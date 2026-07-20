Avustralya'da bir kadın doğal yolla gebelik sonucu tek yumurta dördüzleri dünyaya getirdi

Avustralya'nın Queensland eyaletinde, Jenitar Na'amoana'nın doğal yollarla gebelik sonucu tek yumurta dördüzleri dünyaya getirdiği ve bunun son derece nadir görülen bir durum olduğu ifade edildi.

TOPLAMDA 8 ÇOCUK ANNESİ

ABC News'ün haberine göre, Queensland'in Brisbane kentinde 34 yaşındaki Jenitar Na'amoana, 14 Temmuz'da dördüz bebeklerini dünyaya getirdi.

Na'amoana'nın doktoru Alexa Bendall, yaptığı açıklamada, toplamda 8 çocuk annesi Na'amoana'nın "monozigotik dördüz" hamileliğinin "çok riskli ve son derece nadir" olduğunu ve bebeklerinin 28 hafta ve 4 günlükken doğduğunu aktardı.

15 MİLYONDA BİR GÖRÜLÜYOR

Bendall, döllenmiş tek yumurtanın gelişim aşamasında 4 ayrı embriyoya bölünmesiyle oluşan monozigotik dördüz hamileliğin "tahminen 15 milyon hamilelikte bir görüldüğünü" belirterek, "(Dördüzlerin) aynı plasentayı paylaşması da duyulmamış bir durum." dedi.

Bu durumun daha önce Avustralya'da görülmediğini düşündüğünü vurgulayan Bendall, bebeklerin sağlıklı olduğunu, ancak bir süre hastanede kalacaklarını kaydetti.