Foça'da Orman Yangınına Takviye Ekipler Sevk Edildi

Foça'da Orman Yangınına Takviye Ekipler Sevk Edildi
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Foça'da Orman Yangınına Takviye Ekipler Sevk Edildi
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İzmir'in Foça ilçesinde çıkan orman yangınına takviye ekipler sevk edildi. Alevler, Gerenköy Mahallesi'ndeki evlere sıçradı. Zarar gören bazı evler var ve yangınla ilgili mücadele sürüyor.

TAKVİYE EKİPLER SEVK EDİLDİ

İzmir'in Foça ilçesinde çıkan orman yangınına, takviye ekipler sevk edildi. Takviye ekiplerle birlikte alevlere 4 uçak, 9 helikopter, 28 arazöz, 7 su ikmal, 5 dozerle müdahale ediyor. Çevre ilçelerden gelen itfaiye ekiplerinin de söndürme çalışmalarına destek veriyor.

ALEVLER BAZI EVLERE SIÇRADI

Alevler rüzgarın da etkisiyle Gerenköy Mahallesi yönüne ilerledi. Alevler, mahallenin girişindeki evlere kadar ulaştı. Alevler bazı evlere sıçradı. Mahallenin girişindeki evlerden bazıları tedbir amacıyla boşaltıldı. Alevlerin mahallenin iç kesimlerine ilerlemesinin önüne ekiplerin müdahalesiyle kesildi. Yeniköy tarafındaki ormanlık alanda da yangının devam ettiği bildirildi.

'ZARAR GÖREN BAZI EVLER MEVCUT'

Foça Belediye Başkanı Saniye Fıçı, "Zarar gören bazı evler mevcut. Bütün Foça halkı ile beraber söndürmeye çalışıyoruz. Orman ekipleri çalışıyor. Son 10 günde 6-7 yangın oldu. Halkımızdan rica ediyorum, daha dikkatli olun" dedi.

Kadir ÖZEN- Seyfi GÜL/İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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