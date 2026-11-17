Bingöl'de el sanatları ustası 56 yaşındaki Yılmaz Kaya, doğada bulduğu atıl durumdaki ağaç parçalarını el işçiliğiyle hayvan figürlerine dönüştürüyor.

Marangoz babası Teyfik Kaya'nın yanında bu meslekle tanışan Kaya, Şehit Mustafa Gündoğdu Mahallesi'nde 1987 yılında kendi imkanlarıyla inşa ettiği atölyede hiç eğitim almadan el işçiliğiyle farklı malzemelerden ürünler üretmeye başladı.

İlk hayvan figürünü 2014 yılında balık tutmak için gittiği Bilaloğlu köyünde dere yatağında bulduğu bir ağaç parçasındaki kertenkele görüntüsünden esinlenerek ortaya çıkaran Kaya, bu parçayı işleyerek "kuyruğunu yiyen bir kertenkele" heykeline dönüştürdü.

Kaya, zaman içinde el sanatları konusundaki birikimini, gözlem yeteneği, hayal gücü ve el becerisiyle harmanlayarak ağaç parçalarındaki saklı hayvan figürlerini ortaya çıkarmaya yöneldi.

Bingöl'ün ormanlık alanlarında, akarsu ve dere yataklarında dolaşan Kaya, kuruyan ya da sularla sürüklenen ağaç parçalarını toplayarak nostaljik bir atmosfere sahip atölyesine getiriyor.

Kaya, sobasını yakıp çayını demledikten sonra atölyesinde sanatını icra etmeye başlıyor.

Yumuşak ve çürümüş kısımlarını temizlediği ağaç parçalarının doğal formunu koruyarak her biri kendine özgü figürler oluşturan Kaya, ahşabın yapısına göre testere, çakı, ıskarpela ve zımpara gibi araçlardan yararlanıyor.

Hayvan figürlerindeki göz, ağız ve burun gibi küçük ayrıntıları da gravür aletiyle (el motoru veya oyma makinesi olarak da bilinir) belirginleştiren Kaya, bugüne kadar timsah, leopar, sincap, yılan, balık, su samuru, maymun ve at kafası gibi birçok hayvan figüründe sanatsal eserler hazırladı.

Yaklaşık 11 yıl önce Bingöl El Sanatları Araştırma Geliştirme Derneğini kuran, yıllar içerisinde aralarında Bingöl Belediyesinin de olduğu çeşitli kurumların düzenlediği kurslarda eğitim veren Kaya, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezi'ndeki kursta ahşap yakma, ahşap şekillendirme ve modern endüstriyel ahşap işleme alanlarında eğitim vermeyi sürdürüyor.

Kaya, hazırladığı hayvan figürlerini sergilediği atölyesinde sanatını da icra etmeye devam ediyor.

"Bu alanda hiçbir eğitim almadım"

Yılmaz Kaya, AA muhabirine, ahşapla kurduğu bağın temelinde zanaatkar babasının olduğunu, en büyük hocasının rahmetli babası olduğunu belirtti.

Marangozluk zanaatını sanata taşıdığını anlatan Kaya, doğanın kendisi için bulunmaz bir alan olduğunu, doğada atık ağaç parçalarını toplayarak "ekolojik sanat" diye tanımladığı çalışmalar yaptığını ifade etti.

Akabinde daha çok doğayı anlatan objeler, hayvan figürleri ortaya çıkarmaya başladığını belirten Kaya, şunları söyledi:

"Ancak doğadan bulduğum ağaç parçaları kendilerine ait olan şeyi anlatabiliyordu. Bu serüven böyle devam etti. Ağacın veya kerestenin üzerindeki form, damar yapıları birbirinden farklı ve benzersiz şekiller oluşturuyordu. Hayal gücüm devreye girerek orada her ağaçla bağ kuruyordum. Çalışmalarım o ağacın içindeki forma göre ortaya çıkıyor. Daha önce tasarlanmış herhangi bir şey yok. Kerestenin içindeki budak, damar, sert doku ve yumuşak dokuyla ağaç aslında kendisini bize anlatıyor. Bu alanda hiçbir eğitim almadım. Bunun anlatılmaz bir tarafı var çünkü tekrarı yok. Yaptığımız sanatın ikinci bir versiyonu olamaz."

"Ahşabın içindeki hayat ormanın sahipleri olan hayvan figürlerini barındırıyor"

Kaya, sanatında ağacın doğal biçimini değiştirmemeye çalıştığını anlatarak, topladığı ağaç parçalarının suyun zamanla aşındırmasıyla, taşların yontmasıyla farklı figürler aldığını, bir forma kavuştuğunu ve daha sağlam olduğunu belirtti.

O figürleri daha görünür kılmaya çalıştığını ifade eden Kaya, hayvan figürlerini tercih etmesinde doğaya duyduğu ilginin etkili olduğunu söyledi.

Kimi zaman da orman yangınlarından arta kalan ağaç parçalarını alıp farklı bir hayvan figürüne dönüştürdüğünü anlatan Kaya, dere yataklarında bulduğu ahşap parçalarının da çok ilgisini çektiğini belirtti.

Kaya, "Balık tutmak için Bilaloğlu köyüne gittiğimde yanımda sadece bir çakım vardı. Orada çürük kısımları alıp sert dokuyu bıraktığımda kuyruğunu yiyen bir kertenkeleyi ortaya çıkardım. Ahşabın dokusuna müdahale etmeden sadece biriken kum, taş ve benzeri kalıntıları temizlediğimde ortaya çıkan görüntü çok ilgimi çekti. 'Demek ki ahşabın içinde bir hayat var.' dedim. O ahşabın içindeki hayat bazen ormanın sahipleri olan hayvan figürlerini barındırıyor. Hayvan figürleri bende bu şekilde bir düşünceyi tetikledi. Bulduğum her ağacın içinde bir hayvan iskeletinin yaşadığına inanıyorum." diye konuştu.

"Farklı bir ağaç yapısı gördüklerinde bana getiriyorlar"

Kaya, her ağaç parçasının kendisine farklı bir figürü çağrıştırdığını anlatarak, daha çok kök parçaları seçtiğini anlattı.

Suyun taşıdığı köklerin dere yatağındaki taşlara takılıp orada kaldığını belirten Kaya, "Rastladıkça bunları işliyorum. Önceden 'Bu şu hayvan olacak' diyemiyorum. Yumuşak ve çürük taraflarını aldığım zaman kendisini göstermiş oluyor. Bir heykeltıraş gibi düşünün. Yontuyorsunuz ama bazı yerlerde sert dokular var, müdahale edemiyorsunuz. Yumuşak yerlerini aldığınız zaman sizi yönlendirmiş oluyor. O bağ öyle oluşuyor. Yıllardır bu sanat alanıyla ilgilendiğim için beni tanıyanlar farklı bir ağaç yapısı gördüklerinde bana getiriyorlar. 'Yılmaz hoca bundan illaki bir şey çıkarır.' diyorlar." ifadelerini kullandı.

"Doğa benim malzeme depom"

Kaya, sanat anlayışının belirli kurallar üzerine kurulu olduğunu belirterek, "Kuralım şu; bulduğum ağacın parçasına herhangi bir ek yapmayacağım, formunu koruyacağım. Buna tema olarak 'ekolojik sanat' diyebilirim. Çünkü malzememi doğadan temin ediyorum, getirip işliyorum. Doğa benim malzeme depom." dedi.

Pandemi döneminde yaklaşık 2 yıl boyunca barakasında ve bahçesindeki atölyesinde öğrencileri ağırladığını anlatan Kaya, su kabağı işleme ve ahşap şekillendirme alanlarında eğitimler verdiğini, bu eğitimleri zaman zaman kurumsal alanlarda da kurs olarak devam ettirdiklerini söyledi.

"Kültür ve sanat evi" kurmayı hedefliyor

Kaya, atölyesinin yalnızca üretim değil şehir hayatının yoğunluğundan uzaklaşmak isteyenler için bir dinlenme alanı da olduğunu dile getirerek, her insanın bir hobisinin olması gerektiğine inandığını belirtti.

Şehirlerde özellikle apartmanların yükselmesiyle doğayla, toprakla temasın kesildiğini dile getiren Kaya, "Birçok arkadaşımızın hobisi var ama evinde bunu icra edemiyor. Bu yönden şanslıyım. Böyle bir bahçem var ve burayı bu şekilde değerlendirdim. Zaman zaman burada daha farklı programlar da yapıyorum." diye konuştu.

Yılmaz Kaya, sanat çalışmalarını gelecek yıllarda daha geniş bir alana taşımayı hedeflediğini anlatarak, "Bingöl El Sanatları Araştırma Geliştirme Derneği Başkanı olarak amacım kendi imkanlarımla da olsa 'Kültür ve sanat evi' oluşturmak." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA