Yeni Parti'de 21 milletvekili çerçeve yasaya 'hayır' diyecek

TBMM Genel Kurulu'nda görüşülen ve Terörsüz Türkiye sürecinin hukuki altyapısını oluşturması hedeflenen çerçeve yasa teklifi, Yeni Parti grubunda farklı oy tercihlerini beraberinde getirdi.

ÖZEL: MİLLETVEKİLLERİ KENDİ İLLERİNE GÖRE KARAR VERECEK

Genel Başkan Özgür Özel, Genel Kurul'daki konuşmasında kendisi ve parti yönetiminin teklife "evet" oyu vereceğini açıkladı. Ancak Özel, milletvekillerinin temsil ettikleri illerdeki hassasiyetleri, beklentileri ve kaygıları dikkate almaları gerektiğini de söyledi.

Özel, "Milletvekillerimiz de seçildikleri illerde millet ne diyorsa ona göre karar verecek, ona göre oy kullanacaktır" ifadelerini kullandı. Bu tutumun grubun "kararında serbest bırakılması" anlamına gelmediğini belirten Özel, milletvekillerinin kendi illerinin ve temsil ettikleri toplumsal kesimlerin beklentilerini göz önünde bulundurarak karar vermelerini istedi.

EN AZ 21 VEKİL "HAYIR" OYU KULLANACAK

Özel'in açıklamasının ardından Yeni Parti'den en az 14 milletvekili çerçeve yasa teklifine "hayır" oyu vereceğini açıkladı.

"Hayır" oyu kullanacağını duyuran milletvekilleri arasında Burdur Milletvekili İzzet Akbulut, Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez, İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, Muğla Milletvekili Süreyya Öneş Derici, Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Eskişehir Milletvekili İbrahim Arslan, Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı, Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, Samsun Milletvekili Murat Çan, Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul, Hatay Milletvekili Servet Mullaoğlu, İzmir Milletvekili Salih Uzun, Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Denizli Milletvekili Şeref Arpacı, İzmir Milletvekili Murat Bakan, Ordu Milletvekili Seyit Torun, Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, İstanbul Milletvekili Fethi Açıkel, Giresun Milletvekili Elvan Işık Gezmiş, Gaziantep Milletvekili Melih Meriç yer aldı.

Yeni Parti'nin TBMM'de toplam 91 sandalyesi bulunuyor.