağışın ardından bölgelerde çalışma başlattı.

SAĞANAK ÖĞLENE KADAR DEVAM EDECEK

Meteoroloji'nin son verilerine göre; sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerine kadar etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haber YorumlarıMGk:

Deprem otuz ekim de, sel on bir kasım da enteresan tarihler hep bir gün sonra tam ibretlik

Haber YorumlarıA B:

CHP li belediyelerin çözemediği çöp ve su sorununu cenabı Allah rahmet ile çözdü İzmirli şükür secdesi yapması lazım kokudan susuzluktan kurtuldu işte !

Haber YorumlarıEnes:

Olsun sulara gömülsekte veririz 3 günde 20 konser neşemiz yeter . Layy laay looom..

Haber YorumlarıMengele:

Barajlar dolmustur simdi artik izmir su sikintisi cekmez yoksa istemiyormusunuz

