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Leyla Aydemir davasında anne yeniden hakim karşısına çıkacak

Leyla Aydemir davasında anne yeniden hakim karşısına çıkacak
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Ağrı'da 2018'de kaybolup 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin davada mahkeme, anne Şükran Aydemir'in yarın yeniden dinlenmesine karar verdi. Tutuklu sanık Yusuf Aydemir'in tutukluluğu devam ediyor.

Ağrı'da 2018 yılında kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin davada anne Şükran Aydemir, mahkemenin kararı doğrultusunda yarın yeniden dinlenecek.

Ağrı'nın Bezirhane köyünde kaybolan ve 18 gün sonra dere yatağında cansız bedeni bulunan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in ölümüne ilişkin davada yargılama süreci devam ediyor. Yargıtay'ın bozma kararının ardından yeniden görülmeye başlanan davanın son duruşmasında mahkeme heyeti, dosyadaki bazı hususların açıklığa kavuşturulması amacıyla anne Şükran Aydemir'in yeniden dinlenmesine karar verdi. Heyet ayrıca tutuklu sanık Yusuf Aydemir'in tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı 11 Haziran'a erteledi.

Bu kapsamda davanın yeni duruşması yarın Ağrı 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek. Son celseye avukatsız katılan Leyla Aydemir'in ailesinin, yarınki duruşmada avukatla temsil edilip edilmeyeceği ise henüz netlik kazanmadı. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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