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FETÖ elebaşının ölümü sonrası vatandaşlar Şehit Ömer Halisdemir'in kabrine akın etti

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FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in ölümünün ardından vatandaşlar, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Ankara'da Özel Kuvvetler Komutanlığında darbeci generali vurduktan sonra şehit edilen Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'in Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesindeki kabrini ziyaret ediyor.

FETÖ elebaşı Gülen'in ölüm haberini duyan vatandaşlar, 15 Temmuz'da darbecilere direnişin simge isimlerinden şehit Halisdemir'in kabrine gelerek dua okudu.

"ONUN İÇİN DUA EDECEĞİZ"

Şehidin kabrini ziyarete gelenlerden Efe Kahveci, 15 Temmuz'un kahramanı Halisdemir'i böyle bir günde ziyaret etmenin kendilerine farklı duygular yaşattığını söyledi. Kahveci, "Onun için dua edeceğiz, tüm şehitlerimiz için dua ediyoruz." dedi.

FETÖ elebaşının ölümü sonrası vatandaşlar Şehit Ömer Halisdemir'in kabrine akın etti

"BİZİM İÇİN MİLLİ BAYRAM"

Yunus Emre Pehlivan da darbe girişimi gecesini hatırladıkça hüzünlendiğini dile getirerek, "Fethullah Gülen'in ölmesiyle bugün bizim için aslında milli bayram" diye konuştu. Şehidin kabrine ailesiyle gelen Serap Coşkun da Bursa'da yaşadığını, elebaşı Gülen'in ölümünün ardından şehidin kabrini ziyaret ettiklerini anlattı.

FETÖ elebaşının ölümü sonrası vatandaşlar Şehit Ömer Halisdemir'in kabrine akın etti

"OĞULLARIM İNŞALLAH ŞEHİDİN KARAKTERİNDEN BİR ŞEYLER ALIR"

15 Temmuz'un kahramanlarından Ömer Halisdemir için üzgün, örgüt elebaşının ölüm haberi için mutlu olduğunu aktaran Coşkun, şunları kaydetti; "Kaç senedir Ömer Halisdemir'in acısını yaşıyoruz. Ben de evlatlarımın böyle karakterde olmasını çok isterim. Onun için dua etmeye geldim. İki oğlum var, inşallah şehidin karakterinden, huyundan bir şeyler alırlar. Bu vatan için can vermeye hazır olurlar. Biz Türk milletine böyle evlatlar yetiştirmek istiyoruz. Kalbimiz hep Ömer Halisdemir ile olacak."

FETÖ elebaşının ölümü sonrası vatandaşlar Şehit Ömer Halisdemir'in kabrine akın etti

FETÖ elebaşının ölümü sonrası vatandaşlar Şehit Ömer Halisdemir'in kabrine akın etti

FETÖ elebaşının ölümü sonrası vatandaşlar Şehit Ömer Halisdemir'in kabrine akın etti

FETÖ elebaşının ölümü sonrası vatandaşlar Şehit Ömer Halisdemir'in kabrine akın etti
Kaynak: AA / Abdullah Özkul - Güncel

Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir Darbe Girişimi 15 Temmuz Çukurkuyu Güncel Ankara Bor

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