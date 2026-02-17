Haberler

Doğu Akdeniz için kuvvetli yağış uyarısı

Güncelleme:
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Akdeniz'de bugün ve yarın kuvvetli yağışların etkili olacağını duyurdu. Adana, Mersin, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Kayseri, Sivas, Malatya ve Adıyaman çevrelerinde sel, su baskını ve ulaşım kaynaklı aksaklıklar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Akdeniz'de devam eden yağışların bugün, Adana, Mersin ve Osmaniye çevreleri ile Kahramanmaraş'ın güneybatı kesimlerinde, yarın ilk saatlerden itibaren ise Hatay kıyıları, Kahramanmaraş, Kayseri'nin güney ve doğusu, Sivas'ın güneyi, Malatya'nın güney ve batısı ile Adıyaman'ın kuzeyinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

Yağışların, yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerde gök gürültülü sağanak, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kuvvetli kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağışlara bağlı olarak sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, kar yağışı beklenen yerlerde tipi ve ulaşımda aksamalar ile kıyılarda hortum riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Kaynak: AA / Dilhan Türker Yıldız - Güncel
