Eğitim İş Genel Başkanı Kadem Özbay'dan Isparta TOBB Meslek Lisesi'ndeki Usulsüzlüğe Tepki: "Meslek Okulları İhaleleri Arkadan Dolanmanın, Birilerine...

Eğitim İş Sendikası Genel Başkanı Kadem Özbay, Isparta T.O.B.B. Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde üretilmeyen bazı ürünlerin dışarıdan alınıp okulda üretilmiş gibi Isparta ve Burdur İl Milli Eğitim Müdürlüklerine satılarak usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin; “Bu usulsüz satışların öncesinde Isparta T.O.B.B. Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi döner sermayesi toptan temizlik malzemesi satan işletmelerden sıvı sabun, bulaşık deterjanı ve mineralli temizlik kremini 5 litre ve 30 litrelik bidonlarda almıştır. Aldığı bu ürünün etiketlerini öğrencilere söktürüp ve yerlerine okulların etiketini yapıştırtıp, ürünler okulda üretiliyormuş gibi yapılma sahtekarlığına öğrencileri de alet etmiştir. Meslek okulları ihaleleri arkadan dolanmanın, birilerine kayıtsız ve haksız gelir sağlamanın paravanı değildir. Isparta T.O.B.B. Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okulu’nda, Isparta ve Burdur İl Milli Eğitim Müdürlüklerinin bu usulsüz alışverişten sorumlu olan tüm idarecileri görevden alınmalıdır. Konunun hukuken de takipçisi olduğumuzu ilan ediyoruz" dedi.

Eğitim İş Sendikası Genel Başkanı Kadem Özbay, Isparta T.O.B.B. Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde üretilmeyen bazı ürünlerin dışarıdan alınıp okulda üretilmiş gibi Isparta ve Burdur İl Milli Eğitim Müdürlüklerine satılarak usulsüzlük yapıldığı iddialarına ilişkin; "Bu usulsüz satışların öncesinde Isparta T.O.B.B. Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi döner sermayesi toptan temizlik malzemesi satan işletmelerden sıvı sabun, bulaşık deterjanı ve mineralli temizlik kremini 5 litre ve 30 litrelik bidonlarda almıştır. Aldığı bu ürünün etiketlerini öğrencilere söktürüp ve yerlerine okulların etiketini yapıştırtıp, ürünler okulda üretiliyormuş gibi yapılma sahtekarlığına öğrencileri de alet etmiştir. Meslek okulları ihaleleri arkadan dolanmanın, birilerine kayıtsız ve haksız gelir sağlamanın paravanı değildir. Isparta T.O.B.B. Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okulu'nda, Isparta ve Burdur İl Milli Eğitim Müdürlüklerinin bu usulsüz alışverişten sorumlu olan tüm idarecileri görevden alınmalıdır. Konunun hukuken de takipçisi olduğumuzu ilan ediyoruz" dedi.

Eğitim İş Sendikası Genel Başkanı Kadem Özbay, Isparta T.O.B.B. Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ndeki usulsüzlüklerle ilgili bugün basın toplantısı düzenledi. Özbay şunları söyledi:

MESLEK LİSELERI, ARTIK İHALELERİ ARKADAN DOLANMAK İÇİN PARAVAN HALİNE DE GETİRİLMEKTEDİR"

"Mesleki eğitimin yıldan yıla bitirilmesiyle, adeta çocuk işçi pazarına ve merdiven altı atölyelere dönüştürülen meslek liseleri, artık ihaleleri arkadan dolanmak için paravan haline de getirilmektedir. Bugün bunun en önemli örneklerinden birini deşifre etmek ve büyük bir rezalete dikkat çekmek için bir aradayız. Kısa bir zaman önce mobbing iddiaları ile gündeme gelen TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, bu kez döner sermaye işletmesinden yaptığı satışlarla dikkat çekmiştir. Peki nedir bunlar? Isparta ve Burdur Milli Eğitim Müdürlükleri, toplu şekilde temizlik ve hijyen araç gereçlerine ihtiyaç duymuştur. Normalde Kamu İhale Kanunu'nun 19. ve 20. maddeleri gereğince açık ihale usulüyle gerçekleşmesi gereken bu tür alımlar için kanundaki tek istisna, döner sermayesi olan ve üretim yapan okullardan ürettikleri ürünleri 'doğrudan temin' yoluna gidilebilmesidir. Isparta ve Burdur Milli Eğitim Müdürlükleri de bu kanuni boşluktan faydalanarak, ürünleri ihalesiz biçimde TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden almıştır. Buraya kadar büyük bir sorun yok gibi görünse de tüm skandallarda olduğu gibi burada da şeytan ayrıntıda gizlidir. Okulun üretmediği birçok malzemeyi ve ürünü iki milli eğitim müdürlüğüne sattığı tespit edilmiş ve bu usulsüzlük için soruşturma başlatılarak bakanlık müfettişleri görevlendirilmiştir.

Okulda bulunan Kimya Teknolojileri bölümüne ait döner sermaye işletmesi yasal olarak sadece çamaşır suyu, yüzey temizleyici ve cam sil üretebildiği halde milli eğitim müdürlüklerine yapılan satış listesi şöyledir: Antibaktariyel sıvı sabun, termometre, bulaşık deterjanı, temizlik bezi, bulaşık süngeri, temizlik paspas seti, paspas, temizlik arabası, tuvalet kağıdı, çöp torbası, çöp kutusu, süpürge, tuvalet fırçası ve tuvalet çöp kutusu. Ne ararsan var. 18 ürün var, okulda 4 adet ürün üretilmektedir. Okulda üretilen mallar ile satışı yapılanlar arasındaki büyük fark, birkaç önemli gerçeği su yüzüne çıkarmaktadır:

Milli Eğitim Müdürlüklerinin ihalesi olarak bu şekilde alım yapmasının kriterleri arasında 'okulda üretilen ürünleri' almak vardır. Okuldan satın alınan bu ürünler okulda üretilmediğine göre, kamu ihale kanunu arkadan dolanılmış, çiğnenmiştir.

Bu listede yer alan tüm ürünler Isparta T.O.B.B. Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından alınıp üzerine azımsanamayacak bir oranda kar konularak milli eğitim müdürlüklerine satılmıştır. Bu noktada hem haksız kazanç elde edilmiş hem de ihale ile yapılsa çok daha ucuza temin edilebilecek bu mallar pahalıya alınarak kamu zararına yol açılmıştır.

Satılanlar arasında okulda üretilmediği halde üzerinde okulun etiketi olanların olması, aynı zamanda ürünün gerçek üreticileri için marka hakkı ihlalidir. Ticari etik de hiçe sayılmıştır.

Bu usulsüz satışların öncesinde Isparta T.O.B.B. Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi döner sermayesi toptan temizlik malzemesi satan işletmelerden sıvı sabun, bulaşık deterjanı ve mineralli temizlik kremini 5 litre ve 30 litrelik bidonlarda almıştır. Aldığı bu ürünün etiketlerini öğrencilere söktürüp ve yerlerine okulların etiketini yapıştırtıp, ürünler okulda üretiliyormuş gibi yapılma sahtekarlığına öğrencileri de alet etmiştir. Öğrencileri mesleki olarak geliştirmek için kurulmuş bir okul, meslek öğretmek yerine mesleki sahtekarlığı öğretmeye girişmiştir. Ortaöğretim kurumu yönetmeliğine göre öğrencileri zihni, ahlaki ve manevi olarak geleceğe hazırlamakla yükümlü olanlar, bunun tam tersini yapmaktadır.

"MESLEK OKULLARI MERDİVEN ALTI IŞLETMELER DEĞİLDİR"

Eğitim-İş olarak altını çiziyoruz; Isparta T.O.B.B. Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yapılan bu usulsüzlüğü münferit olarak değerlendirmek, resme eksik bakmak olacaktır. Bu okuldaki skandal, mesleki liselere ticari işletmeler gibi bakanların yönettiği bir eğitim sisteminde yaşanabilecek olanların kısa bir fragmanıdır. Oysa mesleki eğitim, doğru bir sistemle yürütüldüğü taktirde çocuklarımızın ve ülkemizin geleceği için hayati öneme sahiptir. Meslek okulları merdiven altı işletmeler değildir. Meslek okulları çocuklara 'sen işçi kal' demenin bakanlıkçası değildir. Meslek okulları ihaleleri arkadan dolanmanın, birilerine kayıtsız ve haksız gelir sağlamanın paravanı değildir. Isparta T.O.B.B. Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okulu'nda, Isparta ve Burdur İl Milli Eğitim Müdürlüklerinin bu usulsüz alışverişten sorumlu olan tüm idarecileri görevden alınmalıdır. Konunun hukuken de takipçisi olduğumuzu ilan ediyoruz."