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Dünyanın en zehirli örümceklerinden Loplu Örümcek Aksaray'da görüldü

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Dünyanın en zehirli örümceklerinden biri olan Loplu Örümcek (Argiope lobata) son olarak Aksaray'da görüldü. Türkiye'nin farklı yerlerinde de görülmeye başlanılan örümcek vatandaşları tedirgin ediyor. Büyüklüğüyle korkutan örümceği gören Kerem İz, "Bu yaşıma geldim hiç daha böyle bir örümcek türü görmedim. Şaşırdık ve tedirginiz." ifadelerini kullandı.

Dünyanın en zehirli örümcekleri arasında gösterilen Loplu Örümcek (Argiope lobata) son olarak Aksaray'da görüldü.

LOPLU ÖRÜMCEK TÜRKİYE'DE YAYILIYOR

Dünyanın en zehirli örümcek türlerinden biri olarak bilinen Loplu Örümcek (Argiope lobata) Aksaray'da görüldü. Yapılan araştırmalarda Türkiye'de genellikle Akdeniz Bölgesinde görülen Loplu Örümcek geçtiğimiz yıl Ağustos ayında da Gümüşhane, Ankara ve Kahramanmaraş'ta görüldü.

Dünyanın en zehirli örümceklerinden Loplu Örümcek Aksaray'da görüldü

DÜNYANIN EN ZEHİRLİ ÖRÜMCEKLERİ ARASINDA YER ALIYOR

Aksaray - Adana kara yolu üzerinde bulunan bir bahçede görülen örümcek ördüğü ağ, iriliği ve farklı şekliyle dikkat çekti. Genellikle Afrika, Güney Avrupa ve Asya'da görülen Loplu Örümcek şehirde görülmesi üzerine vatandaşlar da tedirgin oldu. Yavruları da bulunan Loplu Örümceğin yaklaşık birer metre arayla yavrularına yuva yaptığı da gözlemlenirken, Leylandi Çam ağacının dallarına ördüğü ağın ağacın dallarını sarkıttığı da görüldü. Çekim yapıldığı esnada ağda bir böcek yakalayan Loplu Örümceğin avını ağıyla örüp adeta paketlediği de kameralara yansıdı.

Dünyanın en zehirli örümceklerinden Loplu Örümcek Aksaray'da görüldü

"BU YAŞIMA GELDİM, BÖYLE BİR ÖRÜMCEK TÜRÜ GÖRMEDİM"

Örümceği gören Kerem İz şunları söyledi: "Buradaki bankta arkadaşlarla oturuyorduk. Ağaçlar arasında büyük bir ağ dikkatimizi çekti. Arkadaşlarla baktık ve değişik türde bir örümcek, bunu ömrü hayatımızda hiç görmedik. Kocaman bir örümcek vardı. İnternetten de araştırdık. Bu tür örümcek Türkiye'de fazla rastlanan bir tür değilmiş, Afrika'da olan bir türmüş. Epey de zehirli bir örümcekmiş. Dünyanın en zehirli örümceklerinden bir tanesiymiş. Bu yaşıma geldim hiç daha böyle bir örümcek türü görmedim. Şaşırdık ve tedirginiz. Birkaç tane yavruları var. Onlar da ağ yapmışlar. Ağları birer metre mesafeyle yapılmış. Daha çok bizi örümceğin büyüklüğü etkiledi. O yüzden araştırdık. Zehirli olduğunu da öğrenince bizi epey tedirgin etti. Burada da çoğalıyor, birçok yere de yavru yapmış. Bunların bir kaç tanesini görüp gözlemledik. Bazısı ufak bazısı büyük. Bunlar da bizi tedirgin etti" dedi.

Dünyanın en zehirli örümceklerinden Loplu Örümcek Aksaray'da görüldü

Dünyanın en zehirli örümceklerinden Loplu Örümcek Aksaray'da görüldü

Dünyanın en zehirli örümceklerinden Loplu Örümcek Aksaray'da görüldü

Dünyanın en zehirli örümceklerinden Loplu Örümcek Aksaray'da görüldü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Türkiye Aksaray Hayvanlar Çevre Doğa Sağlık Güncel Haberler

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Yorumlar (7)

ayhan kaya:

dokunmazsan dokunmaz.

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Sarı Torbayı Üretmek PARA tutar:

Zaten galiba kainat bir şeyi yanlış bulursa.. otomotik olarak değişiklikler yapıyor. Kainat yani MANA ve MANTIK seviyesinde.

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Doğrucu:

Demekki Türkiyede yanlışlar çok ozaman Mana Mantı tık tık tik yapcek

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Sarı Torbayı Üretmek PARA tutar:

@Doğrucu, Mana ve Mantık.. SEÇENEK sunar. Yavaşça gitmeli.. yavaşça ilerlemeliki.. kötü şeyler olmasın. Buradaki anahtar kelime.. YAVAŞÇA. Yavaşça ilerlenilir ise.. TEHTİD görülebilir.. olay yer almadan EVVEL. Yani ÖNCE.

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Hek Tor:

Dokunmak bile öldürüyormuş... Hmmmm, abartmayın isterseniz... Birincisi saldırgan değil, sadece kendini korumak için ısırabilir, ikincisi kuşlardan köpeklere kadar ısırsa bile hafif bir zehirlenme etkisi, insanları ısırdığında ise çok daha hafif etkisi vardır. Siz asıl KENELERDEN korkun, otluk alanlarında gezerken paçalarınızı mutlaka çoraplarınızın içine sokun, zira 3 saniyede edp yerlerine çörekleniyor ve farketmiyorsunuz...

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Sarı Torbayı Üretmek PARA tutar:

Her yaratığa SEVGİ ile bakmak lazım. Zehiri onlara MANA ve MANTIK veriyorki.. kendilerini savuna bilsinler TEHTİD lere karşı. Tehtid edilmezler ise galiba kullanmazlar zehirlerini. Anxak tabi zehir SİLAH sayılır ve bence silahlar olnasa daga iyi olur Kainat.

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Mengele:

Ispanya gümrük girisi kontrol tv de yayin yapiyorlar arkadas o kadar arama yapiliyorki o kadar sert kurallari varki hic bir zaman tarlada biten ürün sokamasin et dütbpeynir gumurta yani gida maddedi asla ve asla giris yapamaz ya bizde ne oluyor rwsmi olarak 18.05 euro degerinde yurtdisindan ürün al gümrük ananibeder yüzde yüz on pc gümrük alir ben ülkeyi niye seveyimki

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