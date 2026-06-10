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Avrasya Tüneli'nde paniğe neden olan kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Avrasya Tüneli'nde paniğe neden olan kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
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İstanbul Avrasya Tüneli'nde seyir halindeki bir otomobil, itfaiyeye ait yangın panosuna çarptı. Çarpma sonucu patlayan musluk nedeniyle söndürme sistemindeki su tünele aktı. Olay paniğe yol açarken, İstanbul Valiliği akan suyun deniz suyu olmadığını açıkladı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'da Avrasya Tüneli'nde seyir halindeki otomobilin, itfaiyeye ait yangın panosuna çarptığı anların güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Paniğe neden olayda çarpma sonucu patlayan musluk nedeniyle söndürme sistemindeki su tünele akmış, İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada ise tünele akan suyun deniz suyuyla bir ilgisi bulunmadığı belirtilmişti.

Avrasya Tüneli'nde geçtiğmiz pazartesi günü saat 08.00 sıralarında meydana gelen olayda seyir halindeki otomobil, itfaiyeye ait yangın panosuna çarpmış, patlayan musluk nedeniyle söndürme sistemindeki su, tünele akmıştı. Olay sonrasında Avrasya Tüneli araç geçişine kapatılmıştı. Tünele akan suyun deniz suyu olduğu iddiaları paniğe neden olmuştu. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada ise tünele akan suyun deniz suyuyla bir ilgisi bulunmadığı ifade edilmiş, geçişlere bir süre kapatılan Avrasya Tüneli çalışmaların tamamlanmasının ardından tekrar kullanıma açılmıştı.

Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Paniğe neden olan kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde sürücüsünün kontrolünde çıkan otomobilin itfaiyeye ait yangın panosuna çarptığı, çarpma sonucu patlayan musluktan tünele su aktığı görülüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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