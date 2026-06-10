Akranının bıçaklayarak öldürdüğü 16 yaşındaki çocuğun babası feryat etti: 'Benim ciğerim yanıyor, bitmiş haldeyim'

Ankara'da akranının bıçaklı saldırısı sonucu hayatını kaybeden 16 yaşındaki çocuğun babası, "Oğlumu kalbinden iki kez bıçaklamış. Benim ciğerim yanıyor. Adalet istiyorum. Bitmiş haldeyim. Gözyaşlarım sel oldu. Saldırganlar gereken cezayı alsın" dedi.

Olay, dün akşam Etimesgut ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi'ndeki bir parkta meydana geldi. İddialara göre, 16 yaşındaki Kayra Ataman, kız arkadaşıyla birlikte vakit geçirdiği sırada alkollü olduğu ileri sürülen Burak E.'nin sözlü tacizine uğradı. Ataman'ın tepki göstermesi üzerine çıkan tartışmaya, Burak E.'nin 17 yaşındaki oğlu T.E.E. de dahil oldu. Tartışmanın alevlenmesi üzerine T.E.E., Ataman'ı kalbinden bıçaklayarak yaraladı. Olayın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde hayatını kaybeden Ataman'ın cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Saldırının ardından kaçan baba ile oğlu ise yakalanarak gözaltına alındı. Burak E.'nin Ataman'ın yanında gördüğü kişinin oğlunun eski kız arkadaşı olduğu için tepki gösterdiği iddia edildi.

"Bunlar çocuk değil canavar, çocuğun yanında bıçak olur mu hiç"

Adli Tıp Kurumu önüne gelen Ataman'ın ailesi ise olaya tepki göstererek, hukuk mücadelelerini sürdüreceklerini ifade etti. Baba Hanifi Ataman, "Oğlum, bir kız arkadaşıyla yolda yürürken sarhoş birisi çıkmış karşısına. O kişi kıza laf atmış, oğlum da tepki göstermiş. Daha sonra laf atan kişinin de oğlu olaya karışmış. Oğlumu kalbinden iki kez bıçaklamış. Benim ciğerim yanıyor. Adalet istiyorum. Bitmiş haldeyim. Gözyaşlarım sel oldu. Saldırganlar gereken cezayı alsın. Bir tanecik oğlum öldü. Bunlar çocuk değil canavar. Çocuğun yanında bıçak olur mu hiç. Hak ettikleri cezayı bulsunlar. Kayra'yı kız arkadaşı aramış, dışarıya çağırmış. Devamlı konuştuğu bir arkadaşıymış ama sevgilisi olduğunu hiç duymadık. Bu işin peşini bırakmayacağız" dedi.

"Özel Harekat polisi olmak istiyordu"

Anne Emine Ataman ise, "Oğlum daha 15 yaşındaydı. Hiçbir şey konuşabilecek halde dahi değilim. Adalet istiyorum. Artık çocuklar ölmesin. Oğlum bir tanecikti. Özel Harekat polisi olmak istiyordu. Yurt dışında eğitim görme isteği vardı" ifadelerini kullandı.

"Çok merhametli, efendi bir çocuktu"

Hala Kevser Güneş ise, "Bu çocukların hali ne olacak. Yeğenim parkta arkadaşıyla oturuyormuş. Bir kişi laf atmış, yeğenim de ona tepki göstermiş. Ardından da o kişinin oğlu olaya dahil olup, yeğenimi kalbinden bıçaklamış. Ayrıntılarını bilmiyoruz. Sesimiz duyulsun istiyoruz. Çok merhametli, efendi bir çocuktu. Bıçak, silah nedir bilmezdi bile" dedi.

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, lise 1. sınıf öğrencisi Kayra Ataman'ın cenazesinin bugün ikindi namazını müteakip Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verileceği belirtildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı