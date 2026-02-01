Esenyurt'ta taksinin kapısını zorlayan şüpheli, kendisine müdahale edenleri palayla kovaladı

ESENYURT'ta kapüşonlu bir şüpheli, durakta park halinde bulunan taksinin kapısını açmaya çalıştı. Taksi şoförlerinin bir süre peşinden koştuğu şüpheli, çıkmaz sokakta sıkışınca belinden çıkardığı palayla kendisini kovalayanlara karşılık verdi. Taksi şoförlerinin kaçmasını fırsat bilen şüpheli, ara sokaklara girerek izini kaybettirdi. Olayın ardından konuşan taksi şoförü Muzaffer Can, "Ara sokağa kadar kovaladık. Çıkmaz sokağa girince belinden büyük bir pala çıkardı. Bu kez o bizi kovalamaya başladı. Kovalayan bizdik, kaçan da biz olduk" dedi.

Olay, dün gece saat 03.00 sıralarında Yenikent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yürüyerek taksi durağının bulunduğu sokağa gelen kapüşonlu şüpheli, park halindeki bir taksinin kapısını zorladı. Bu sırada durumu fark eden taksi şoförleri ve çevredeki kişiler şüpheliyi kovalamaya başladı. Kovalamaca sırasında taksi şoförlerinden biri elindeki demir bardağı şüpheliye fırlattı. Çıkmaz sokağa giren şüpheli, belinden çıkardığı pala ile peşindekileri kovalamaya başladı. Bunun üzerine taksi şoförleri geri çekildi. Şüpheli, ara sokaklara girerek izini kaybettirdi. Olayın ardından taksi şoförlerinin şikayetçi olmadığı öğrenildi. Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

'KOVALAYAN BİZDİK, KAÇAN DA BİZ OLDUK'

Taksi şoförü Muzaffer Can, "Gece saat 03.00 bizim değişim saatimizdir. Şoför arkadaşımı beklemek için durağa geçtim. İkinci kattan aşağı baktığımda bir kişinin aracın etrafında dolaştığını ve kapıları zorladığını gördüm. Şüphelendim ve arkadaşlara haber verdim. 'Bu kesin hırsız' dedim. Güvenlik güçlerine teslim etmek için dışarı çıktık. 'Hayırdır, taksi mi bekliyorsun?' diyerek etrafını sarınca kaçmaya başladı. Bir arkadaşım elindeki bardağı fırlattı. Ara sokağa kadar kovaladık. Çıkmaz sokağa girince belinden büyük bir pala çıkardı. Bu kez o bizi kovalamaya başladı. Kovalayan bizdik, kaçan da biz olduk" dedi.