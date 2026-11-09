Er şehit aileleri ve gaziler, Aile Bakanlığı'nda... Çerçioğlu'ndan 'Oktay Saral' hatırlatması: 'Verilen sözün yerde bırakılmayacağını düşünüyoruz'

(ANKARA) - Er şehit aileleri ve er gaziler, eşit özlük hakları talebiyle yeniden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı önünde bir araya geldi. Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Genel Başkanı Erdem Çerçioğlu, 48 günlük eylemin ardından verilen sözlerin tutulmasını beklediklerini belirterek, "Devlet verdiği sözü tutar" anlayışıyla hareket ettiklerini ve sözün yerine getirilmemesi halinde mücadeleye devam edeceklerini söyledi. İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu da "Apo'ya gelince villa, şehit erlerinin ailelerine, gazilerine gelince barikat öyle mi? Allah da sizi bildiği gibi yapsın" dedi.

Türkiye'nin 81 ilinden Ankara'ya gelerek rütbe ayrımı yapılmaksızın eşit özlük hakları talebiyle oturma eylemi başlatan er şehit aileleri ve er gaziler, 29 Ağustos'ta eylemlerinin 48'inci gününde eski Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'ın, Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Genel Başkanı Erdem Çerçioğlu'nu görüntülü arayarak, "Meclis açıldığında haklarının verilmesi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yetkililer nezdinde girişimde bulunacağını" belirtmesinin ardından eylemlerini sonlandırmıştı.

"HAKLAR SÖZ KONUSU OLDUĞUNDA NEDEN FARKLI MUAMELE GÖRÜYORUZ?"

Er Şehit Aileleri ve Er Gaziler Platformu, bugün Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı önünde bir araya geldi. Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Genel Başkanı Erdem Çerçioğlu, yıllardır görmezden gelinen adaletsizliği dile getirmek için toplandıklarını belirtti.

Çerçioğlu, "Bizler, bu vatan uğruna evladını toprağa veren şehit aileleriyiz. Bizler, vatan savunmasında bedeninden bir parça bırakan, hayatının geri kalanını o mücadelenin izleriyle yaşamak zorunda kalan gazileriz. Ancak bugün çok acı bir gerçekle karşı karşıyayız. Aynı vatan için mücadele edenler arasında, rütbesine ve askerlik statüsüne göre hak farklılıkları bulunmaktadır" dedi.

"Terörle mücadelede şehit düşen bir erin annesinin acısı, bir subayın annesinin acısından daha mı azdır? Aynı teröristin kurşunuyla yaralanan bir erin fedakarlığı, bir astsubayın fedakarlığından daha mı değersizdir? Bir Mehmetçiğin dökülen kanı rütbeye göre mi ölçülmektedir" diye soran Çerçioğlu, şöyle devam etti:

"Biz bu ülkenin evlatlarını rütbelerine göre ayırmadık. Şehitlerimizi rütbelerine göre uğurlamadık. Gazilerimizi üniformalarındaki apoletlerine göre sevmedik. O halde haklar söz konusu olduğunda neden farklı muamele görüyoruz? Bizler, er ve erbaş statüsünde askerlik görevini yaparken şehit olanların ailelerinin ve gazi olanların özlük hakları konusunda adalet istiyoruz.Devletimizin sosyal sorumluluğu gereği, aynı fedakarlığı gösteren insanlarımızın hakları arasındaki farklılıkların giderilmesini talep ediyoruz. Er ve erbaş statüsünde şehit olanların ailelerine sağlanan sosyal ve ekonomik haklar, diğer şehit aileleriyle eşitlik ve hakkaniyet temelinde yeniden düzenlenmelidir. Er ve erbaş statüsündeki gazilerimizin maaş, aylık, tazminat ve diğer özlük haklarındaki mağduriyetler giderilmelidir. Gazilerimizin sağlık, bakım, rehabilitasyon ve sosyal destek hakları güvence altına alınmalıdır. Şehit ailelerinin eğitim, istihdam, sosyal yardım ve ekonomik destek haklarında yaşanan eşitsizlikler ortadan kaldırılmalıdır. Er şehit aileleri ve er gazilerin sorunlarının çözümü için ilgili kurumların katılımıyla bir çalışma komisyonu oluşturulmalıdır. Mevzuattaki farklılıklar incelenerek eşitlik ve hakkaniyet ilkesi doğrultusunda gerekli yasal düzenlemeler yapılmalıdır."

"ŞEHİTLİK MAKAMI RÜTBEYLE, GAZİLİK ONURU APOLETLE ÖLÇÜLMEZ"

Çerçioğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkililerine de şöyle seslendi:

"Bizler kapınıza bir lütuf istemeye gelmedik. Bizler, bu vatan için ödenmiş bedelin karşılığında adalet istiyoruz. Bir annenin evladı şehit olduğunda hangi rütbeyle görev yaptığını sorgulamadan acısını paylaşmak gerekir. Bir gazi hayatını kaybettiği uzvuyla yaşarken ona hangi statüde askerlik yaptığını hatırlatmak değil, hakkını teslim etmek gerekir. Unutulmasın ki şehitlik makamı rütbeyle ölçülmez. Gazilik onuru apoletle belirlenmez. Vatan sevgisinin derecesi, askerlik statüsüne göre hesaplanmaz. Bizim mücadelemiz, hiçbir şehit ailesinin veya gazimizin hakkının elinden alınması değildir. Bizim mücadelemiz, herkesin hak ettiği değeri görmesi ve aradaki adaletsizliklerin giderilmesidir.

Buradan devletimizin bütün yetkililerine sesleniyoruz: Bir şehit annesinin gözyaşında rütbe yoktur! Bir gazinin yarasında apolet yoktur! Bir Mehmetçiğin kanında statü farkı yoktur. Bizler susmayacağız. Evladını toprağa veren annelerin sesi, evladının emanetini yaşatmaya çalışan ailelerin sesi, ömrünü gazilik onuruyla sürdüren kahramanlarımızın sesi olmaya devam edeceğiz. Bu mücadele siyasi bir mücadele değil, vicdan ve adalet mücadelesidir. İstediğimiz çok açık, aynı vatan, aynı bayrak, aynı fedakarlık... O halde haklarda da adalet. Şehitlerimizin aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyor, kahraman gazilerimize minnetlerimizi sunuyoruz. Haklarımızı alana, mağduriyetlerimiz giderilene kadar mücadelemiz devam edecektir."

Erdem Çerçioğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı önünde emniyet ekiplerince barikat kurulmasına tepki göstererek, demokratik haklarını kullanmak için geldiklerini ve herhangi bir taşkınlık yapmadıklarını söyledi.

Çerçioğlu, yarın saat 12.00'de Tandoğan'dan Anıtkabir'e yürüyeceklerini, saat 14.00'te ise Anıtpark'ta basın açıklaması yapacaklarını belirterek, şehit ailelerini, gazileri ve yurttaşları etkinliğe katılmaya davet etti.

Yeniden oturma eylemi yapıp yapmayacaklarına ilişkin soru üzerine Çerçioğlu, aralarında ağır engelli ve tekerlekli sandalye kullanan gaziler bulunduğu için oturma eylemiyle yıpranmak istemediklerini, ancak haklarını alana kadar farklı şekillerde mücadeleye devam edeceklerini dile getirdi.

"VERİLEN SÖZÜN YERDE BIRAKILMAYACAĞINI DÜŞÜNÜYORUZ"

Eski Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'ın sözlerinin hatırlatılması üzerine Erdem Çerçioğlu, şöyle konuştu:

"Biz, 'Devlet verdiği sözü tutar' şiarıyla büyüdük. ve bu şekilde devam etti. Bize bir söz verildi. 48 günün sonunda biz eylemimizi sonlandırdık. Ama maalesef Sayın Oktay Saral, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı görevden alındı. Yerine gelecek kişi kim, geldi bilmiyoruz. Yerine gelecek kişinin bu sözü yerde bırakmayacağını düşünüyoruz. Çünkü burada toplanan topluluk alelade bir topluluk değil. Bu, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının, Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan bütün herkesin hakkını savunmak, rahat, huzur içerisinde yaşaması için bu hale gelmiş insanlar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vicdanı burada. Verilen söz mutlaka tutulur, tutulacaktır diye düşünüyoruz. Çünkü biz vatandaş olarak başka şansımız yok. Ama eğer tutmazlarsa o sözün üstüne de gideceğimizi buradan belirtiyoruz."

"APO'YA GELİNCE VİLLA, ŞEHİT ERLERİNİN AİLELERİNE, GAZİLERİNE GELİNCE BARİKAT ÖYLE Mİ?"

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Kevser Ofluoğlu da eyleme katılarak destek verdi. İYİ Parti Bursa Milletvekili Yüksel Selçuk Türkoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Çok kıymetli şehit aileleri, gazilerimiz, yakınları, duyarlı vatandaşlar, siyasi parti temsilcileri; 48 günlük eylemlerinin büyük çoğunluğunda beraberdik, yan yanaydık. Tarihin görmediği davranışlara bu memleketin gazileri, şehit aileleri muhatap oldu. Bu 48 günün sonunda saray adına, Cumhurbaşkanlığı adına bir danışman haklılıklarını kabul ederek bir söz verdi ya. 'Bu sorunları biz Ekim ayında çözeceğiz' demediler mi? Dediler. Kasım'ın kaçındayız? Dokuzunda. Çözdüler mi? Çözmediler. Muhataplara cevap verdiler mi? Vermediler. Ne istiyor kardeşim? Bu memleketin er şehit aileleri, er gazileri eşitlik istiyor. Şehitliğin ve gaziliğin rütbesi olmaz. Herkes eşit olsun diyor. Bunu talep ediyor. ve sen de bunu kabul ettin. Kabul ettiysen sözünün gereğini yap. Yaptın mı? Yapmadın. Cevap verdin mi? Vermedin. E vatandaş, Ekim bitti, Kasım oldu ve verdiğin sözü sana yeniden hatırlatmaya geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bunu hatırlatacağız. Soru önergelerini vereceğiz. Araştırma önergelerini vereceğiz. Meydanda yine er şehit ailelerinin, gazilerin yanında olacağız. Apo'ya gelince villa, şehit erlerinin ailelerine, gazilerine gelince barikat öyle mi? Allah da sizi bildiği gibi yapsın. Yanınızdayız. Mücadeleye devam edeceğiz ve bu hakları er geç alacağız."

Kaynak: ANKA