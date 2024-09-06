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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk aktivistin Batı Şeria'da öldürülmesine tepki

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da 26 yaşındaki Ayşenur Ezgi Eygi isimli Türk aktivisti gerçek mermiyle başından vurarak öldürmesine sert tepki gösterdi. Erdoğan, "İsrail'in Batı Şeria'daki işgal karşıtı sivil bir protestoya karşı yaptığı barbarca müdahaleyi lanetliyorum. Türkiye olarak, İsrail'in bu işgal ve soykırım politikasının son bulması ve insanlığa karşı suçların hesabını hukuk önünde vermesi için çaba göstermeye devam edeceğiz." dedi.

İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da 26 yaşındaki Ayşenur Ezgi Eygi isimli Türk aktivisti öldürmesine sert tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, " İsrail'in Batı Şeria'daki işgal karşıtı sivil bir protestoya karşı yaptığı barbarca müdahaleyi lanetliyorum. Türkiye olarak, İsrail'in bu işgal ve soykırım politikasının son bulması ve insanlığa karşı suçların hesabını hukuk önünde vermesi için çaba göstermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

TÜRK AKTİVİST, BATI ŞERİA'DA ÖLDÜRÜLDÜ

İsrail güçleri, Türk asıllı ABD vatandaşı Ezgi Eygi'ye Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Beyta beldesinde düzenlenen işgal karşıtı gösteride gerçek mermi ile saldırdı. Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre ABD vatandaşlığı da bulunan Eygi, başından vurularak hastaneye kaldırıldı. Nablus'taki Rafidiye Devlet Hastanesi Müdürü Fuad Nafia, başından vurularak hastaneye getirilen Eygi'yi tüm müdahalelere rağmen kurtaramadıklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk aktivistin Batı Şeria'da öldürülmesine tepki

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: İSRAİL'İN BARBARCA MÜDAHALESİNİ LANETLİYORUM

Hain saldırıya Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert tepki geldi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erdoğan şunları söyledi: " İsrail'in Batı Şeria'daki işgal karşıtı sivil bir protestoya karşı yaptığı barbarca müdahaleyi lanetliyor, saldırıda hayatını kaybeden vatandaşımız Ayşenur Ezgi Eygi'ye Allah'tan rahmet niyaz ediyorum.

"İSRAİL'İN HESAP VERMESİ İÇİN ÇABA GÖSTERMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Türkiye olarak, İsrail'in neredeyse 1 yıldır devam eden, çoluk çocuk, genç yaşlı demeden 41 bin insanı katlettiği bu işgal ve soykırım politikasının son bulması ve işlediği insanlığa karşı suçların hesabını hukuk önünde vermesi için her platformda çaba göstermeye devam edeceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türk aktivistin Batı Şeria'da öldürülmesine tepki

DIŞİŞLERİ'NDEN SERT TEPKİ

Dışişleri Bakanlığı, İsrail askerleri tarafından öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi için taziye mesajı yayımladı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Netanyahu Hükümeti tarafından işlenen bu cinayeti lanetliyoruz. İsrail, Filistinlilerin yardımına koşan ve soykırıma karşı barışçıl mücadele veren herkesi yıldırmaya çalışmaktadır. Bu şiddet politikası sonuç vermeyecektir. İnsanlığa karşı suç işleyen İsrail makamları ve onları kayıtsız şartsız destekleyenler, uluslararası mahkemeler önünde mutlaka hesap vereceklerdir" denildi .

EZGİ EYGİ KİMDİR?

Ezgi Eygi, 1998 Antalya doğumlu olup Filistinli çiftçileri koruma kampanyası kapsamında Uluslararası Dayanışma Hareketi'nde (ISM) gönüllü olarak çalışıyordu. Eygi, Filistin'de İsrail güçleri tarafından öldürülen üçüncü ISM gönüllüsü oldu. 2003 yılında Rachel Corrie ve 2004 yılında da Tom Hurndall Gazze'de İsrail ordusu tarafından öldürülmüştü.

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Güncel

Batı Şeria Politika Türkiye İsrail Güncel Dünya Hukuk

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Yorumlar (8)

İstanbul:

önce bop eş başkanlığından vaz geçmek gerekiyor

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3
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Doğrucu Mahmut:

Reis bitmişsin sen,kimse seni takmıyor,saraydakiler ble

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Rasul Alkan:

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun. Rabbim şehitler zümresinde haşr etsin.

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faruk merttürk:

Silahlı güçlere hukuk, silahsız canlara zulüm.

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Abdullah KARAMAN:

kınaya kınaya kına kalmadı.

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Axiprens null:

o saat de orada ne işi varmış

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VEFA:

Dostum Netanyahu diyeceğiniz günleri de yakında görür müyüz acaba. Ne pratikler gördük, başımız döndü!...

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0
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Mehmet Yarba:

Uluslar arası hukuk da israilin elinde malesef !

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