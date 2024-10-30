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Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer gözaltına alındı

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer gözaltına alındı
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CHP'li Esenyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. Ahmet Özer sabah saatlerinde polis ekipleri tarafından evinde gözaltına alındı. Terör soruşturması kapsamında gözaltına alındığı öğrenilen Özer'in evinde ve belediye binasında arama yapılıyor.

31 Mart yerel seçimlerinde CHP'den Esenyurt Belediye Başkanı seçilen Prof. Dr. Ahmet Özer sabah saatlerinde polis ekiplerince evinde gözaltına alındı.

EVİNDE VE BELEDİYEDE ARAMA YAPILIYOR

Terör soruşturması kapsamında gözaltına alındığı öğrenilen Özer'in evinde ve belediye binasında arama yapılıyor.

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer gözaltına alındı

AHMET ÖZER KİMDİR?

Ahmet Özer, 1960 yılında Van'da dünyaya geldi. Muradiye Ortaokulundan sonra Van Atatürk Lisesinde başladığı lise eğitimini Hakkâri Lisesinde sürdürdü. 1977 yılında Diyarbakır Lisesinden mezun oldu. Hacettepe Üniversitesi, Van Eğitim Enstitüsü ve Çukurova Üniversitesinde olmak üzere üç üniversitede (sosyoloji/felsefe, işletme, eğitim bilimleri alanında) bir lisans iki ön lisans bitirdi.

1991-1997 yılları arasında 145 belediyenin bağlı bulunduğu GAP Belediyeler Birliği Genel Sekreterliği ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürüttü. Üniversite yaşamında rektör yardımcılığı, kurucu dekanlık, dekanlık, bölüm başkanlığı, merkez müdürlüğü, senato üyeliği ve üniversite yönetim kurulu üyeliği ve Ana Bilim Dalı Başkanlığı gibi görevlerde bulundu.

Özer aynı zamanda Türkiye -Irak İş İnsanları Derneği (TISİAD) Bilim Kurulu Başkanı, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO), Mersin Cemevi, İçel Sanat Kulübü (İSK) Danışma Kurulu, Van Dernekler Federasyonu Onur Kurulu ve Danışma Kurulu, Van Vakfı Bilim Kurulu Başkanı ve Erciş Vakfı, Sosyoloji Derneği ve Eğitim Sen üyesidir. Ahmet Özer, evli ve iki çocuk babasıdır ve 3 dil bilmektedir.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Güncel

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer Esenyurt Terör Polis

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Yorumlar (14)

Emin Ayan:

baştan belliydi terör sevici CHP+HDP ittifakla koydular

31
27
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pes kes:

Konser verdi diyemi

6
50
yanıtYanıtla
A. Erol:

bütün belediye başkanları ve çevrelerinin tüm mallarına el konmalı...

19
3
yanıtYanıtla
Selim Demir:

neden bu kadar geç kaldınız sorarım size

17
4
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Emir Güler:

TARAMALI, TOP TÜFEK el bombası ne ararsan BAKALIM ÇİKACAKMI

3
3
yanıtYanıtla
okan:

keşke istisnasız bütün belediyelere bu korku verilse, adam gibi hizmet ederler belki, görev bilincine varırlar.

5
1
yanıtYanıtla
Samarpan Bhav:

Uyuşturucumu? =)

4
2
yanıtYanıtla
Kadir Tokay:

Ne hikmetse hep Chp lileri gözaltına alırlar. Hiç akp li belediye başkanının gözaltına alındığını duydunuz mu?

1
0
yanıtYanıtla
Sebahattin Yakar:

akpli olsa yaparlarmlydl st ister yapmaya

0
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Deniz Fırat:

Teror sevici MHP AKP HDP ittifaki demek istediniz herhalde. AKP, MHP li belediyelerde her türlü olay dönmesine ragmen hic gozalti gordunuz mu. Yok

0
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