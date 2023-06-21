Ev İçi Şiddet Acil Yardım Hattı 2007-2021 Arası Verileri Analiz Raporu: Hatta 28 Bin 198 Arama Geldi.

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF) ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu’nun (UNFPA) “Ev İçi Şiddet Acil Yardım Hattı 2007-2021 Yılları Arası Verilerinin İstatistiksel Analizi Raporu’nu açıkladı. Buna göre; hatta 2007-2021 yılları arasında 28 bin 198 arama geldi. Şiddete maruz bırakılan her 10 kişiden 8'i kadın, şiddete maruz bırakılanların yüzde 73'ü evli, yüzde 12'si bekar ve yüzde 7'si de boşanmış kişiler. Faillerin yüzde 90’ı erkek iken fiziksel şiddete maruz bırakılanların yüzde 79'u kadınlar, failler ise büyük oranda eş. Aramalarda en çok sığınma evleri ile ilgili bilgi talep edildi. TKDF Başkanı Canan Güllü, hattan düzenli veri üretimi elde etmeyi ve kamuoyunda farkındalık yaratmayı amaçladıklarını belirterek “Hattan elde edilen veri Türkiye’de kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve şiddetle mücadelede erken müdahale stratejileri geliştirmek için ihtiyaç duyulan verilere önemli bir katkı sağlamaktadır” dedi.

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF) ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu'nun (UNFPA) "Ev İçi Şiddet Acil Yardım Hattı 2007-2021 Yılları Arası Verilerinin İstatistiksel Analizi Raporu'nu açıkladı. Buna göre; hatta 2007-2021 yılları arasında 28 bin 198 arama geldi. Şiddete maruz bırakılan her 10 kişiden 8'i kadın, şiddete maruz bırakılanların yüzde 73'ü evli, yüzde 12'si bekar ve yüzde 7'si de boşanmış kişiler. Faillerin yüzde 90'ı erkek iken fiziksel şiddete maruz bırakılanların yüzde 79'u kadınlar, failler ise büyük oranda eş. Aramalarda en çok sığınma evleri ile ilgili bilgi talep edildi. TKDF Başkanı Canan Güllü, hattan düzenli veri üretimi elde etmeyi ve kamuoyunda farkındalık yaratmayı amaçladıklarını belirterek "Hattan elde edilen veri Türkiye'de kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve şiddetle mücadelede erken müdahale stratejileri geliştirmek için ihtiyaç duyulan verilere önemli bir katkı sağlamaktadır" dedi.

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF) Başkanı Canan Güllü ve Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Türkiye Temsilcisi Hassan Mohtashami, "Ev İçi Şiddet Acil Yardım Hattı 2007-2021 Yılları Arası Verilerinin İstatistiksel Analizi Raporu'nu bugün Ankara'da düzenledikleri basın toplantısı ile açıkladı.

Toplantıda konuşan Canan Güllü şunları dile getirdi:

"2007 YILINDAN BU YANA KAMU KURUM VE KURULUŞLARININ BELGELERİNDEN TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ HEDEFİ PEYDERPEY ÇIKARILDI"

"Türkiye'de kadın hareketinin mücadelesi hiçbir zaman kolay olmadı. Türkiye'de mevcut toplumsal cinsiyet eşitsizlikleriyle mücadelede 2 temel eksen var. İlki kadın örgütlerinin içinde yer aldığı ve demokratik haklar mücadelesinin yürütüldüğü sivil toplum alanı, ikincisi sosyal devlet anlayışı içinde vatandaşlarının haklarını eşitlik temelinde koruması ve buna uygun hizmetler sunması gereken merkezi ve yerel kamu kurumları. Bu iki eksenin birbiriyle diyaloğunu ve iş birliğini çok önemsiyoruz. Ancak 2007 yılından bu yana kamu kurum ve kuruluşlarının belgelerinden toplumsal cinsiyet eşitliği hedefi peyderpey çıkarıldı. Onun yerine kadın erkek fırsat eşitliği kondu. Bu geriye gidiş bahsettiğim iş birliklerinin de önünü tıkadı ve bizi yeni stratejilere yöneltti. Cinsiyet kırılımında ayrışmış veri toplamak devletin sorumluluğunda olmakla birlikte, başta toplumsal cinsiyet temelli şiddet olmak üzere çok sayıda alanda veriye erişimde ciddi zorluklar yaşamaktayız. Türkiye'de kadın hareketi toplumsal cinsiyete duyarlı verinin üretilmesi, kullanılması ve yaygınlaştırılması için güçlü ve örgütlü bir çaba sarf ediyor.

"EV İÇİ ŞİDDET ACİL YARDIM HATTI, TÜRKİYE'DE KADINA KARŞI ŞİDDETİ ÖNLEME VE ŞİDDETE MÜDAHALEYE YÖNELİK 7/24 ÇALIŞAN İLK VE TEK ACİL YARDIM HATTIDIR"

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Ev İçi Şiddet Acil Yardım Hattı bu konuda çok önemli bir boşluğu dolduruyor. TKDF Ev İçi Şiddet Acil Yardım Hattı, 2004 yılında Hürriyet Gazetesi tarafından aile içi şiddete son kampanyası çerçevesinde kurulmuş olup 2014 yılından beri TKDF tarafından özel sektör iş birlikleriyle işletilmektedir. Ev İçi Şiddet Acil Yardım Hattı, Türkiye'de kadına karşı şiddeti önleme ve şiddete müdahaleye yönelik 7/24 çalışan ilk ve tek acil yardım hattıdır. Hattı arayarak destek talebinde bulunan kadınlar talep ve ihtiyaçları doğrultusunda uzman psikolog, sosyal çalışmacı ve hukukçulardan direkt hizmet alır ve/veya ilgili kurum ve kuruluşlara yönlendirilir. TKDF tarafından vakanın takibi yapılarak kadınların şiddet gördükleri ortama geri dönmemeleri ve daha fazla zarar görmelerinin engellenmesi için gerekli destekler sağlanır.

"HATTAN ELDE EDİLEN VERİ TÜRKİYE'DE KADINA YÖNELİK ŞİDDETİN ÖNLENMESİ VE ŞİDDETLE MÜCADELEDE ERKEN MÜDAHALE STRATEJİLERİ GELİŞTİRMEK İÇİN İHTİYAÇ DUYULAN VERİLERE ÖNEMLİ BİR KATKI SAĞLAMAKTADIR"

Hattı arayan kadınlara ilişkin veriler yaş, eğitim, gelir düzeyi, engellilik, cinsel kimlik, göçmenlik, mültecilik ve etnik kökenlere ilişkin aidiyetler, farlı deneyimler ve talepler gibi çok çeşitli başlıklar altında ayrıştırılarak analiz edilmekte ve sonuçlar düzenli olarak paylaşılmaktadır. TKDF hat üzerinden düzenli veri üretimi ve paylaşımı yaparak kamuoyunda farkındalık yaratmayı, savunuculuk çalışmalarını kanıta dayalı hale getirmeyi, kuramsal çalışmalara temel oluşturmayı ve somut politikalara katkı verebilmeyi amaçlamaktadır. Şiddete maruz kalan kadınlar, şiddet uygulayan failler, şiddet sonucu ortaya çıkan destek ihtiyacı, bireysel ve kurumsal destek mekanizmalarına erişim gibi konularda hattan elde edilen veri Türkiye'de kadına yönelik şiddetin önlenmesi ve şiddetle mücadelede erken müdahale stratejileri geliştirmek için ihtiyaç duyulan verilere önemli bir katkı sağlamaktadır."

TKDF ve UNFPA iş birliği ile hazırlanan raporda öne çıkanları UNFPA Toplumsal Cinsiyet Programı Koordinatörü Yasemin Kalaylıoğlu aktardı.

Raporda öne çıkanlar şöyle özetlendi:

"EV İÇİ ŞİDDET ACİL YARDIM HATTI'NA 2007-2021 YILLARI ARASINDA 28 BİN 198 ARAMA GELDİ"

"Ev İçi Şiddet Acil Yardım Hattı'na 2007-2021 yılları arasında 28 bin 198 arama geldi. 900'den fazla kişi hattı birden fazla kez aradı. En çok sayıda çağrı, pandeminin başladığı ve eve kapanmaların yaşandığı 2020 yılında yapıldı. Hatta gelen aramaların yarısından fazlası (yüzde 57) bizzat şiddete maruz bırakılan kişiler tarafından yapıldı. Bunu yüzde 16 ile aile üyeleri, aileyi de arkadaş ve komşu takip etti. Her 100 aramadan 2'sini ise bizzat failler yaptı. Çoğunluğu şiddet uyguladığı kişinin yerini öğrenmek için ararken psikolojik yardım talep edenler de oldu.

"ŞİDDETE MARUZ BIRAKILAN HER 10 KİŞİDEN 8'İ KADIN"

Gelen aramalara göre şiddete maruz bırakılan her 10 kişiden 8'i kadın. Her 10 aramadan birinde hem kadına hem çocuğa yönelik şiddet raporlandı. Şiddete maruz bırakılanların yüzde 73'ü evli, yüzde 12'si bekar ve yüzde 7'si de boşanmış kişiler. Şiddete maruz bırakılanlar büyük oranda 31-55 yaş arasında (yüzde 42). Bunu 19-30 yaş grubu (yüzde 37) takip etti. Aramalardan elde edilen verilere göre, çocukların şiddete maruz bırakılma oranı, 2012 sonrasında yüzde 7'den yüzde 17'ye, pandemi ile birlikte de yüzde 18'e kadar yükseldi.

"FAİLLERİN YÜZDE 90'I ERKEK"

Ev İçi Şiddet Acil Yardım Hattı'na gelen aramaların analizine göre; faillerin yüzde 90'ı erkek. Kadın ve erkeklerin birlikte şiddet uyguladığı vakaların oranı ise yüzde 3. Yapılan aramalara göre, fail en yüksek oranda eş (yüzde 63), sonra da aile üyesi (yüzde 21). Failin aile üyesi olduğu durumlarda 10 vakadan 3'ünde fail baba iken (yüzde 29), 2'sinde diğer aile üyeleri (yüzde 19), diğer 2'sinde doğrudan kardeş (yüzde 16). Şiddet faillerinin yüzde 38'ini orta yaş grubu (31-55 yaş), yüzde 34'ünü gençler (19-30 yaş) oluşturuyor.

"FİZİKSEL ŞİDDETE MARUZ BIRAKILANLARIN YÜZDE 79'U KADINLAR, FAİLLER İSE BÜYÜK ORANDA EŞ"

Gelen aramalara göre, en yaygın olarak fiziksel (17601) duygusal (15059) sosyal (5608) ekonomik (4346) ve cinsel (1456) şiddet uygulandı. Fiziksel şiddete maruz bırakılanların yüzde 79'u kadınlar, failler ise büyük oranda eş (yüzde 68). Yapılan aramalara göre, şiddet vakalarının yüzde 8'i cinsel şiddet. Cinsel şiddete maruz bırakılanların yüzde 73'ü kadınlar yüzde 11'i kadınlar ve çocuklar ve yüzde 10'u ise kız çocukları.

"ARAMALARIN BÜYÜK ÇOĞUNLUĞUNDA SIĞINMA EVLERİ İLE İLGİLİ BİLGİ TALEP EDİLDİ"

Rapora göre; aramaların büyük çoğunluğu bilgi almak için yapıldı. En çok sığınma evleri ile ilgili bilgi talep edildi. Arayanların büyük çoğunluğu polis gönderilmesini talep ederken, bu talebi kolluk kuvvetleri eşliğinde sığınma evine geçiş ve Sosyal Hizmetler ve Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne ihbar talepleri takip etti. Aramalar sonucunda en çok Adliyeye (avukat/savcı/adli tip) ve kolluk kuvvetlerine yönlendirme yapıldı."