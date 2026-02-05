Epstein dosyasındaki belgelerde Stephen Hawking'in ismi de çıktı!

Jeffrey Epstein'le ilgili kamuoyuyla paylaşılan belgelerde adı geçen bilim insanı Stephen Hawking'in, Epstein ile arkadaş olma olasılığı ve cinsel istismar iddialarına karışması dikkati çekti.

ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein ile ilgili kamuoyuyla paylaşılan belgeler, dünya genelinde tartışılmaya devam ediyor.

STEPHEN HAWKİNG'İN İSMİ 200'DEN FAZLA YERDE GEÇİYOR

ABD Adalet Bakanlığının kamuoyuyla paylaştığı Epstein ile ilgili soruşturma dosyalarının birçoğunda bilim insanı Stephen Hawking'in adı da yer alıyor. Uluslararası basında çıkan haberlere göre, Hawking'in ismi Epstein dosyasında 200'den fazla yerde geçiyor.

İLETİŞİM BİLGİLERİNİ İSTEMİŞ

Dosyalarda yer alan Haziran 2015 tarihli bir e-postada, ismi belirsiz kişinin Epstein'den, bilişsel psikolog ve yazar Steven Pinker'ın röportaj talebi için Hawking'in iletişim bilgilerini istediği bir mesaj yer alıyor.

Kasım 2013 tarihli bir başka e-postada ise ABD'li iş insanı Steven Sinofsky Epstein'e, Microsoft için televizyon reklamı yapan kişilerin Hawking'e seslendirme yapması için teklifte bulunmak istediklerini belirtiyor. Sinofsky, Epstein'e gönderdiği e-postada bu konuda ne düşündüğünü ve yardım etmek isteyip istemediğini soruyor.

ABD'li bilim insanı Roger Schank'ın Epstein'e gönderdiği Aralık 2014 tarihli e-postada ise "Hawking, Al'ın (artificial intelligence-yapay zeka) ne olduğu hakkında hiçbir fikri olmadan Al'dan korkuyor; endişelenme Steve." ifadesi yer alıyor.

İsmi sansürlenmiş başka bir kişinin de Epstein'a aynı konudan ulaştığı görülürken, bu kişi Epstein'a 14 Mart 2018'de yolladığı e-postada "Cenazesine katılacak mısın? O benim en sevdiğim astronomumdu ve görünüşe göre haylaz biriydi de." ifadelerine yer veriyor.

MESAJLAŞMALAR HAWKİNG'İN EPSTEİN İLE ARKADAŞ OLDUĞU YÖNÜNDE

Belgelerde yer alan 2018 tarihli ve Hawking'in ölümünden bir gün sonra atıldığı anlaşılan bir mesajda, Epstein'a Hawking'in ölümünden dolayı başsağlığı dilendiği görülüyor.

2017 tarihli alıcısı belli olmayan bir mesajlaşmada ise Epstein'in "Hawking benim adama geldiğinde ve hayalinin dalış yapmak olduğunu söylediğinde, kafasını yüksek sırtlı bir sandalyeye bantladım ve onu özel bir denizaltıya bindirdim, çok eğlenceliydi." ifadelerini kullandığı görülüyor.

Belgelerde eski kız arkadaşı ve hüküm giymiş suç ortağı Ghislaine Maxwell'e "ortak savunma" başlığıyla gönderdiği bir e-postada Epstein, Maxwell'in Bill Clinton ile Ehud Barak'ın adaya hiç gelmediğini bildiğini belirtiyor.

Aynı e-postaya göre Epstein'in, Stephen Hawking'in "herhangi bir cinsel ilişkiye karışmadığı bilgisinin" Maxwell'de bulunduğu ifadesini mahkemeye sunmayı planladığı anlaşılıyor.

HAWKİNG'E DAİR CİNSEL İSTİSMAR İDDİASI

Amerikalı iş adamı Andrew Farkas, 11 Ocak 2015'te Epstein'e yolladığı e-postada, Hawking hakkında cinsel istismar iddiaları olduğunu kaydederek, "Şaka yapmıyorum, yerel gazeteler Stephen Hawking'in adada reşit olmayan kızlarla cinsel ilişkiye girdiğini öne sürüyorlar." ifadesini kullanıyor.

E-postalardan birinde ise Epstein bilinmeyen bir kişiye, mağdur ettikleri kişilerden olduğu tahmin edilen bir kadının Hawking ile "cinsel ilişkiye" girdiğini söylediği mesajını yolluyor.

Başka bir e-postada Epstein ile Lawrence Krauss arasındaki konuşmada Epstein, Krauss'a suçlamaları reddetmesi ve bunun yayınlanmaması durumunda olayın "görünür" hale geleceği uyarısını yapıyor. Krauss ise Karayipler'deki bir adada Hawking ile "cinsel ilişki partilerine" katıldıkları gibi "asılsız" iddialar olduğunu savunuyor.

Dosyalar içerisinde Epstein ile eski kız arkadaşı ve hüküm giymiş suç ortağı Ghislaine Maxwell arasındaki yazışma da Hawking bağlantılarına yönelik şüpheleri artırdı.

Epstein, Ocak 2015'te Maxwell'e, ismi gizlenen birinin ortaya attığı suçlamalara ilişkin e-posta gönderiyor. Bunlardan "en güçlüsünün" mağdurlardan birinin eski ABD Başkanı Bill Clinton ile akşam yemeği yediği iddiası olduğunu belirten Epstein, bir yenisinin de Hawking'in Virgin Adaları'nda reşit olmayan kişilerin cinsel istismarında yer alması olduğunu ifade ediyor.

Epstein, bu iddiaların sahte olduğunu kanıtlayabilecek herhangi bir kişiye "ödül verilmesine" yönelik kampanya başlatılmasını öneriyor. Maxwell'in bu fikri uygun bulmaması üzerine de Epstein, şaka yaptığını savunuyor.

EPSTEİN VE HAWKİNG'İN DALLAS'TAKİ KULÜPTE GÖRÜLDÜĞÜ İDDİASI

Dosyalar arasında, ABD Federal Soruşturma Bürosuna (FBI) ait olduğu görülen Ağustos 2019 tarihli bir belge de bulunuyor.

Belgeye göre ismi gizlenmiş bir muhbir, görüşme yaptığı bir FBI ajanına Epstein davasına ilişkin bilgi veriyor.

Muhbir, ABD'nin Texas eyaletine bağlı Dallas kentinde erkeklere özel bir kulüpte 2011'de pek çok tanınmış ismi gördüğünü söylüyor.

Bunlar arasında Epstein ve Hawking bulunduğunu belirten muhbir, kulüpte bazı "Rusya bağlantılarını" ve şarkıcı Michael Jackson'ı da gördüğünü ifade ediyor. Muhbir, Epstein'in mağdurlarının sadece kız olmadığını vurguluyor.

NE OLMUŞTU?

En küçüğü 14 olmak üzere 18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında, Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'in ise aslında hücresinde intihar ettiği sonucuna varıldığını açıklamıştı.