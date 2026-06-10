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Fenerbahçe'nin vefat eden eski yöneticisi Derviş Köksal Özbek için tören düzenlendi

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Fenerbahçe Kulübü eski yöneticilerinden Derviş Köksal Özbek için Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde tören düzenlendi. Başkan Aziz Yıldırım gözyaşlarına hakim olamazken, sevenleri ve camia üyeleri duygusal anlar yaşadı.

Vefat eden Fenerbahçe Kulübünün eski yöneticilerinden Derviş Köksal Özbek için tören düzenlendi.

Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde düzenlenen törene, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, yüksek divan kurulu başkanı Şekip Mosturoğlu, eski ve yeni yöneticiler ile Özbek'in ailesi ve sevenleri katıldı.

Burada açıklamada bulunan Aziz Yıldırım, konuşması sırasında göz yaşlarına hakim olamadı.

Çok üzüntülü olduğunu dile getiren Yıldırım, "Kendisiyle 46 yıl önce tanıştım. Uzun yıllar beraber hizmet ettik, çok iyi dostumdu. 1990 yılında Metin Aşık yönetiminde beraber olduk. Ben başkan olunca hep yanımızda yer aldı. Beraber mücadele ettik. Yaptığımız tüm eserlerin altında onun da imzası vardır. Dostum, yol arkadaşımdı. Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine de başsağlığı diliyorum. Bu camia seni unutmayacak." diye konuştu.

Şekip Mosturoğlu ise "Köksal abimizi ebedi yolculuğuna uğurluyoruz, çok üzgünüz. Kendisiyle çalışma fırsatı bulmuş biriyim. Camiaya yön veren düşünceleri hala aklımızda. Onun Fenerbahçe'ye olan aşkı ve hizmetleri hafızalarımızda her zaman yaşamaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Genel sekreter Orhan Demirel de "Derin bir üzüntü yaşıyoruz. Fenerbahçe'ye karşılıksız hizmet etmiş, büyük emek vermiş çok iyi bir Fenerbahçeliydi. Ailesine, yakın dostlarına ve Fenerbahçe camiasına sabır diliyorum." şeklinde görüş belirtti.

Özbek'in cenaze namazı, Kızıltoprak Zühtü Paşa Camisi'nde öğle vakti kılınacak.

Kaynak: AA / Süha Gür
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