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TFF Başkanvekili Mecnun Otyakmaz, istifa kararının gerekçesini açıkladı

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TFF Başkanvekili Mecnun Otyakmaz, istifa kararının gerekçesini açıkladı
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Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulu üyeleri Mecnun Otyakmaz, Mustafa Temel Bozbağ, Zafer Bahadır Saraç, Bilal Arslan ve Murat Şahin istifa etti. TFF Başkanvekili Otyakmaz, genel kurul teklifinin kabul görmediğini belirterek istifa ettiklerini açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, kendisiyle birlikte yönetim kurulu üyeleri Mustafa Temel Bozbağ, Zafer Bahadır Saraç, Bilal Arslan ve Murat Şahin'in istifa ettiğini açıkladı.

TFF'DE İSTİFA RÜZGARI

Riva'da bulunan TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Otyakmaz, toplantıda bazı yönetim kurulu üyelerinin olağanüstü genel kurul istediğinin altını çizdi.

''GÖRÜŞ AYRILIKLARI OLUŞUNCA...''

Genel kurul teklifinin kabul görmediğini belirten Otyakmaz, "Biz de devam etmenin anlamı olmadığını düşündük. Görüş ayrılıkları oluşunca istifa kararı verdik. Ben istifa ettim. Mustafa Bozbağ, Zafer Bahadır Saraç, Bilal Arslan ve Murat Şahin istifa etti. Geride kalan arkadaşlara başarılar diliyoruz. İnşallah Türk futbolu için her şey çok daha iyi olur." ifadelerini kullandı.

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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarımücahid:

Mafya gibi !!

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