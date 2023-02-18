EN ACI YALAN: HAYATA TUTUNSUN DİYE OĞLUNUN ÖLDÜĞÜNÜ SÖYLEMİYORUZ

Depremde Hatay Antakya'daki evleri yıkılan Hülya Kilin, polis memuru olan eşi Metin Kilin, oğulları Buğra (20) ve Mustafa Kilin (9) ile enkaz altında kaldı. Hülya Kilin depremin 5'nci günü enkaz altından ağır yaralı olarak kurtarılırken, eşi ile iki oğlu ise hayatını kaybetti. Erkek kardeşi Hasan Zengin, ablasının eşi ve oğlunun öldüğünü gördüğü için enkazdan çıkmak istemediğini ifade ederek, "Eşinin ve zorda olsa küçük oğlunun ölümünü kabullendi. Büyük oğlunun hastanede olduğu yalanını söyledik. Onu hayatta tutabilmek için, tedaviye cevap verebilsin diye. Zaten büyük oğlunun hayatta olduğunu duyunca tedaviye cevap vermeye başladı" dedi.

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