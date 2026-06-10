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Koç Holding şirketlerine bir günde iki saldırı

Koç Holding şirketlerine bir günde iki saldırı
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Rahmi Koç'un "Kürt kadın" fıkrasından sonra Koç Holding bünyesindeki şirketlere yönelik saldırılar sürüyor. Diyarbakır'daki Otokoç bayisi ve İstanbul Esenyurt'taki Yapı Kredi Bankası şubesi silahlı saldırıya uğradı. Peş peşe yaşanan saldırılar sonrası polis ekipleri faillerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

Rahmi Koç'un tepki çeken "Kürt kadın hasta" fıkrası sonrası Koç Holding şirketlerine yönelik başlayan saldırılara her geçen gün bir yenisi ekleniyor. Bu kez biri Diyarbakır'da biri İstanbul'da olmak üzere iki silahlı saldırı düzenlendi. 

Diyarbakır'da Otokoç araç bayisine düzenlenen saldırının ardından İstanbul Esenyurt'ta bulunan Yapı Kredi Bankası şubesi de kurşunlandı. Her iki olayda da can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, binalarda maddi hasar meydana geldi.

DİYARBAKIR'DA OTOKOÇ BAYİSİ HEDEF ALINDI

Diyarbakır'da Koç Grubu'na ait Otokoç araç bayisine kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda yaralanan olmazken, binada maddi hasar oluştu. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede inceleme yaparken, saldırganların yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

İKİNCİ SALDIRI ESENYURT'TAKİ YAPI KREDİ'YE

Günün ikinci saldırısı ise İstanbul Esenyurt'ta yaşandı. Doğan Araslı Bulvarı üzerinde bulunan Yapı Kredi Bankası şubesi, sabaha karşı motosikletli saldırganların hedefi oldu.

Sabah iş yerine gelen banka çalışanları camlardaki kurşun izlerini fark ederek durumu polise bildirdi. Şube geçici olarak hizmete kapatılırken, olay yeri inceleme ekipleri bölgede delil topladı.

GÜVENLİK KAMERALARI İNCELENİYOR

Polis ekipleri hem banka şubesinin hem de çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin kimliklerinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışmalar sürüyor.

KOÇ GRUBU'NA İLK SALDIRI DEĞİL

Koç Holding bünyesinde bulunan İstanbul'daki Otokoç Genel Müdürlüğü ile Antalya'daki bir bayiye de silahlı saldırı düzenlenmişti.

SALDIRILARIN ZAMANI DİKKAT ÇEKTİ

Rahmi Koç'un İzmir'deki hastane açılışında yaptığı "Kürt kadın hasta" fıkrasından sonra peş peşe yaşanan saldırılar dikkat çekti. Koç, "Doktor, Kürt kadının derdini dinlemiş. ‘Hanımefendi, perdenin arkasına gidin, soyunun,’ deyince kadın, ‘Doktor bey, ilk sen soyun’ demiş’" ifadelerini kullanmıştı. 

Kaynak: ANKA
Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıGüven önemlş önemlş:

tamam doğru konuşmamış ama bunlar da provakatörluk için bahane mi arıyormuş

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