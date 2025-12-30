Doğu ve Güneydoğu'nun 6 Kentinde Daha Okular Yarın Tatil Edildi

(DİYARBAKIR) - Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da etkisini sürdüren kar yağışı ve tipi nedeniyle Hakkari, Van, Gaziantep, Bingöl, Adıyaman ve Muş'ta okullar 31 Aralık günü tatil edildi. Tunceli, Şırnak, Şanlıurfa ve Mardin'de de Valilikler tatil kararını duyurmuştu.

Olumsuz hava şartlarının etkisini sürdürdüğü Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde eğitimde aksamalara neden oldu. Kar yağışı ve tipinin etkisini sürdürdüğü Van, Gaziantep, Bingöl, Adıyaman, Hakkari ve Muş'ta okullar 31 Aralık günü tatil ilan edildi.

Van

Van Valiliği, Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün yapılan değerlendirmeler neticesinde, kentte etkisini sürdüren yoğun kar yağışı, buzlanma ve sis nedeniyle 31 Aralık 2025 Çarşamba günü kent genelindeki resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verildiğine ilişkin yaptığı duyuruda, "Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelimiz idari izinli sayılacaktır. 0-6 yaş çocuğu olan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan anneler de idari izinli sayılacaktır" denildi.

Gaziantep

Gaziantep Valiliği'nden yapılan duyuruda, Meteorolojik veriler ışığında ilgili birimler tarafından yapılan değerlendirmeye göre, 31 Aralık 2025 tarihi sabah saatlerinden itibaren Gaziantep'te yoğun kar yağışı ve buzlanma beklenildiği ifade edilen açıklamada, "Öğrenci ve eğitimcilerimizin sağlığı ve trafikte yaşanacak olumsuz durumlar göz önünde bulundurularak, İlimiz geneli Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı tüm resmi ve özel ilk ve orta öğretim kurumları, resmi ve özel rehabilitasyon merkezleri, resmi ve özel anaokulları ve özel eğitim anaokulları dahil olmak üzere, 31 Aralık 2025 Çarşamba günü bir gün süreyle tatil edilmiştir. Kamu kurumlarımızda çalışan özel gereksinimli ve hamile personelimiz de aynı süre içerisinde bir gün idari izinli sayılacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Bingöl

Bingöl, 31 Aralık 2025 tarihi sabah saatlerinden itibaren Bingöl'de yoğun kar yağışı ve buzlanma beklenildiği ifade edilen açıklamada, 31 Aralık 2025'te okulların bir gün süreyle tatil edildiği duyuruldu ve ayrıca kamuda çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

Adıyaman

Kar yağışının etkili olduğu Adıyaman'da ise valilik tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan son değerlendirmelere göre, yarın ilimiz genelinde yoğun kar yağışı beklenmekte ve buzlanma riski bulunmaktadır. İlimiz genelinde etkili olması öngörülen kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava koşullarının ulaşımda aksamalara yol açabileceği ve öğrencilerimizin güvenliğini tehdit edebileceği değerlendirilmiştir. Bu nedenle, 31 Aralık 2025 Çarşamba günü, ilimiz genelindeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurumlarında görev yapan engelli, hamile ve kronik rahatsızlığı bulunan personel de aynı gün idari izinli sayılacaktır."

Hakkari

Hakkari Muş Valiliği'nden yapılan açıklamada da, "Yoğun kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle; Hakkari il genelindeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında (okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise, yaygın eğitim kurumları, rehabilitasyon merkezleri, özel kreşler ve gündüz bakım evleri dahil olmak üzere) 31 Aralık 2025 Çarşamba günü (1 gün) süreyle eğitime ara verilmiştir. Ayrıca, Rehberlik ve Araştırma Merkezlerinde (RAM) randevusu bulunan öğrenciler ile engelli bireylerin ulaşım sürecinde karşılaşabilecekleri riskler göz önünde bulundurularak, can güvenliklerinin sağlanması amacıyla RAM'larda da aynı tarihte hizmete ara verilmesi uygun görülmüştür." denildi.

Muş

Muş Valiliği'nden yapılan açıklamada, meteorolojik değerndirmelere göre, kent genelinde yarın etkili olması beklenen kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı ile birlikte buzlanma riskinin devam edeceği belirtilerek, açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Tahmin edildiğinden dolayı, 31 Aralık 2025 Çarşamba günü ilimiz genelinde resmi ve özel tüm örgün ve yaygın eğitim kurumlarında (Üniversiteler hariç) eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca, kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ve ağır kronik hastalığı olan personel ile çocuğu anaokulu ve kreşlere devam eden kadın personel de 1 gün idari izinli sayılacaktır."

Ayrıca gün içinde Tunceli, Şırnak, Şanlıurfa ve Mardin'de de Valilikler 31 Aralık için tatil kararını duyurmuştu.