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Jose Mourinho'dan Aziz Yıldırım'a tebrik telefonu

Jose Mourinho'dan Aziz Yıldırım'a tebrik telefonu
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Jose Mourinho'nun, Fenerbahçe'de başkanlığa seçilen Aziz Yıldırım'ı telefonla arayarak tebrik ettiği öne sürüldü. Görüşme, seçim sonrası dikkat çeken gelişmelerden biri oldu.

  • Aziz Yıldırım, Fenerbahçe olağanüstü genel kurulunda 17 bin 245 oy alarak yeniden başkan seçildi.
  • Jose Mourinho, seçim sonuçlarının ardından Aziz Yıldırım'ı telefonla arayarak tebrik etti.

Fenerbahçe'de olağanüstü genel kurulun ardından yeniden başkan seçilen Aziz Yıldırım, göreve dönüşünün ardından tebrikleri kabul etmeye devam ediyor. Sarı-lacivertli camiada büyük yankı uyandıran seçim sonuçlarının ardından dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

MOURINHO TELEFON AÇTI

Gazeteci Sercan Hamzaoğlu'nun aktardığı bilgiye göre Jose Mourinho, seçim sonuçlarının netleşmesinin ardından Aziz Yıldırım'ı telefonla aradı. Portekizli teknik adamın görüşmede Aziz Yıldırım'ı başkanlığa seçilmesinden dolayı tebrik ettiği öne sürüldü.

DİKKAT ÇEKEN TEMAS

Futbol dünyasının en tanınmış teknik direktörleri arasında yer alan Mourinho'nun gerçekleştirdiği telefon görüşmesi kısa sürede dikkat çekti. Görüşmenin içeriğine ilişkin detay paylaşılmazken, tebrik telefonu Fenerbahçe camiasında ilgiyle karşılandı.

AZİZ YILDIRIM YENİDEN BAŞKAN

Fenerbahçe'de gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda Aziz Yıldırım 17 bin 245 oy alarak yeniden başkan seçilmişti. Sarı-lacivertli kulüpte yeni dönemin başlamasıyla birlikte transfer ve teknik yapılanma çalışmaları da hız kazandı.

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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıDragoz:

ya bunlar hepsi dedikodu sevenlerin piyasaya sürdüğü haberler 2 kişinin telefon görüşmesini basına kim verir yok kızı makarna yemiş te 6 bin lira ödemiş bunu basına kim verir saçma sapan algı operasyonları

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