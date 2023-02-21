Depremde çöken Hatay Valilik binasının tarihteki büyük önemi! Türkiye Cumhuriyeti'ne katılma kararı burada alındı

Türkiye dün akaşm peş peşe yaşanan iki depremle daha sarsıldı. Hatay merkezli deprem sonrası birçok ağır hasarlı binan yıkıldı. Kahramanmaraş merkezli depremlerde ayakta kalan Hatay Valiliği binası da çöktü. 1939 tarihinde Hatay Devleti Millet Meclisi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne katılma kararını oy birliği ile bu binada aldı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin büyük yıkıma yol açtığı Hatay akşam saatlerinde peş peşe sallandı. Saat 20.04'te Defne ilçesinde 6.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Dakikalar sonra Samandağ'da 5.8 ve 5.2 büyüklüğünde iki deprem daha gerçekleşti.

DEPREMLE BİR KISMI ÇÖKTÜ

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde hasar gören tarihi Hatay Valiliği binasının bir bölümü, dün akşam 3 dakika arayla meydana gelen 6.4 büyüklüğündeki depremde çöktü. Çöken binanın Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki önemi ise çok büyük.

TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLETİ'NE KATILMA KARARI BU BİNADA ALINDI

1927 yılında inşasına başlanan bina Hatay Valiliği olarak kullanılıyordu. Binanın mimari projesi Halepli bir mühendis tarafından çizildi, uygulaması ise yerli ustalar tarafından yapıldı. Mali kaynağı ise zamanın İskenderun Sancağı İdari Meclisi tarafından karşılandı. Yıkılan tarihi binada 29 Haziran 1939 tarihinde 40 milletvekilinden oluşan Hatay Devleti Millet Meclisi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne katılma kararını oy birliği ile bu binada aldı. Bu nedenle binanın Hatay'ın ve Türkiye'nin yakın siyasi tarihinde anı değeri taşıyan özel bir önemi bulunuyor.