Derin teknoloji liderleri Hello Tomorrow Türkiye Summit 2025'te bir araya geldi

DÜNYANIN dört bir yanından bilim insanları, girişimciler ve yatırımcıları bir araya getiren Hello Tomorrow Türkiye Summit 2025, 'Deep Tech Çağında Yükselişe Geçin' temasıyla İstanbul'da gerçekleşti. Bilim, mühendislik ve girişimcilik dünyasının en parlak zihinlerini bir araya getiren zirvede, Türkiye'nin derin teknoloji alanındaki potansiyeli vurgulandı.

Elektrikli uçaklardan CERN'e, AstraZeneca'dan BASF'e, yapay kalp cerrahisinden ve beyin mikrorobotiğinden mikroalg devrimine kadar çığır açan teknolojiler İstanbul'da buluştu.5 trilyon dolarlık küresel enerji piyasasından 20 trilyon dolarlık sağlık sektörüne kadar devasa pazarlarda söz sahibi olmak için Hello Tomorrow Türkiye Summit 2025, İstanbul'da geleceğin teknoloji haritasını çizdi. 2030'a kadar 15 trilyon dolarlık ekonomik katkı öngörülen derin teknoloji alanında, 28 Türk girişiminin dünya genelinden 5.000 başvuru arasından finale kalması Türkiye'nin küresel rekabet gücünü kanıtladı.

Hello Tomorrow Türkiye Kurucusu ve YK Başkanı Timur Topalgökçeli, açılış konuşmasında "8 yıllık süreçte sadece Türkiye'de 7.000'den fazla yenilikçi ve bilim insanından oluşan topluluk inşa edildi, 450'den fazla bilimsel yeniliğin ticarileşmesine yardımcı olundu. 130 ülkede 5.000 başvuru aldığımız küresel yarışmada, sahneye çıkan şirketlerin sadece yüzde 1,5'inin seçildiği ortamda, Türkiye'den dört şirketin bu başarıyı yakalaması ülkemizin rekabet gücünün kanıtı. Yaptığımız tüm çalışmalar, dünyada gerçek etki yaratan çığır açan teknolojiler üzerine dayalıdır. Mesela 35 yaşın altındaki bir ekibin geliştirdiği teknoloji felçli bireylerin yeniden yürümesini sağlıyor. Bu dünyayı değiştirmek değilse, ne olduğunu bilmiyorum diyen Topalgökçeli, derin teknolojinin ekonomik potansiyelini de vurguladı: küresel enerji piyasası 5 trilyon dolar, sağlık piyasası 10-20 trilyon dolar büyüklüğünde" dedi.

GÜNEŞ ENERJİSİYLE DÜNYAYI DOLAŞAN PİLOT: ANDRÉ BORSCHBERG

H55 Kurucu Ortağı ve İcra Kurulu Başkanı André Borschberg, Solar Impulse ile gerçekleştirdiği efsanevi dünya turunu anlatırken havacılıktaki elektrikli devrimi müjdeledi. Güneş enerjisiyle dünyayı dolaşan Borschberg, teknolojik öncülük yapmanın sırlarını ve kritik anlarda cesur kararlar vermenin önemini katılımcılarla paylaştı. Japonya'dan Hawaii'ye 5 gün 5 gece aralıksız Pasifik Okyanusu üzerinde gerçekleştirdiği tarihi uçuşla Guinness rekor kitabına giren Borschberg, teknik başarılarının yanı sıra insan ruhu ve azmin gücüne dair derin içgörülerini de katılımcılarla buluşturdu. "47 yıl önce İstanbul'da harika bir Türk kadınla evlendim" diyen Borschberg, "10 yıl içinde elektrikli uçaklar kullanacaksınız" diyerek sektörün geleceğini net bir şekilde ortaya koydu.

İçten yanmalı motorların verimsizliğini eleştiren Borschberg, "Yakıtın yüzde 30'u itme gücüne gider, yüzde 70'i ısı olarak kaybolur. Bu aptalca" dedi. Kadınların teknolojiye dahil edilmesi konusunda da güçlü bir mesaj veren Borschberg, "Havacılıkta kadın temsili yüzde 10'un altında. Bu hiçbir şey" diye konuştu.

YAPAY KALPTEN YAPAY ZEKAYA: DR. DİLEK GÜRSOY

Avrupa'da yapay kalp nakli gerçekleştiren ilk kadın cerrah GANİ Cardiac Surgery Kurucusu ve CEO'su Dr. Dilek Gürsoy ise 'AI is good, but artificial heart is just as good' (Yapay zeka güzel ama yapay kalp de en az onun kadar güzel) başlıklı konuşmasında tıp teknolojilerinin geleceğini çizdi. Babasını kalp yetmezliğinden kaybettikten sonra tıp alanına yönelen Dr. Gürsoy, geliştirdiği 'Kalp Gani' projesini babasının adına ithaf ettiğini açıkladı. Devrimci yapay kalp projesi, mevcut teknolojilerden köklü farklılıklar sunuyor: Tamamen kablosuz enerji sistemi, çocukların göğüs kafesine bile sığabilecek kompakt boyut ve doğal kalbin atış ritmine yakın pulsatil akış özellikleri. "1-2 yıl içinde hayvan deneylerine başlayacağız" diyen Dr. Gürsoy, "Bir hastanın yaşaması için başka birisinin ölümünü beklemek, yapay zeka çağında saçma" vurgusuyla organ nakli alternatiflerinin aciliyetini ifade etti.

Marmara Üniversitesi'nde test edilen yapay zeka aracının kalp yetmezliği teşhisinde yüzde 77 pozitif, yüzde 91 negatif prediktif değere ulaştığını açıklayan Dr. Gürsoy, giyilebilir teknoloji ile hasta takibi sistemlerinin reaktif tedaviden proaktif bakıma geçişi sağladığını vurguladı. Kadın liderlik konusunda da güçlü duruşuyla, "Güçlü kadın her yerde problem. Basa basa ne yaptığımızı söylemek zorundayız" diyerek deneyimlerini paylaştı.

AstraZeneca Kurumsal İlişkiler Direktörü Erdal Kiraz'ın moderatörlüğündeki 'The AI-Driven Cure: Revolutionizing Healthcare' (Yapay Zeka destekli Tedavi: Sağlık Hizmetlerinde Devrim) panelinde, YZ'nin sağlık sektöründeki dönüştürücü gücü ele alındı. AstraZeneca Medikal Direktörü Dr. Deniz Ertürk Erem, 200 bin hastanın tarandığı Qure.ai firması ile yaptıkları iş birliği kapsamında altı akciğer kanseri hastasının erken teşhis edildiğini belirtti. Aşı ve İmmün Terapiler İş Birimi & Lansman Mükemmellik Direktörü Çiğdem Özkaplan, Evinova platformunun hasta deneyiminde yüzde 60 iyileşme, klinik araştırma sürelerinde yüzde 50 kısalma sağladığını açıkladı. Onkoloji İş Birimi Direktörü Özge Nurata Osmanoğlu, "Yapay zeka, günümüzde sağlık sektöründe devrim yaratıyor. Geleneksel yöntemlerle uzun yıllar süren araştırma ve geliştirme süreçleri yapay zeka ile çok kısa sürelere iniyor. AstraZeneca olarak biz de ilaç Ar-Ge süreçlerinde yapay zeka ve makine öğrenimi teknolojilerini kullanarak önemli başarılar elde ediyoruz. Bu teknolojiler sayesinde, onkoloji ve kronik hastalıklar gibi alanlarda kişiselleştirilmiş ilaç stratejileri geliştirebiliyoruz" diye konuştu. Bilgi Teknolojileri ve İnovasyon Direktörü Yağız Aydemir, AZ Lab programıyla Türkiye'deki YZ startup'larına destek verdiklerini aktardı.

TIBBİ TEKNOLOJİDE TÜRK BAŞARISI

Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi & Alvimedica Başkanı Leyla Alaton, 80'den fazla ülkeye ihracat yapan başarılarını paylaşırken, tıbbi teknoloji sektöründe sürdürülebilir büyüme için tutarlı devlet politikalarının kritik önemini dile getirdi. Beyin mikrorobotu geliştiren Robeauté Kurucu Ortağı ve COO'su Joana Cartocci, 72 milyar dolarlık sistemik tedavi endüstrisinin çoğu zaman yetersiz kaldığını belirterek, hedefe yönelik mikro-robotik tedavilerin aciliyetini aktardı.

MİKROALGLERDEN UZAY TEKNOLOJİSİNE: PROF. ALEXANDER MATHYS

ETH Zürih ve Singapur-ETH Merkezi Sürdürülebilir Gıda İşleme Laboratuvarı Başkanı Prof. Dr. Alexander Mathys, sürdürülebilir gıda sistemlerindeki devrimci dönüşümü anlattı. "Küresel olarak 19 milyar tavuk besliyoruz, 69 milyar tavuk kesiyoruz. 2050'ye kadar yüzde 60 daha fazla gıda üretmemiz gerekiyor" diyen Mathys, mevcut sistemin sürdürülemezliğini dile getirdi.

Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 2018'de gerçekleştirilen deneyleri detaylandıran Mathys, mikroalglerin volkan kraterlerinden uzaya kadar aşırı ortamlarda yetiştirilebileceğini gösterdi. Mathys, "Protein konsantrasyonuna değil, sindirilebilirliğe bakmalıyız" diyerek araştırmacılara yeni bir paradigma önerdi.

CERN'DEN İSTANBUL'A TEKNOLOJİ KÖPRÜSÜ

CERN Venture Connect Program Lideri Linn Kretzschmar, evrenin yüzde 95'inin hala bilinmediğini belirterek "Saniyede 100 terabayta kadar veri üretiyoruz" dedi. CERN'in 17 ülkede 55'ten fazla ortakla oluşturduğu ağ aracılığıyla startuplara teknoloji lisansladığını açıkladı.İstanbul merkezli Orbiba Robotics'in başarı hikayesi dikkat çekti. CERN'in lazer sistemleriyle ot kontrol robotları geliştiren şirket, domates bitkilerine zarar vermeden yabani otları yok edebiliyor. "Su faturalarının yüzde 30'u sızıntılardan kaynaklanıyor" tespiti, CERN teknolojilerinin günlük hayattaki etkisini somutlaştırdı.

MOBİLİTENİN GELECEĞİ - KENTSEL LOJİSTİK SİSTEMLERİNİ DÖNÜŞTÜRMEK

Fronteer & Coding the Curbs Şirketlerinin Kurucusu Martijn Pater, panele Amsterdam'ın 50 yıllık mobilite dönüşüm hikayesi ile başladı ve şehir merkezinde mikro lojistik uygulamalarının zorluğuna dikkat çekti. Kaldırımları kodlayarak ve dijitalleştirerek yükleme ve boşaltma alanlarını yönettiklerini, 'akıllı bölge' uygulamaları ve merkezi izleme-denetim ile de desteklediklerini ifade etti.

Amazon Avrupa Mikro-Dağıtım Lideri Carlos Saborido şehirleri daha yaşanabilir ve pratik hale getirmek için şehir dışında büyük depolar, şehir içinde de 1/100 oranında micro-fulfilment-dağıtım merkezleri kurduklarını vurguladı. Saborido, "Biz bunu aynı gün teslimat, siesta süresinde teslimat, saat/dakika bazlı teslimat olarak adlandırıyoruz, Yeşil Teslimat olarak da elektrikli vanları-kamyonetleri ve e-bisikletleri kullanıyoruz" dedi.

Bimas Mobility-Erciyas Genel Müdürü Hayriye Selekler, konuşmasına bir gün önce İstanbul'da trafikte sıkışıp kalma tecrübesini anlatarak başladı ve hayalinin bisiklet kullanarak şehirleri daha yaşanabilir hale getirmek olduğunu söyledi. Şehiriçi son km lojistiği için sistemler geliştirdiklerini, kamyonetleri daha çevreci ve ekonomik bir yaklaşımla aynı şartlarda 2 kat daha hızlı olan bisikletlerle değiştirmeyi hedeflediklerini aktardı. Selekler, bisiklet kullanımının da kadınların güçlendirilmesine hizmet ettiğini, kargo bisikletlerinin ehliyet gereksinimi olmaması nedeniyle gençlerin işgücüne dahil edilerek sosyal eşitliğin sağlandığını ifade etti.

SÜRDÜRÜLEBİLİR MALZEMELER VE DÖNGÜSEL EKONOMİ

İnsan İnovasyon Tasarımcısı Arzu Kaprol'un moderatörlüğündeki 'Yarının Malzemelerini Yeniden Tasarlamak' paneli, tekstil endüstrisinden otomotive döngüsel ekonominin geleceğini masaya yatırdı.

BASF İnovasyon Teknoloji Merkezi Genel Müdürü Mübahat Akgün, kimyasal geri dönüşümde çığır açan teknolojilerini paylaştı: "Yılda 380 milyon ton plastik üretiyoruz ancak geri dönüşüm oranı çift haneli bile değil. Bu kabul edilemez."

BASF'ın geliştirdiği depolimerizasyon teknolojisi ile polimerleri kimyasal yapı taşlarına ayırarak yeniden hammadde haline getirdiklerini açıklayan Akgün, "74 bin üreticiye hizmet vererek milyarlarca insana ulaşıyoruz. Kimyada ne yaparsak yapalım, insanlar ve çevre üzerinde önemli etki yaratırız" dedi.

Zara ile gerçekleştirdikleri iş birliğini örnek gösteren Akgün, "Geri dönüştürülmüş poliamidden yapılmış ceketlerde fermuarından düğmesine her şey geri dönüştürülmüş malzemeden üretildi" diyerek döngüsel ekonominin pratikte nasıl işlediğini gösterdi.

Panelde ayrıca Boston Consulting Group Yönetici Ortak & Kıdemli Partner ve |RE&UP Recycling Technologies Danışma Kurulu Üyesi Aslı Kurbay, "Dünyada yılda 100 milyon tondan fazla tekstil atığı oluşuyor ve sadece yüzde 1'i geri dönüştürülüyor" tespitini yaparken ikinci el pazarın büyüyen potansiyelini değerlendirdi.

Sanko Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve RE&UP Recycling Technologies Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Konukoğlu, RE&UP projesiyle tekstilden tekstile geri dönüşümde 60.000 ton pamuk elyafı üretim kapasitesine ulaştıklarını belirterek İspanya ve Fransa'dan yatırım davetleri aldıklarını açıkladı.

YATIRIMCI GÖZÜNDEN RADİKAL İNOVASYON

1,5 milyar dolarla dünyanın en büyük erken aşama risk sermayesi fonlarından HAX & SOSV New York Ortağı Andrew Gollach, Türk girişimcilerin sermaye verimliliğini övdü: "20 bin dolarla piyasada ürünleri olan şirketler gördüm. Bu ABD'deki derin teknoloji dünyasında olmaz" dedi.

Harvard Üniversitesi School of Engineering and Applied Sciences (SEAS - Mühendislik ve Uygulamalı Bilimler Fakültesi) ve Harvard Üniversitesi Office of Technology Development (OTD - Teknoloji Geliştirme Ofisi) arasında kurulan Harvard Grid'in İcra Direktörü Paul Hayre, laboratuvardan pazara geçiş sürecinde en kritik unsurun erken aşamada müşterilerle etkileşim olduğunu vurguladıktan sonra, etkileyici bir batarya teknolojisi örneği paylaştı:

"Elektrikli araçların benimsenmesindeki büyük zorluklardan biri olan menzil kaygısını çözmeye yardımcı olabilecek piller üreten bir şirket var. Bu batarya teknolojisinin özellikleri çığır açıcı nitelikte. 10.000'den fazla döngü boyunca ve yaklaşık 3 dakikada tamamen şarj olabilirler. Bu, elektrikli araçların benimsenmesi için menzil kaygısı sorununu çözmese de çok yol kat edecektir."

KURUMSAL İNOVASYON: TÜPRAŞ-AIS FİELD ORTAKLIĞI

Tüpraş Yatırım ve Planlama Genel Müdür Yardımcısı Levent Zağra, AIS Field'ın robotik denetim sisteminin tank başına 100.000-1 milyon dolar tasarruf sağladığını açıkladı. AIS Field Genel Müdürü Görkem Bayten'in "Eğer teknoloji Tüpraş'ta çalışıyorsa, dünyanın her yerinde çalışır" dedi.

ENDÜSTRİDE GİRİŞİM SERMAYESİ İLE DEĞER YARATMA: AKKÖK - 212 NEXT DENEYİMİ

3dots Kurucu Genel Ortağı Erman Turan'ın moderatörlüğündeki panelde kurumsal girişim sermayesi modeli masaya yatırıldı. 212 NexT Yönetici Ortağı Gizem Yağız: "İleri malzeme teknolojilerinde çözümler geliştiren ve farklı sektörlere dokunan girişimlere odaklanıyoruz. Yatırımcılarımızla birlikte çalışıp onların network ve bilgi birikimlerinin katkılarıyla portföy girişimlerini destekliyoruz" diye konuştu.

Akkök Holding Stratejik Planlama ve İş Geliştirme Direktörü Ozan Hançer, "212 NexT, endüstri ve VC birlikteliğinin nadir bir örneği olarak, net sınırlarla belirlenmiş yatırım tezine uygun fırsatları değerlendirmeye ve sinerji kavramını tam anlamıyla hayata geçirmeye devam ediyor" açıklamasını yaptı.

ETKİ YATIRIMINDA TÜRKİYE ATILIMI

Etki GSYF Yönetici Ortakları Mert Fırat ve Can Atacık, "İyi sorunlara çözümler, iyi finansal getiri sağlar" diyerek etki yatırımının potansiyelini vurguladı. Y Combinator'ın 'iyi problemin altı özelliği' kavramını etki odaklı girişimlere uyarlayarak, "Hayırseverlik gezegeni kurtaramayacak, özel sektöre ihtiyacımız var" dedi.

TÜRK GİRİŞİMLERİNİN KÜRESEL BAŞARISI

Dünya genelinden 5 bin başvuru arasından seçilen 750 finalist arasına girmeyi başaran 28 Türk girişimi, çözümlerini yatırımcılara ve ekosistem paydaşlarına sundu.

Zirvenin sonunda düzenlenen ödül töreninde, 28 Türk finalisti arasından üç girişim farklı kategorilerde başarı elde etti. Heartwise, sağ kalp yetmezliğinin tedavisinde her hastaya özel tasarlanan kalp pompası sistemiyle sağlık teknolojilerinde öncülük ederek birincilik ödülünü kazandı. Sistemin ağır pil paketlerinden kurtuluş sağlaması, hasta yaşam kalitesinde çığır açıyor.

Alloy Additive, büyük ölçekli metal eklemeli imalat teknolojisiyle havacılık, enerji ve petrol & gaz sektörlerinde geleneksel üretim yöntemlerini dönüştürürken ikincilik ödülünün sahibi oldu. DRONEQUBE ise otonom drone teknolojisi ve yapay zeka ile tarımda sürekli bitki izleme, erken zararlı tespiti ve kimyasal kullanım azaltımı sağlayan çözümüyle üçüncülük ödülünü kazandı.

Hello Tomorrow Türkiye'nin 25 milyon dolar değerindeki veri platformu sayesinde girişimciler bugüne kadar 4 milyar doların üzerinde yatırım topladı.