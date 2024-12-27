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Devlet memurları kanununda değişiklik yürürlüğe girdi

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Devlet memurlarına ilişkin kanun değişikliği TBMM'de kabul edildikten sonra Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, sözleşmeli statüden memurluk kadrolarına geçenler de ilave bir kademe hakkından faydalanacak. Ayrıca 2015 öncesine ait GSS primleri ile gecikme cezalarından da vazgeçildi.

Devlet memurlarına ilişkin düzenlemeleri de içeren Devlet Memurları Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

DİSİPLİN CEZASI ALMAYAN MEMURA MÜJDE

Kanuna göre, 8 yıl herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara verilen ilave bir kademe hakkından faydalanmasını sağlayan düzenleme, Devlet Memurları Kanunu ve Bazı Kanunlar ile 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun çerçevesinde sözleşmeli statüden memur kadrolarına geçenler için de geçerli oldu.

Yabancı memleketlerin resmi kurumları veya uluslararası kuruluşlar yanında söz konusu nitelikte olabilecek ve Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek uluslararası kuruluşlarda görev almak isteyen memurlara da aylıksız izin verilebilecek.

YURT DIŞINDA ÇALIŞANLAR İÇİN AYLIKSIZ İZİN VE MÜCBİR SEBEP UZATMASI

Türkiye'nin üyesi olduğu uluslararası kuruluşlarda çalışanlar ile kamu sermayeli kurum veya kuruluşların yurt dışı birimlerinde çalışanların ya da bu kurum ve kuruluşlarda çalışanlardan 6 aydan fazla yurt dışında görevlendirilenlerin memur olan eşlerine, bu durumun her yıl kuruma belgelendirilmesi kaydıyla 10 yılı aşmamak üzere bunların görev süresince aylıksız izin verilebilecek.

Vergi Usul Kanunu'na eklenen maddeyle Hazine ve Maliye Bakanlığı, 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler nedeniyle mücbir sebep hali ilan edilen Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman, Hatay ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde, deprem tarihi itibarıyla mükellefiyet kaydı bulunan ve 30 Kasım 2024'te mücbir sebep hali sona eren mükelleflerin mücbir sebep halini, 1 Aralık 2024 tarihinden itibaren her defasında 6 ayı geçmeyen süreler halinde bir yıla kadar uzatmaya yetkili olacak.

ENGELLİLER ÖTV'SİZ ARAÇ HAKKINDAN 10 YILDA 1 YARARLANABİLECEK

Kanunla, Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nda, malul ve engellilerin araç alımlarındaki istisnaya ilişkin değişiklik yapıldı. Buna göre, Cumhurbaşkanı, bu istisnanın uygulanmasında, istisna kapsamına girecek araçları, yerli katkı oranı, motor silindir hacmi, emisyon türü ve değerine göre topluca veya ayrı ayrı belirlemeye yetkili olacak. Engelliler, ÖTV'siz araç hakkından 10 yılda 1 yararlanabilecek, ayrıca alınacak araçta da en az yüzde 20 yerlilik şartı getirildi.

Belediye Kanunu'nda yapılan değişiklikle de 8 yıl herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara verilen ilave bir kademe hakkı düzenlemesi, Belediye Kanunu kapsamındakiler için de geçerli oldu. Bu hüküm, 15 Ocak 2023'ten itibaren geçerli olmak üzere bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.

TÜRKİYE İSTATİSTİK KANUNU VE DARPANE DÜZENLEMELERİNDE YENİ DEĞİŞİKLİKLER

Anayasa Mahkemesinin iptal kararı uyarınca, Türkiye İstatistik Kanunu'nda değişiklik yapıldı. Kurumun gelirleri, genel bütçeden yapılacak Hazine yardımları, taşınır ve taşınmaz malların satışı, kiraya verilmesi ve işletilmesinden elde edilen gelirler, Kurumun tarafsızlığını ve bağımsızlığını etkilemeyecek her türlü bağış, yardım, vasiyet ve sair gelirler, proje ve araştırma gelirleri ile diğer gelirler olarak sıralandı.

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğüne Dair Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'de de değişiklik yapılarak Müdürlüğün görevlerini yerine getirmesi amacıyla 150 milyon lira döner sermaye tahsis edilmesi, gerektiğinde sermaye tutarının Cumhurbaşkanınca 5 katına kadar artırılabilmesi düzenlendi.

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞININ GÖREV VE YETKİLERİ

Anayasa Mahkemesinin diğer bir iptal kararı doğrultusunda 635 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'de değişiklik yapıldı.
Buna göre, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının görev ve yetkileri şöyle sıralandı: İlgili mevzuatta yer alan görevleri yapmak. Sanayi ürünlerine yönelik, bakanlığın görev alanına giren idari ve teknik düzenlemeleri hazırlamak, Türk standartlarından gerekli görülenleri zorunlu uygulamaya koymak, bunların uygulanmasını sağlamak, gerektiğinde denetlemek veya denetletmek. Görev ve yetkileri arasında yer alan destek programları ve projeleri ile ilgili görevlerini, belirleyeceği usul ve esaslar çerçevesinde bağlı ve ilgili kuruluşlarına yaptırmak. Sanayi işletmelerinin satın aldıkları sanayi ürünlerinin satış sonrası hizmetlerine yönelik ekonomik çıkarlarını koruyucu tedbirleri almak ve gerekli düzenlemeleri yapmak, bu düzenlemelere yönelik denetimleri yapmak ya da yaptırmak. Türkiye'de bilimsel ve teknolojik araştırma, geliştirme, tasarım ve yenilikçilik faaliyetlerini ve girişimlerini teşvik etmek; bu faaliyetler sonucu ortaya çıkan ürünlerin patenti, yatırımı ve pazarlanması konusunda gerçek ve tüzel kişilere destek vermek; bunlarla ilgili düzenlemeler yapmak, usul ve esasları belirlemek. Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerden işletmelere ait yatırım, üretim, teşvik, mali durum, AR-GE, fikri ve sınai mülkiyet hakları, dış ticaret, istihdam ve iş gücü, kurulu kapasite, fiili üretim, enerji giderleri, verimlilik, dijitalleşme ve benzeri muhtelif ekonomik ve kurumsal faaliyet bilgi ve verilerini, belirlenecek usul ve esaslar dahilinde almak, verilerin saklanması ve kullanılması için bilgi sistemi oluşturmak ve yönetmek. İşletmelerin rekabet edebilirliğini artırmak amacıyla üniversiteler, kamu kurum ve kuruluşları, sektörel birlikler, sivil toplum kuruluşları ve firmalar arasında teknolojik gelişim odaklı işbirliğini teşvik etmek; kümelenme ve işbirliği mekanizmaları için destek programları hazırlamak, uygulamak ve izlemek; desteklere ilişkin usul ve esasları belirlemek. AR-GE ve yenilik faaliyetlerinin yaygın bir şekilde gelişmesini sağlamak üzere, arayüz veya platform tabanlı destek ve teşvik modelleri geliştirmek, bunlara ilişkin usul ve esasları belirlemek ve uygulamak.
Kanunla, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, döner sermaye işletmesi kurmayla yetkili oldu. Döner sermaye işletmesine 500 milyon lira sermaye tahsis edilecek, bu tutar Cumhurbaşkanı kararıyla 5 katına kadar artırılabilecek.

2015 ÖNCESİNE AİT GSS PRİMLERİ İLE GECİKME CEZALARINDAN VAZGEÇİLDİ

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'ndaki değişiklikle iş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinde verilecek ödeneklerin hesabına esas tutulacak günlük kazanç; iş kazasının veya doğumun olduğu tarihten, meslek hastalığı veya hastalık halinde ise iş göremezliğin başladığı tarihten önceki 12 aydaki; iş kazası ve meslek hastalığı halinde bağlanacak gelirin hesabına esas tutulacak günlük kazanç ise iş kazasının olduğu veya meslek hastalığında iş göremezliğin başladığı tarihten önceki 12 aydaki son 3 ay içinde, hesaplanacak prime esas kazançlar toplamının, bu kazançlara esas prim ödeme gün sayısına bölünmesi suretiyle hesaplanacak.
Ancak önceki 12 ay içinde 180 günden az kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olanların geçici iş göremezlik ödeneğine esas tutulacak günlük kazanç tutarı, iş göremezliğin başladığı tarihteki günlük prime esas kazanç alt sınırının 2 katını geçemeyecek.

GSS PRİM BORÇLARI SİLİNİYOR

Sağlık hizmetlerine erişimlerini kolaylaştırmak amacıyla düzenlemeye gidildi. Hükme göre, 1 Ocak 2015 öncesine ait olup ödenmemiş GSS primleri ile gecikme cezası ve gecikme zammı gibi fer'i alacaklarının tamamının tahsilinden vazgeçilecek. Hükmün yayımlandığı tarihe kadar söz konusu süreler için ödenmiş olan primler iade ve mahsup edilmeyecek.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmetleri Hakkında Kanun'da yapılan değişiklikle de ÖSYM Başkanlığında soru hazırlamak üzere görevlendirilen yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim elemanları ile Milli Eğitim Bakanlığında görevli öğretmenlere yapılan aylık ek ödeme tarihi 31 Aralık 2026'ya uzatıldı.

Devlet memurları kanununda değişiklik yürürlüğe girdi
Kaynak: AA / İsmet Karakaş - Güncel
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıKral Çplak:

Araya sıkıştırmışlar 2015 öncesi GSS borçları silinmiş. Neden ödeyenin kabahati ne ödeyene de paradını iade edin . 2015 sonrasının suçu ne ? onlar niye ödeyecek. Böyle bir ADALETSİZLİK olur mu ? Ulan yok ki bir ADALET nasıl alacağız hakkımızı

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Haber Yorumlarıemre null:

bu ulke sadece memurlardan oluşmuyor devlet memurları ulkede en az maaşla en az hakla yaşayan kesim olarak örnek teşkil etmeli memurluk para için değil vatanseverlik için yapılmalı tüm memur kardeşlerimize tavsiyem odur ki bol bol çevrenizdeki emeklilere garibanlara yardim edin paraları lop cebe indirmeyin ki tatile giderken arabanız kaza yapmasın

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Haber YorumlarıMustafa Yasemin Yılmaz:

peki henüz 8 yılında tamamlanmamış olanlar ya da 7 yada 6.nci yılında olanlar da 8 yılı tamamlayinca faydalanabilecek mi.

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Haber YorumlarıMAJESTIK:

Devleti alibabanın çiftliğine çevirdiler resmen, yakında petrol, doğalgaz ve vergi gelirlerinden memurlara kar payı ve huzur hakkı da dağıtılır.

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