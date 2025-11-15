Haberler

Anne ve 2 çocuğunun ölümüne ilişkin soruşturmada 3 gözaltı daha

Haberi DinleHaberi Dinle
0:00/0:00
Anne ve 2 çocuğunun ölümüne ilişkin soruşturmada 3 gözaltı daha Haber Videosunu İzle
Anne ve 2 çocuğunun ölümüne ilişkin soruşturmada 3 gözaltı daha
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fatih'te zehirlenme şüphesiyle Böcek ailesinden 3 kişinin ölümüne dair yürütülen soruşturmada 3 kişinin daha gözaltına alınmasıyla gözaltı sayısı 7'ye yükseldi. Gözaltına alınanlar arasında ailenin kaldığı otelin sorumlusu, ilaçlama şirketi sahibi ve ilaçlamayı yapan kişi de var.

  • İstanbul'da bir otelde konaklayan anne ve 2 çocuğu zehirlenme nedeniyle hayatını kaybetti.
  • Zehirlenme olayıyla ilgili soruşturmada 3 kişi daha gözaltına alındı ve toplam gözaltı sayısı 7'ye yükseldi.
  • Otelde sadece damacana su tüketildiği tespit edildi ve ilaçlama şirketi sahibi gözaltına alındı.

İstanbul'un Fatih ilçesinde bir otelde konaklayan aile, Ortaköy'de yedikleri midye sonrası rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Böcek ailesinin 2 çocuğu önceki gün, anne Çiğdem Böcek ise dün sabah hayatını kaybetmişti. Fatih'te Böcek ailesinin kaldığı otelde sabah saatlerinde 2 kişi daha rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Fas ve İtalyan uyruklu oldukları öğrenilen turistlerin hastanedeki tedavileri devam ederken, polis ekiplerinin olayın yaşandığı otelde incelemelerinin devam ettiği öğrenildi.

3 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

Zehirlenme olayıyla ilgili 3 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında otelin sorumlusu, ilaçlama şirketi sahibi ve ilaçlamayı yapan kişi de var. Böylelikle soruşturmada gözaltına alınanların sayısı 7'ye yükseldi.

Zehirlenme faciasında 3 gözaltı daha! Otelde damacana su ve ilaçlama iddiası

OTELDE SADECE DAMACANA SU İÇMİŞLER

Yapılan çalışmalarda, Mustafa Taamart ile aynı odada kalan arkadaşı Ayoub Hamraoui'nin 11 Kasım'da, Reda Fakhri'nin ise 12 Kasım'da turistik amaçla Türkiye'ye giriş yaptığı belirtildi. Üç kişinin dün gün boyunca aynı yerlerde bulundukları ve aynı yemekleri yedikleri, otelde ise sadece damacanadaki suyu tükettikleri tespit edildi.

Mustafa Taamart'ın saat 02.00 sıralarında odada aniden fenalaşarak ambulansla hastaneye götürüldüğü, Reda Fakhri'nin ise saat 05.00'te hastaneye geldiğinde mide bulantısı şikâyeti üzerine gözetim altına alındığı öğrenildi. Oda arkadaşı Ayoub Hamraoui'nin ise herhangi bir rahatsızlık belirtisi göstermediği bildirildi.

"DAMACANA YOK, SADECE KAPALI SU VAR"

Öte yandan, otelin sahibi 2 kişinin daha zehirlenerek hastaneye kaldırılmasının ardından açıklama yaptı. Açıklamada Orhan Oğlak, "Mutfağımız, yiyeceğimiz yok. Başka da röportaj ve görüntü vermeyeceğiz. Bizim otelimizde sadece kapalı su dışında ikramımız veya satışımız yok" dedi.

Zehirlenme faciasında 3 gözaltı daha! Otelde damacana su ve ilaçlama iddiası

"BÜTÜN OTELLERİMİZ İLAÇLANIYOR"

Otelin ilaçlandığı iddiası ile ilgili soru üzerine Oğlak, "Bütün otellerimiz ilaçlanıyor. Dün gece gelenlerden bir tanesinin zaten midesi rahatsızmış. Oğluma da söylemişler, biz nerede yemek yiyebiliriz diye sormuşlar. Ortaköy'deki adama yönlendiremem. Kahvaltı da yok, damacana da yok. Sadece kapalı bardak su var. Biz gereken yerlere söyledik" ifadelerini kullandı.

SORUŞTURMAYI CİNAYET BÜRO YÜRÜTÜYOR

Olayla ilgili çalışmaların Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından sürdürüldüğü kaydedildi. Turistlerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan oteldeki bazı eşyalar incelemeye götürüldü.

Zehirlenme faciasında 3 gözaltı daha! Otelde damacana su ve ilaçlama iddiası

AİLE YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİ

Bolvadin Devlet Hastanesi'ndeki morgdan alınan anne Çiğdem, çocukları Kadir Muhammet ile Masal Böcek'in cenazeleri, Müslümana Mahallesi'ndeki camiye getirildi.

Böcek ailesinin yakınları, burada taziyeleri kabul etti. Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından cenazeler, ilçe mezarlığında toprağa verildi. Törene, Böcek ailesinin yakınları, Bolvadin Kaymakamı Ali Arıkan, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Zehirlenme faciasında 3 gözaltı daha! Otelde damacana su ve ilaçlama iddiası

"HANIMI UYANINCA BAKMIŞ Kİ KIZ ÇOCUĞU ÖLMÜŞ"

Yoğun bakımda tedavisi süren baba Servet Böcek'in (36) dayısı Recep Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Gece bulantı olunca 'Midye yedik' demişler. Hastaneye gidiyorlar. 'Bizde bulantı var, midye yedik' demişler. Hastanenin raporu. Konuşması da belli Servet Böcek'in; oradan geliyorlar, otelde yatıyorlar, ama başka bir şey yediklerini de bilmiyoruz. Otelde gece yatınca hanımı uyanmış ki kız çocuğu kıpırdamıyor. Bakmış ki ölmüş. Otel personellerine haber veriyorlar, ambulanslar geliyor, bunların her birini ayrı hastaneye götürüyor. Oğlan çocuğu canlıymış; o da hastanede vefat ediyor. Ondan sonra gelin, kızın bilinci yerinde falan diyorlar, bilmiyoruz, biz buradan telefondan öğreniyoruz. Anne, babaları filan gidiyor buradan, Isparta'dan konuşuyorlar. Kıza çocuklarını soruyorlar, beyini soruyorlar 'iyi' diyorlar. Bir de bakıyorlar 2 saat sonra 'başınız sağ olsun' o da vefat ediyor. Şu anda babaları, yeğenim Servet Böcek de can çekişiyor. Kurtulma imkanı yok. Devlet erkanlarının buna el atması lazım. Böyle olmaz ki. Tabii suçluların cezalandırılması lazım" dedi.

Zehirlenme faciasında 3 gözaltı daha! Otelde damacana su ve ilaçlama iddiası

NE OLMUŞTU?

Fatih'te bir otelde konaklayan Servet ve Çiğdem Böcek ile çocukları Kadir Muhammet (6) ve Masal (3), mide bulantısı ve istifra şikayetleri üzerine 12 Kasım'da hastaneye kaldırılmış, çocuklar tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirmişti. Anne ve baba da yoğun bakım servisinde tedavi altına alınmıştı.

Polis ekiplerinin çalışmasında ailenin 9 Kasım'da Almanya'dan İstanbul'a gelerek Fatih'teki otelde konakladığı, 11 Kasım'da Ortaköy'de bulunan seyyar satıcıdan midye ve restoranda yemek yediği belirlenmişti.

Aynı gün başlayan istifra ve mide bulantısı şikayetlerinin devam etmesi nedeniyle aile bireylerinin 12 Kasım'da çevre hastanelere gittiği, uygulanan tedavinin ardından taburcu edilerek otele geri döndükleri öne sürülmüştü.

Otelde anne Çiğdem Böcek'in kızının hareketsiz yattığını görmesi üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince tüm aile bireyleri hastaneye kaldırılmış, İl Sağlık Müdürlüğünce de soruşturma başlatılmıştı.

Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi süren Çiğdem Böcek, dün sabah saatlerinde yaşamını yitirmiş, olaya ilişkin gözaltılar olmuştu.

Çağla Taşçı
Haberler.com / Güncel
Haberler.com
500

Yorumlar (6)

Haber YorumlarıKadir Tokay:

O zaman ilaçtan zehirlendiler. Otelde müşteri varken ilaçlama mı yapılır hıyartolar.

Yorum Beğen28
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEclipse Moon34:

Kesinlikle ilaç kimyasal madde zehirlenmesi oldu

yanıt12
yanıt0
Haber YorumlarıMURAT KUŞ:

burdan en üst yetkililere sesleniyorum acil midye , kokoreç ve kumpir bunların satışları artı dışarda seyyar yiyeceklere yasak gelsin acil diyorum brn daha öncede dediğim gibi zehir saçıyorlar zehirrr!!!

Yorum Beğen19
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEclipse Moon34:

Yasak değil ama kriterler sağlansın hijyen kuralları çerçevesinde yapılsın sokak lezzetleri önemli ve vazgeçilmezler illaki felaket bekleniyor ama bu olay yiyecek değil kimyasal

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıEclipse Moon34:

Aynı otel rahatsızlanan iki kişi daha hastanede Almanya haberde verdiler büyük ihtimalle kimyasal zehirlenme yemek olsaydı aynı yerlerden başka müşterilerde şikayet ederdi yedikleri sürümü olan sık yenilen yemekler

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCan:

Bu olay gerçekten çok yönlü soruşturmalı . Garip bir olay aldı. Otel ilaçlamasında kullanılan ilaçlar insan öldürecek kadar güçlü olduğunu düşünmüyorum. Midyeden olduysa midyecinin o gün sattığı diğer midyelerden zehirlenen var mı. Bu olay başka yerlere doğru gidiyor . Ama bu kadar bilgi Kirliliğine gerek yok bir görevli çıkıp açıklama yapsın

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Tüm 6 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tedesco orta sahaya Bayern Münih'in yıldızını istiyor

Bayern Münih'ten ligin seyrini değiştirecek bir ismi istiyor: Onu alın
Doğal gaz sayacını değiştirmeyene 10 bin lira ceza mı gelecek? Gündem olan iddiaya yanıt

Aboneleri kara kara düşündüren "10 bin lira ceza" iddiasına yanıt
Transferin önünde tek engel var! Fener'e Sofyan Amrabat piyangosu

Transferin önünde tek engel var! Fener'e Amrabat piyangosu
Fenerbahçe'nin yıldızı milli maçta sakatlandı

Fener taraftarını kahreden görüntü
Gıda zehirlenmesi şüphesiyle ölen anne çocukları ile birlikte torağa verildi

Bu acıya yürek dayanmaz! Bir aile yok oldu
Çalışanını dövdüğü anları kaydetmişti: Tutuklanan oyuncu Bahadır Ünlü'nün ifadesi ortaya çıktı

Çalışanını dakikalarca döven ünlü ismin fadesi ortaya çıktı
Tedesco orta sahaya Bayern Münih'in yıldızını istiyor

Bayern Münih'ten ligin seyrini değiştirecek bir ismi istiyor: Onu alın
Doğal gaz sayacını değiştirmeyene 10 bin lira ceza mı gelecek? Gündem olan iddiaya yanıt

Aboneleri kara kara düşündüren "10 bin lira ceza" iddiasına yanıt
Transferin önünde tek engel var! Fener'e Sofyan Amrabat piyangosu

Transferin önünde tek engel var! Fener'e Amrabat piyangosu
Kazada şehit olan polisin kimliği belli oldu

Kazada şehit olan polisin kimliği belli oldu
Sergen Yalçın ve Serdal Adalı'dan Rafa Silva'ya olay sözler: Bizi tehdit etti

Sergen Yalçın'dan basın toplantısında Rafa Silva'ya olay sözler
Mardin'de sel! Evler ve tarım arazileri sular altında kaldı

Afet fena vurdu! Evler ve tarım arazileri sular altında kaldı
Kabe'ye giden kadından skandal video: Nasıl yakışıklılar biliyor musun?

Kabe'ye giden kadından skandal video: Nasıl yakışıklılar?
Anne ve evlatlarının hayatını kaybettiği Ortaköy faciasında korkunç şüphe

Bir aileyi yok eden Ortaköy faciasında korkunç şüphe
1 kilosuna araba alınıyor! Hasat çiftçiyi ihya etti

1 kilosuna araba alınıyor! Hasat çiftçiyi ihya etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.