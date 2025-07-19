Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Toplu Düğün Programında 100 Çiftin Nikahını Kıydu

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Toplu Düğün Programında 100 Çiftin Nikahını Kıydu
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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Adıyaman'da düzenlenen toplu nikah programında 100 çiftin nikahını kıydı. Ailenin toplumun temel direği olduğunu vurgulayan Erbaş, her ilde bir çiftle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düğün yapılacağını açıkladı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Aile toplumun bel kemiğidir, her ilimizden bir çiftle Külliye'de düğün yapacağız." dedi.

Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı ile Mehir Vakfı arasında imzalanan protokol kapsamında Adıyaman Valiliği himayesinde hayata geçirilen "Adıyaman'a Umut Ol" projesi çerçevesinde düzenlenen toplu nikah programına katıldı.

Kentteki bir düğün salonunda gerçekleştirilen programda, 100 çiftin nikahı kıyıldı, Erbaş da iki çiftin nikah şahidi oldu.

Evlilik cüzdanlarını bizzat teslim eden Erbaş, genç çiftler için dua etti.

Aile kavramının önemine vurgu yapan Erbaş, "Aile, toplumun temel direğidir. Bugün burada 100 yeni ailenin kurulmasına hep birlikte şahitlik ediyoruz. Ne mutlu Adıyamanlı kardeşlerimize. Ne mutlu bu hayra vesile olanlara." diye konuştu.

Bekar olanların evlendirilmesinin emredildiği ayeti hatırlatan Erbaş, "Bir cami yaptırmaktan daha faziletli bir hayır varsa, o da bir gencin yuva kurmasına katkıda bulunmaktır. Rabbimiz bizlere bu konuda görev veriyor. Gençlerin evlenmesini kolaylaştırmak, millet olarak hepimizin ortak sorumluluğudur." ifadesini kullandı.

Evlilikte sadakat, sevgi ve sabrın temel değerler olduğunu belirten Erbaş, ailelere seslenerek, "Gençlerimizin evlenmelerine engel olmayalım, önlerini açalım. Zamanında kurulan yuvalar, sağlam temeller üzerine oturur. Aile huzuru, toplumun huzurudur." dedi.

Erbaş, bu yıl Türkiye genelinde düzenlenecek toplu düğün programlarının finalinin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacağını dile getirerek, "Her ilimizden bir çifti Ankara'ya davet edeceğiz. Diyanet İşleri Başkanlığı'mız ve Mehir Vakfı'mız ile birlikte Külliye'de özel bir düğün programı gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA / Orhan Pehlül - Güncel
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