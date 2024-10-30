Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer gözaltına alındı

31 Mart yerel seçimlerinde CHP'den Esenyurt Belediye Başkanı seçilen Prof. Dr. Ahmet Özer sabah saatlerinde polis ekiplerince evinde gözaltına alındı.

EVİNDE VE BELEDİYEDE ARAMA YAPILIYOR

Terör soruşturması kapsamında gözaltına alındığı öğrenilen Özer'in evinde ve belediye binasında arama yapılıyor.

AHMET ÖZER KİMDİR?

Ahmet Özer, 1960 yılında Van'da dünyaya geldi. Muradiye Ortaokulundan sonra Van Atatürk Lisesinde başladığı lise eğitimini Hakkâri Lisesinde sürdürdü. 1977 yılında Diyarbakır Lisesinden mezun oldu. Hacettepe Üniversitesi, Van Eğitim Enstitüsü ve Çukurova Üniversitesinde olmak üzere üç üniversitede (sosyoloji/felsefe, işletme, eğitim bilimleri alanında) bir lisans iki ön lisans bitirdi.

1991-1997 yılları arasında 145 belediyenin bağlı bulunduğu GAP Belediyeler Birliği Genel Sekreterliği ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürüttü. Üniversite yaşamında rektör yardımcılığı, kurucu dekanlık, dekanlık, bölüm başkanlığı, merkez müdürlüğü, senato üyeliği ve üniversite yönetim kurulu üyeliği ve Ana Bilim Dalı Başkanlığı gibi görevlerde bulundu.

Özer aynı zamanda Türkiye -Irak İş İnsanları Derneği (TISİAD) Bilim Kurulu Başkanı, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO), Mersin Cemevi, İçel Sanat Kulübü (İSK) Danışma Kurulu, Van Dernekler Federasyonu Onur Kurulu ve Danışma Kurulu, Van Vakfı Bilim Kurulu Başkanı ve Erciş Vakfı, Sosyoloji Derneği ve Eğitim Sen üyesidir. Ahmet Özer, evli ve iki çocuk babasıdır ve 3 dil bilmektedir.