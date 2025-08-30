Erzurum'da Cağ Kebap İşletmesinde Yangın Çıktı

ERZURUM'da bir cağ kebabı işletmesinde başlayan yangın kısa sürede büyüyerek çevredeki bir otel ile 4 binayı sıçradı. Geceyi aydınlatan alevlere müdahale eden ekipler, yangını yaklaşık 2 buçuk saat süren mücadelenin ardından söndürdü.

Yangın, saat 23.55 sıralarında merkez Yakutiye ilçesi Kongre Caddesi'nde bulunan restoranda çıktı. Cağ kebabı işletmesinde başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek bitişiğindeki 4 bina ile otele sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangına, Erzurum Büyükşehir Belediyesi 'ne ait 25 itfaiye aracı, arazöz, Emniyet Müdürlüğü'ne ait TOMA'lar, Devlet Hava Meydanları İşletmesi'ne ait 3 köpük sıkma aracı, Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait itfaiye araçlarıyla müdahale edildi.

Öte yandan, alevlerin yükseldiği restoranın yanında bulunan evlerde yaşayanlar ve otelde konaklayan 4 kişi tahliye edildi.

2 BUÇUK SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Polis çevrede yoğun güvenlik önlemi alırken, ekipler yangının daha da büyümemesi için yoğun çaba harcadı. Yaklaşık 2 buçuk saatlik müdahalenin ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası alevlerin çıktığı restoran, 4 bina ve otelin çatısında hasar oluşurken can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

'KONTROL ALTINA ALMAK BİRAZ UZUN SÜRDÜ'

Yangının cağ kebabında başlayarak büyüdüğünü belirten bir iş yerinin sahibi Erhan Topçu, "Cağ kebap salonunda küçük bir yangın olarak çıktı. Sonra büyüyerek yan binalar sirayet etti. Kısa sürede olay yerine gelen büyükşehir belediyesi ekipleri söndürme çalışması yaptı ama büyüyen yangını kontrol altına almak biraz uzun sürdü" dedi.

YANGINA 4 DAKİKADA MÜDAHALE

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi ve beraberindeki Yakutiye Kaymakamı Tuncay Kaldırım, olay yerinde incelemede bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Vali Çiftçi, Cağ kebabı işletmesindeki yangının 23.54'te başladığını ve ihbar üzerine 4 dakika içerisinde olay yerine bir itfaiye aracının gelerek müdahalede bulunduğunu söyledi. Yan taraftaki işletme ve otele sıçrayan yangının 4 binayı etkilediğini ifade eden Çiftçi, "112 Acil Çağrı Merkezimiz tarafından bölgeye Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye araçları, sağlık ve polis ekiplerini yönlendirildi. Toplamda 25 itfaiye aracı, arazöz yangına müdahalede yetersiz kalınca Devlet Hava Meydanları İşletmesi'ne ait 3 adet köpük sıkma, TOMA araçlarımız, Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait araçlar süratle olay yerine intikal etmiştir. Ekiplerimizin yoğun gayretleri ve mücadeleleriyle 2 buçuk saat süren mücadele neticesinde tamamen kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangın çıkış sebebi itfaiyenin raporu neticesinde belli olacak. En büyük tesellimiz herhangi bir şekilde can kaybının olmaması. Yanında otel vardı. Otelde 4 müşteri olduğunu öğrendim. Yangınla beraber müşteriler tahliye edilmiş. Bu da muhtemel can kaybının önüne geçti" diye konuştu.

Vali Çiftçi, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın adli ve idari soruşturma başlatacağını ve kusuru olanlar hakkında gerekli işlemleri yapacağını kaydetti.