Erdoğan, 48 ilin belediye başkan adaylarını açıkladı

AK Parti'de aralarında Ankara ve İzmir'in de olduğu 17'si büyükşehir 48 ildeki belediye başkanları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Ankara adayı Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, İzmir adayı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, İzmir Milletvekili Hamza Dağ oldu. Erdoğan, "1994'te İstanbul'da başladığımız belediyeler vasıtasıyla halkımıza hizmet yolculuğumuzu 'Türkiye Yüzyılı'na adım attığımız 2024'te zirveye çıkarmak istiyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium'da düzenlenen AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan, "Cumhur İttifakı'ndaki ortağımız Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) adaylarını destekleyeceğimiz 7 vilayetimiz dışındaki tüm büyükşehir ve il belediye başkan adaylarımızı ilan etmiş oluyoruz. Önümüzdeki cumartesi gününden itibaren İstanbul'dan başlayarak ilçe adaylarımızın tanıtımını da yapacağız. Kimi şehirlere bizzat giderek, kimi şehirlerimize de genel başkan yardımcılarımızı göndererek, ilçe adaylarımızın tanıtımını da kısa sürede tamamlayacağız" dedi.

'30 OCAK'TA SEÇİM BEYANNAMEMİZİ AÇIKLAYACAĞIZ'

Erdoğan, hedeflerinin AK Parti ve Cumhur İttifakı'nda olan belediyeleri tekrar ezici oranlarla kazanmanın yanında muhalefetin elindeki şehirleri gerçek belediyecilikle tanıştırmak olduğunu ifade ederek, "Bunun için milletimizin her adımında, her anında yanında olacak, tüm gönlü ve zihniyle kendini şehirlerine adayacak belediye başkanlarıyla seçimlere hazırlanıyoruz. İnşallah 30 Ocak'ta da seçim beyannamemizi milletimizin takdirine sunacağız. Seçim takvimine göre, aday listelerinin en geç 20 Şubat'ta seçim kurullarına verilmesi gerekiyor. Niyetimiz; 20 Şubat'a kalmadan adaylar konusundaki tüm hazırlıkları bitirerek, tüm vaktimizi ve enerjimizi seçim kampanyamıza vermektir. Bundan tam 30 yıl önce 1994'te İstanbul'da başladığımız belediyeler vasıtasıyla halkımıza hizmet yolculuğumuzu 'Türkiye Yüzyılı'na adım attığımız 2024'te zirveye çıkarmak istiyoruz. Belediyelerdeki başarılarıyla iktidara yürümüş bir parti olarak rüştümüzü ilk ispat ettiğimiz yeri güçlü tutmak mecburiyetindeyiz" diye konuştu.

'KOLTUKLARIN DERDİNE DÜŞENLERDEN OLMADIK'

Erdoğan, sandıkta kendilerine verilen her oyun vebalini, yaptıkları görevlerin her anında üzerlerinde hissederek aşkla ve azimle çalışıp, üretip farklarını ortaya koyacaklarını belirterek, "Asla şehirlerine ve oralarda yaşayan insanlara hiçbir şey vermedikleri halde çeşitli ideolojik kavramların arkasına saklanarak, koltuklarının derdine düşenlerden olmadık, olmayacağız. Hep yüreğimizdeki muhabbetle, esirgemediğimiz emeğimizle, alnımızdaki terle, geceli-gündüzlü çalışmayla milletimizin kalbine girenlerden olduk. Her kim belediye başkanlığı, milletvekilliği, teşkilat yöneticiliği dahil siyasetle gelinen makamlara bu gözle bakmıyorsa; AK Parti onun için doğru bir kapı değildir. Belediye başkanlığı vasıtasıyla şehrinin hadimliğine soyunmak yerine hakimliğine talip olanlar varsa, AK Parti onun için doğru adres değildir. Şehrinin dertleriyle dertlenmeden, ülkesinin hedefleriyle bütünleşmeden, sandığa gözünü diken varsa, AK Parti onun için isabetli bir mecra hiç değildir" dedi.

'SINIRLARIMIZ BOYUNCA BİR 'TERÖRİSTAN' KURDURMAK İSTEDİLER'

Erdoğan, Cumhuriyetin ilk asrını geride bırakıp, 'Türkiye Yüzyılı' adını verilen 2'nci asrına adım atıldığını hatırlatarak, "Bu tarihi süreçte ülke olarak yine zorlu sınamalardan geçiyoruz. Bir yanda 10 yılı aşkın süredir kaos çıkartarak, terörü azdırarak, darbe teşebbüsünde bulunarak, ekonomik tuzaklar kurarak ülkemize diz çöktürmek isteyenlerin saldırıları kesintisiz sürüyor. Gezi olaylarıyla sokakları karıştırarak hükümeti devirmek istediler. Kararlı duruşumuz karşısında başaramayınca ülkemize bedel ödetmeye çalıştılar. FETÖ'nün 17-25 Aralık kumpası ve 15 Temmuz darbe girişimi ile ülkeyi teslim almak istediler. Milletimizin sinesine çarpıp, hüsrana uğrayınca ülkemize bedel ödetmeye çalıştılar. PKK'yı kullanarak hendeklerle etrafını kazdıkları mahalleleri işgal etmek istediler. Güvenlik güçlerimiz, onları açtıkları çukurlara gömünce ülkemize bedel ödetmek istediler. Farklı isimler vererek destekledikleri bölücü örgüte sınırlarımız boyunca bir 'Teröristan' kurdurmak istediler. Sınır ötesi harekatlarımızla bu projeyi bozduğumuzda ülkemize bedel ödetmeye çalıştılar" diye konuştu.

Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Böyle yaparak bizi korkutacaklarını, emperyalist emellerine razı edeceklerini sanıyorlar. Tabii bunlar ne Türk milletini ne de onun bir evladı olarak bizi tanıyorlar. Şunu çok açık ve net ifade etmek isterim; bize asla geri adım attıramayacaklardır. Bizi yolumuzdan kesinlikle döndüremeyeceklerdir. Türkiye'nin artık tehditlerle ve sinsi oyunlarla hizaya getirilecek bir ülke olmadığını er ya da geç onlar da öğrenecek. İnşallah bunu da 85 milyon olarak hep beraber başaracağız."

'ÖZGÜR EFENDİ İRADESİNİ TESLİM ETTİ'

Erdoğan, CHP'nin mevcut yönetim altında emperyalistlerin koçbaşlığına soyunmuş durumda olduğunu vurgulayarak, "CHP'nin bölücü terör örgütünün güdümünden çıkamadığı için meşruiyet krizi yaşayan DEM'lilerle yaptığı iş birliği, bu kirli oyunun en son sahnesidir. Gerçi bunların seçimlerde, Mecliste ve belediyelerde yaptığı iş birliği uzunca bir süredir gizli saklı devam ediyor. Kandil uzantılarının ayakları altına kırmızı halılar sererek, sırf onlar rahatsız olmasın diye Türk bayraklarını ve Atatürk resimlerini ortadan kaldırarak iş birliklerini aleni hale getirdiler. Birkaç ay öncesine kadar uğruna gözyaşı döktüğü Bay Kemal'e mayıs seçimindeki hezimetin tüm faturasını yükleyen Özgür efendi daha 'Bismillah' demeden iradesini ve ipini terör örgütünün temsilcilerine teslim etti. Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu partinin tabutuna en son çiviyi kurultay kürsüsünden teröristlere selam göndererek, bölücülerle iş birliği yaparak bizzat Özgür efendi çaktı. Dikkat ederseniz; bu 2 parti ülkenin ve milletin aleyhine ne varsa birlikte hareket ediyor, lehine ne varsa da birlikte karşı çıkıyor. Bölücü örgütlerin muhiplerinden izin ve icazet almadan CHP yönetimi adım atamıyor, teröre 'terör' teröriste 'terörist' diyemiyor" dedi.

'O SİZİN CİBİLLİYETİNİZDE VAR'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP yönetimine eleştirilerine devam ederek, "31 Mart'ta sadece şehirlerimizi gerçek belediyecilikle buluşturmakla kalmayacağız aynı zamanda Özgür efendiyi de vesayetten kurtarıp özgürleştireceğiz. Terör örgütünün DEM'ini de hak ettiği yalnızlığa iteceğiz. Türkiye Yüzyılı'nın adımlarını da sıklaştıracağız. 'Tek millet' diyerek herkesi kucaklayacak, hiç kimsenin kendini öteki hissedeceği bir iklimin oluşmasına geçit vermeyeceğiz. 'Tek bayrak' diyerek bağımsızlığımıza sıkı sıkıya sarılacak hilali mahzun ve yıldızı sönük bırakmak isteyenleri hüsrana uğratacağız. Şimdi, parlamentoda çıkmış ne idiği belirsiz, benim grup başken vekilim Leyla Hanım'a bayrağımıza saldırdığına dair edepsizce ifadeler kullanıyor. Şunu bir defa iyi bil; AK Parti'nin hiçbir ferdi bayrağımıza 'kağıt parçası' demez. Hiçbir ferdi bayrağımızla ilgili 'paçavra' demez. O sizin cibilliyetinizde var ve ortağı olduğunuz partinin cibilliyetinde var. AK Parti'de bunları göremezsiniz. O yüzden kime ne söylediğinizi iyi bileceksiniz. Meclis'in kürsüsündeki o dokunulmazlığa sığınarak bu tür cibilliyet noktasındaki eksiklerle AK Parti'ye saldıramazsınız. 'Tek vatan' diyoruz. Her karışı şehit kanlarıyla sulanmış bu mübarek topraklar üzerinde kimsenin ameliyat yapmasına müsaade etmeyeceğiz. 'Tek devlet' diyerek, binlerce yıllık geleneğin son temsilcisi Türkiye Cumhuriyeti'nin ilelebet payidar kalmasını sağlayacağız. Bu uğurda gecemizi gündüzümüze katarak çalışacak, mücadeleyi bir an bile bırakmayacağız. Gerektiğinde canımız pahasına binlerce yıllık bu emaneti gelecek nesillere daha güçlü, daha müreffeh bir şekilde teslim edeceğiz. Bunun için hep birlikte canımıza dişimize takarak çalışacağız" dedi.

'SANDIKLARI PATLATARAK YOLA DEVAM EDECEĞİZ'

Erdoğan, partinin kuruluşundan bu yana yerel seçim, halk oylaması ve genel seçim gibi vesilelerle 17 defa sandıkta milletin terazisine çıktıklarını işaret ederek, "Yaptıklarımızın ve yapmak isteyip yapamadıklarımızın hesabını, eksiği ve fazlasıyla milletimize tek tek vermeye çalıştık. Belediye başkanlar adaylarımız, belediye meclis üyelerimiz hep birlikte kapı kap dolaşıp çalmadık kapı, sıkmadık el bırakmayacağız. ve bu şekilde 31 Mart'a kadar bu yola devam edeceğiz ve sandıkları Allah'ın izniyle patlatarak sandıktan çıkacağız. 31 Mart'ı unutmak yok. Hiç kimseyi ayırmadan, toplumumuzun tüm kesimlerini bağrımıza bastık. Hemşerilerimizle olan diyaloğumuzu daha da sıkılaştırdık. Siyaseti laf ebeliğinden ibaret görenlerin karşısına icraatla, vizyonla çıktı. Böylece her kampanya dönemini milletimizle muhabbetimizi yenilediğimiz, dayanışmamızı perçinlendiğimiz bir şölene dönüştürdük. Şimdi 18'inci kez milletimizin huzuruna çıkmanın hazırlığı ve heyecanı içindeyiz. Önümüzdeki 31 Mart seçimlerine AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak yine bu hassasiyetle hazırlanıyoruz. Milletimiz neyi uygun gördüyse, bizden beklentileri neyse onu hayata geçirmenin derdindeyiz" dedi.

'KİMSE KİMSEYE TIPIŞ TIPIŞ OY VERMEK ZORUNDA DEĞİL'

Erdoğan, seçimin sandıktan önce sahada kazanıldığını söyleyerek, "Sahada kazanmanın yolu ise seçimi önce gönüllerde kazanmaktır. Bugüne kadar girdiğimiz 17 seçimin hepsinde önce gönülleri kazandık. Sandık sadece bizim başarımızın, emeğimizin, gönüllerde yaptığımız fetihlerin bir tescili oldu. Hep en çok biz çalıştık. En fazla biz emek verdik. Sahayı her zaman biz domine ettik. Milletimizle en yakın ve samimi ilişkiyi biz kurduk. Vatandaşa 'oy yoksa hizmet de yok' diyen edepsizlerden asla olmadık. Kibri, böbürlenmeyi hiçbir zaman yanımıza yaklaştırmadık. Bize kibir yakışmaz. Biz tevazu ehliyiz. Mevla'nın ifadesiyle; toprak gibi olacağız tevaazuda. Sadece çalışkanlığımızla değil, vizyonumuzla da rakiplerimize fark attık. Mahalle mahalle, sokak sokak, ev ev dolaşarak ulaşılmadık, kapısı çalınmadık, gönlüne dokunulmadık hiç kimse bırakmadık. Ardından da görevini en güzel şekilde yerine getirmiş olmanın huzuruyla sandıktan çıkacak sonucu bekledik. Bu seçimlerde de yine aynı usullerle çalışacağız. Şehirlerimize döndüğümüz andan itibaren önümüzdeki 73 gün boyunca durmadan, dinlenmeden koşturacaksınız. Kimseyi ayırmayacak kimseyi dışlamayacaksınız. CHP zihniyetinin yaptığı gibi vatandaşın oyunu çantada keklik görmeyeceksiniz. Hiç kimse, şahsımız dahil hiç kimseye 'tıpış tıpış oy vermek' zorunda değildir. Bilakis biz hiçbir ayrım yapmadan her bir insanımızı veli nimet görerek kapısını çalmak zorundayız. Daha önce bize oy versin ya da vermesin her vatandaşımıza ulaşmak, zihnini ve kalbini yeniden kazanmak mecburiyetindeyiz. Hemşerilerimizi şehirlerini en başarılı şekilde bizim yöneteceğimize tek tek ikna edeceğiz" diye konuştu.

'ASIL YÜK ADAYLARIMIZIN OMZUNDADIR'

Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi adaylarını destekleyecekleri Manisa, Mersin, Bartın, Erzincan, Kars, Kırklareli, Osmaniye'de de aynı azim, şevk ve samimiyetle çalışacaklarını belirterek, "Cumhur İttifakı'nda ayrım asla olmayacak. En iyi seçim çalışması halkın içinde olmak, milletle beraber olmaktır. Medya ve sosyal medya elbette önemlidir; ama asla sahada çalışmanın yerini tutmaz. Sokakta, çarşıda, pazarda varlık göstermeden siyaset yapılmaz. Mahalli idarelerde asıl yük belediye başkan adayımızın omuzundadır. Adaylarımız herkesten daha fazla çalışmak, ter dökmekle mesul ve mükelleftir" dedi.

ANKARA'DA TURGUT ALTINOK

Erdoğan, konuşmasının ardından 48 ildeki belediye başkan adaylarını açıkladı. Ankara'da Turgut Altınok, İzmir'de Hamza Dağ, Adana'da Fatih Mehmet Kocaispir, Adıyaman'da Ziya Polat, Afyonkarahisar'da Hüseyin Ceylan Uluçay, Ağrı'da Mehmet Salih Aydın, Aksaray'da Evren Dinçer, Amasya'da Mehmet Uyanık, Antalya'da Hakan Tütüncü, Ardahan'da Yunus Baydar, Batman'da Adil Sebati Ceylan, Bayburt'ta Mete Memiş, Bilecik'te Mustafa Yaman, Bolu'da Muhammed Emin Demirkol, Burdur'da Mehmet Şimşek, Çorum'da Halil İbrahim Aşgın, Diyarbakır'da Mehmet Halis Bilden, Gaziantep'te Fatma Şahin, Gümüşhane'de Ercan Çimen, Hakkari'de İsmet Ölmez, Hatay'da Mehmet Öntürk, Iğdır'da Ülkü Öcal, Kahramanmaraş'ta Fırat Görgel, Karabük'te Özkan Çetinkaya, Karaman'da Mevlüt Akgün, Kayseri'de Memduh Büyükkılıç, Kırıkkale'de Mehmet Saygılı, Kırşehir'de Osman Arslan, Kilis'te Reşit Polat, Konya'da Uğur İbrahim Altay, Kütahya'da Kamil Saraçoğlu, Malatya'da Sami Er, Mardin'de Abdullah Erin, Muş'ta Feyat Asya, Nevşehir'de Mehmet Savran, Niğde'de Emrah Özdemir, Sakarya'da Yusuf Alemdar, Siirt'te Ekrem Olğaç, Sivas'ta Hilmi Bilgin, Şanlıurfa'da Zeynel Abidin Beyazgül, Şırnak'ta Mehmet Yarka, Tekirdağ'da Cüneyt Yüksel, Trabzon'da Ahmet Metin Genç, Tunceli'de Erkan Eroğlu, Uşak'ta Mehmet Çakın, Van'da Abdulahat Arvas, Yozgat'ta Celal Köse, Zonguldak'ta Ömer Selim Alan aday oldu.