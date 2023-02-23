Depremin bilançosu artıyor! Can kaybı 43 bini aştı, yıkılan bina sayısı korkunç boyutta

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilde büyük yıkıma yol açan depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 43 bin 556 oldu. Yaralıların hastanelerde tedavisi devam ederken Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yıkılan bina sayısını açıkladı. Kurum, "4 milyon 511 bin bağımsız bölümden oluşan 1 milyon 250 bin bina incelendi. 520 bin bağımsız bölümden oluşan 164 bin 321 bina yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı." dedi.

6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 11 ilde ağır hasara neden oldu. Depremlerde yüzlerce bina yıkılırken, hayatını kaybedenlerin sayısı da gün geçtikçe daha da artıyor.

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 43 BİNİ AŞTI

Dün akşam son durumu paylaşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bu depremlerde kaybettiğimiz vefat sayımız 43 bin 556. Bu travma ancak büyük bir birlik ve beraberlikle atlatılır. Bu işin içinde daha güçlü bir şekilde çıkacağız. Hüznümüz var, şehirlerimiz yıkıldı ama bu bizim umudumuzu ortadan kaldırmayı sağlamaz. İşimizi bitirmeden de kalkıp gitmeyeceğiz. Burada bu umudu canlı tutmak zorundayız, her zamankinden daha fazla da çalışmak zorundayız." ifadelerini kullandı.

164 BİNDEN FAZLA BİNA YIKIK VE AĞIR HASARLI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ise Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yürütülen hasar tespit çalışmalarına ilişkin konuştu. Kurum, "Toplam 4 milyon 511 bin bağımsız bölümden oluşan 1 milyon 250 bin bina, 11 ilimizde eş zamanlı incelenmiştir. 520 bin bağımsız bölümden oluşan 164 bin 321 binamız yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olarak tespit edildi." dedi.

"KONUTLARI 1 YIL İÇERİSİNDE YAPACAĞIZ"

Bakan Kurum açıklamalarına şöyle devam etti: "Kalıcı konutları vatandaşlarımıza söz verdiğimiz gibi 1 yıl içerisinde yapacağız. 2 gün önce Adıyaman, Gaziantep ve Kilis'te toplamda 1797 konutumuzun sözleşmelerini imzaladık ve inşaat sürecine başladık. Dün Adana'da 590, Gaziantep'te 600, Hatay'da 364, Kahramanmaraş'ta 1019, Şanlıurfa'da 534 olmak üzere 3 bin 107 yeni yuvamızın sözleşmesini imzaladık. Bugün, Gaziantep ilçelerinde 400, Hatay'da 1317, Malatya'da 599 konut olmak üzere 2 bin 316 konut ve 36 dükkanın sözleşmelerini imzalıyoruz. Depremin ardından 18'inci gün itibarıyla baktığımızda, son üç günde 7 bin 222 konut ve 36 dükkanın sözleşmelerini gerçekleştirerek Cumhuriyet tarihinin en büyük afet konut yapım inşaat sürecini hızlı bir şekilde yürütmeye gayret gösteriyoruz."

70 BİN KÖY EVİ YAPILACAK

Köy halkının yaşamlarını sürdürebilmesi ve köylerin kalkındırılmasıyla ilgili de hassas bir çalışma sürecinin yürütüldüğünü vurgulayan Kurum, "Köylerimizi ayağa kaldırmak için ilk etapta Osmaniye'de 1361, Adana'da 701, Diyarbakır'da 2 bin 927, Elazığ'da 386, Hatay'da 14 bin 141, Kahramanmaraş'ta 12 bin 135, Malatya'da 17 bin 990, Şanlıurfa'da 2 bin 54, Gaziantep'te 9 bin 130, Kilis'te 1002, Adıyaman'da da 10 bin köy konutumuzu şehrin ihtiyaçlarına, kültürel dokusuna uygun bir şekilde 70 bin köy evimizi parkıyla, bahçesiyle hak sahibi kardeşlerimize teslim edeceğiz." ifadelerini kullandı.

HATAY'DA PEŞ PEŞE DEPREM

Öte yandan, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Hatay, 20 Şubat Pazartesi akşamı 6.4 ve 5.8 ile sallandı. Bu depremlerde hasarlı binalardan eşya almak isteyenlerin de aralarında olduğu 6 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi ise yaralandı.

HASARLI BİNALARA GİRİŞLER İZNE TABİ OLACAK

Bu gelişmenin ardından AFAD tarafından hazırlanan genelgede, afet bölgesinde "yıkık" ve "acil yıktırılacak yapı" niteliğinde olduğu belirlenen yapılara kısa süreliğine de olsa girilmesi ve eşya alınmasının kesinlikle yasak olduğu belirtildi. Ağır hasarlı tüm yapılara giriş izni ve eşya alımının, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca görevlendirilen uzmanların raporu doğrultusunda değerlendirileceği ifade edilen genelgede, binası "ağır hasarlı" olarak belirlenmiş, 30 günlük süre içerisinde bina hasar durumuna itiraz etmeyecek vatandaşların eşyalarını alabilmelerinin, yapılarıyla ilgili uzmanlarca oluşturulacak tahliye raporuna uygun şekilde planlanacağı aktarıldı.

TAHLİYE YAPAMAYANLARA EŞYA YARDIMI GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Tahliye sırasında olası mücbir sebeplerle tahliyenin durdurulması zorunluluğu oluşması halinde, tahliyenin derhal sonlandırılarak, bu durumun tutanak altına alınması istenen genelgede, yapılarına girmelerine müsaade edilmeyen veya eşya tahliyesi yapılamayan vatandaş için ayrıca eşya yardımı gerçekleştirileceği ifade edildi.

DEPREM BÖLGESİNDE İŞTEN ÇIKARMA YASAĞI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, deprem felaketi sebebiyle OHAL ilan edilen illerde istihdamın korunmasına yönelik tedbirler kapsamında işverenlere işten çıkarma yasağı getirildi. Yine kararnameye göre depremden etkilenen ve OHAL kapsamında bulunan kentlerdeki işverenler, işyerlerinin ağır ya da orta hasarlı olduğunu belgelemeleri durumunda, 'uygunluk tespiti' beklenmeksizin kısa çalışma ödeneğinden de yararlanabilecek.