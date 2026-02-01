Haberler

Esenyurt'ta taksinin kapısını zorlayan şüpheli, kendisine müdahale edenleri palayla kovaladı

Esenyurt'ta taksinin kapısını zorlayan şüpheli, kendisine müdahale edenleri palayla kovaladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Esenyurt'ta, kapüşonlu bir şüpheli bir taksinin kapısını açmaya çalıştı. Taksi şoförleri tarafından kovalanan şüpheli, çıkmaz sokakta belinden çıkardığı pala ile karşılık verince şoförler geri çekildi. Olay güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

ESENYURT'ta kapüşonlu bir şüpheli, durakta park halinde bulunan taksinin kapısını açmaya çalıştı. Taksi şoförlerinin bir süre peşinden koştuğu şüpheli, çıkmaz sokakta sıkışınca belinden çıkardığı palayla kendisini kovalayanlara karşılık verdi. Taksi şoförlerinin kaçmasını fırsat bilen şüpheli, ara sokaklara girerek izini kaybettirdi. Olayın ardından konuşan taksi şoförü Muzaffer Can, "Ara sokağa kadar kovaladık. Çıkmaz sokağa girince belinden büyük bir pala çıkardı. Bu kez o bizi kovalamaya başladı. Kovalayan bizdik, kaçan da biz olduk" dedi.

Olay, dün gece saat 03.00 sıralarında Yenikent Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yürüyerek taksi durağının bulunduğu sokağa gelen kapüşonlu şüpheli, park halindeki bir taksinin kapısını zorladı. Bu sırada durumu fark eden taksi şoförleri ve çevredeki kişiler şüpheliyi kovalamaya başladı. Kovalamaca sırasında taksi şoförlerinden biri elindeki demir bardağı şüpheliye fırlattı. Çıkmaz sokağa giren şüpheli, belinden çıkardığı pala ile peşindekileri kovalamaya başladı. Bunun üzerine taksi şoförleri geri çekildi. Şüpheli, ara sokaklara girerek izini kaybettirdi. Olayın ardından taksi şoförlerinin şikayetçi olmadığı öğrenildi. Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

'KOVALAYAN BİZDİK, KAÇAN DA BİZ OLDUK'

Taksi şoförü Muzaffer Can, "Gece saat 03.00 bizim değişim saatimizdir. Şoför arkadaşımı beklemek için durağa geçtim. İkinci kattan aşağı baktığımda bir kişinin aracın etrafında dolaştığını ve kapıları zorladığını gördüm. Şüphelendim ve arkadaşlara haber verdim. 'Bu kesin hırsız' dedim. Güvenlik güçlerine teslim etmek için dışarı çıktık. 'Hayırdır, taksi mi bekliyorsun?' diyerek etrafını sarınca kaçmaya başladı. Bir arkadaşım elindeki bardağı fırlattı. Ara sokağa kadar kovaladık. Çıkmaz sokağa girince belinden büyük bir pala çıkardı. Bu kez o bizi kovalamaya başladı. Kovalayan bizdik, kaçan da biz olduk" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Hasan Can Kaya, Reynmen ve Çakal dahil 11 kişi için karar verildi

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan 11 kişi hakkında karar
Trump, Epstein'ın mide bulandıran yeni belgeleriyle ilgili ilk kez konuştu

Trump'a bu fotoğraflar soruldu, bakın ne yanıt verdi
Musk ile Epstein arasındaki yazışmalar ortaya çıktı: 25 yaş üstü kimse yok, hepsi çok tatlı

Fena köşeye sıkıştı: 25 yaş üstü kimse yok, hepsi çok tatlı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Meydan savaşı gibi! Taş, sopa ve küreklerle saldırdılar

Meydan savaşı gibi! Taş, sopa ve küreklerle saldırdılar
Sadettin Saran'dan transfer sorusuna yanıt

Transfer sorusuna verdiği yanıt taraftarı üzdü
Türkiye, Suriye'den çekilmek için Şara yönetimine 3 şart sundu

Suriye'den çekilme için 3 şart! Türkiye, Şara yönetimine iletti
Soğuk engel olmadı, buz gibi suya girip 1.5 metrelik orkinos avladı

3 derecede denize girmesinin nedeni var! Görenler gözlerine inanamadı
Meydan savaşı gibi! Taş, sopa ve küreklerle saldırdılar

Meydan savaşı gibi! Taş, sopa ve küreklerle saldırdılar
Epstein dosyalarında Modi'nin ismi de yer aldı: Dans edip şarkı söyledi

Dünyayı ayağa kaldıran pedofili dosyasından onun da adı çıktı
Galatasaray'da Leroy Sane planı

Sakatlığıyla taraftarı korkutan Sane ile ilgili yeni gelişme