19 Eylül Gaziler Günü Törenleri Türkiye'nin Birçok Şehrinde Kutlandı

Sakarya, Düzce, Kocaeli, Bolu, Karabük ve Bartın'da 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla törenler düzenlendi.

Sakarya Resmi Daireler Kampüsü'ndeki Atatürk Anıtı önünde yapılan törende, Sakarya Valiliği, Garnizon Komutanlığı, Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Muharip Gaziler Derneğince çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Sakarya Şube Başkan Vekili Hüseyin Cantez, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Öğrencilerin şiir okuduğu etkinlik, Adapazarı Kültür Merkezi önünde düzenlenen halk yürüyüşüyle sona erdi.

Yürüyüşe, Vali Yardımcısı Ersin Emiroğlu, Garnizon Komutan Vekili Albay Ramazan Sedat Baş, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, gaziler, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Bolu

Bolu Anıtpark'taki törende, Vali Erkan Kılıç, Garnizon Komutan Vekili Tankçı Komando Albay Cavit Nartop, Bolu Belediye Başkan Vekili Mehmet Tuna Özcan ve Muharip Gaziler Derneği Bolu Şubesi Başkanı Sami Dinçer tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Dinçer, günün anlam ve önemi ile ilgili konuşma yaptı.

Törene, MHP Bolu Milletvekili İsmail Akgül, siyasi parti temsilcileri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Yeniçağa ilçesinde de Hükümet Meydanı'nda düzenlenen törene Yeniçağa Kaymakamı Fatih Kurt, Belediye Başkanı Recayi Çağlar, gaziler, daire amirleri ve vatandaşlar iştirak etti.

Zonguldak

Zonguldak Valiliği önünde yapılan programda Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Zonguldak Muharip Gaziler Derneği Başkanı Necmettin Cantaş, burada yaptığı konuşmada, Sakarya Meydan Muharebesi'nin, milletin bağımsızlık mücadelesinde dönüm noktası olduğunu belirterek, 238 yıldır Avrupa karşısında geri çekilen Türk ordusunun bu savunma savaşı ile Kurtuluş Savaşı'nın kaderini değiştirdiğini anlattı.

Törende, Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, CHP Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğrul, Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem, Zonguldak Garnizon Komutan Albay Mustafa Güzel, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Barış Cücen, gaziler, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları yetkilileri ve vatandaşlar yer aldı.

Tören sonrasında Valilik Fuaye Alanı'nda sergi açılışı gerçekleştirildi.

Bartın

Bartın Yukarı Çarşı mevkisinden başlayan yürüyüşte gaziler, Türk Bayrağı ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün resmini taşıdı. Cumhuriyet Alanı'na kadar süren yürüyüş sonrası tören düzenlendi.

Burada Vali Nurtaç Arslan, Garnizon Komutanı Deniz Kıdemli Albay Erkan Şahin, Belediye Başkanı Rıza Yalçınkaya, Bartın Şehit Aileleri ve Gazileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkan Ekrem Altınok Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Daha sonra saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmaların yapıldığı programda öğrenciler de şiirlerini okudu.

Kocaeli

Kocaeli Valiliğince düzenlenen yürüyüş kapsamında Merkez Bankası İzmit Şubesi önünde toplanan katılımcılar, Cumhuriyet Bulvarı üzerinden İzmit Kent Meydanı'na yürüdü.

Vali İlhami Aktaş, burada yaptığı konuşmada, tüm şehit ve gazileri rahmet, minnet ve şükranla andıklarını ifade ederek, hayatta olan gazilere uzun ve sağlıklı ömürler diledi.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Kocaeli Şube Başkanı Nurettin Recep Sağlık da yaşadıkları mutluluğu dile getirerek, bu anlamlı günde yanlarında olanlara teşekkür etti.

Programa, AK Parti Kocaeli Milletvekili ve TBMM İstihbarat Komisyon Başkanı Veysal Tipioğlu, CHP Kocaeli Milletvekili Mühip Kanko, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Deniz Eğitim Öğretim ve Kocaeli Garnizon Komutanı Tümamiral Hüseyin Tığlı, Kocaeli İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, İl Jandarma Komutanı Murat Bozkurt, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Ferhat Kapıcı, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Karabük

Karabük Tarım ve Orman İl Müdürlüğü önünden başlayan yürüyüş, Karabük Valiliği Atatürk Anıtı'nda sona erdi.

Buradaki törende Karabük Valisi Mustafa Yavuz, Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Ustaoğlu ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği Karabük Şube Başkanı Sabahattin Çorbacı tarafından anıta çelenk bırakıldı.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından törende Karabük Belediyesi bandosu eşliğinde İstiklal Marşı okundu.

Öğrencilerin şiir okuduğu etkinlikte konuşan Çorbacı, Atatürk'ün komutasındaki Türk ordusunun, Sakarya Meydan Muharebesi'nde Anadolu içlerine kadar ilerleyen Yunan ordusuna Polatlı önlerinde tarihin en büyük yenilgisini yaşattığını ifade etti.

Törene, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Hasan Köse, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İsmail Gökcek, kurum müdürleri, gaziler, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.