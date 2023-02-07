Depremden 30 saat sonra yüzleri güldüren mucizevi kurtuluşlar

Kahramanmaraş'ta 7.6 ve 7.7 büyüklüğündeki depremlerin üzerinden 30 saat geçmesinin ardından yüzleri güldüren gelişmeler de yaşanıyor. 30 yaşındaki Hülya Yılmaz ve 6 aylık bebeği A.V.Y., 29 saat sonra sağ çıkarıldı. Kahramanmaraş merkezde ise 38 yaşındaki Ahmet Ay, depremden 29 saat sonra sağ olarak kurtarıldı. Kahramanmaraş'ta bir diğer güzel haber ise 5 yaşındaki çocuğun kurtarılması oldu. Hatay'da depremde yıkılan Asi Nehri kıyısındaki 6 katlı binadan bir anne sağ çıktı.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler Türkiye'nin 10 şehrinde ve Suriye'de binlerce insanın ölümüne neden oldu. Türkiye tüm kurumları ve halk desteği ile deprem için seferber olurken tüm dünyadan da destek mesajları yağdı. Depremden 30 saat sonra ise yüzleri bir nebze de olsa güldüren mucizevi kurtuluşlar oldu. Biz de o kurtuluşlardan bazılarını derledik.

ANNE VE 6 AYLIK BEBEĞİ KURTARILDI

Hatay'ın Odabaşı Mahallesi'nde, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerde yıkılan binanın enkazından 30 yaşındaki Hülya Yılmaz ve 6 aylık bebeği A.V.Y., 29 saat sonra sağ çıkarıldı. Anne Yılmaz ve bebeği tedavi için hastaneye kaldırıldı. Kentte Afad, UMKE, 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri binaların enkazından mümkün olduğunca fazla kişiyi sağ çıkarmak için zamana karşı yarışıyor.

38 YAŞINDAKİ ADAM KURTULDU

Türkiye'yi üzüntüye boğan depremin kalbinde Kahramanmaraş merkezde 38 yaşındaki Ahmet Ay, depremden 29 saat sonra sağ olarak kurtarıldı. Eşini kaybeden Ay'ın enkaz altındaki kızını kurtarma çalışmaları da sürüyor. Öte yandan yine Kahramanmaraş'ta Şazibey Mahallesi Azerbaycan Bulvarı üzerinde yıkılan Serap Apartmanının enkazından 5 yaşlarında bir çocuk sağ olarak çıkartıldı.

KAHRAMANMARAŞ'TA BEKLEYİŞ DEVAM EDİYOR

Depremin merkez üssü Kahramanmaraş'ta umutlu bekleyiş devam ediyor. Yıkılan binalarda arama- kurtarma ekiplerinin çalışması, gece boyunca devam etti. Kent merkezindeki 8 bloklu Ebrar Sitesi de depremde yıkıldı. Enkazda mahsur kalanlardan Ali isimli gence, gece saatlerinde ulaşıldı.

"BURADA KALAYIM YARDIMCI OLAYIM"

Aydın'ın Kuşadası ilçesinden arama-kurtarma çalışmalarına katılmak üzere Hatay'a giden Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yıkılan bir binanın enkazından yaklaşık 24 saat sonra Hatice Şeren'i (26) kurtardı. Şeren, "Hiçbir yerimde hasar yok. Burada kalıp annemin babamın çıkmasına yardımcı olayım" dedi.

28 SAAT SONRA GELEN KURTULUŞ

Hatay 600 Evler semtinde anne ve iki çocuğu ile yaşlı bir vatandaş, Erzurum AFAD ekiplerinin başarılı çalışması ile yıkılan binanın enkazından canlı olarak çıkarıldı. Depremin ardından 28 saat sonra canlı olarak kurtarılan anne ve iki çocuğu, AFAD ekiplerinin uzun uğraşları sonucu enkazdan çıkarıldı. AFAD görevlilerinin kucağında enkazdan indirilen çocuklara sarılan dayısı gözyaşlarına boğuldu. Öte yandan, aynı enkazda bulunan bir yaşlı adam ise AFAD ekiplerinin yoğun çabası ile yaralı olarak molozlar arasından çıkarıldı. İlk müdahalesi sağlık ekiplerince enkaz altında yapılan yaşlı adam, sedye ile taşınarak hastaneye götürüldü.

24 SAAT SONRA KURTARILDI

Afet bölgesine giden Esenyurt Belediyesi Arama Kurtarma Ekibi, ailesiyle birlikte enkaz altında kalan Bekir'i uzun çabalar sonucu kurtardı. Hatay'ın Antakya ilçesinde yıkılan bir binanın enkazında kalan ve gece saat 04.30 sıralarında çıkarılan küçük Bekir, ambulansla hastaneye sevk edildi. Ekipler, 24 saat boyunca enkaz altında ailesiyle birlikte yaşam mücadelesi veren Bekir'in annesine de ulaşarak yoğun uğraşlar sonucu bulunduğu yerden çıkardı.

ANNE KURTARILDI, KIZLARI HAYATINI KAYBETTİ

Hatay'da depremde Defne ilçesinde Asi Nehri kıyısında bulunan 6 katlı binada yerle bir oldu. Binadan 30'uncu saatte bir anne sağ olarak çıkarılırken, 4 ve 6 yaşlarındaki kız çocuklarının ise cansız bedenleri çıktı. Anne yaralı halde ambulansla hastaneye kaldırıldı.

3 VE 16 YAŞINDAKİ KIZLAR KURTARILDI

Malatya'da çöken bir binada mahsur kalan 3 yaşındaki kız ile babası ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu kurtarıldı. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrası Hatay'daki arama-kurtarma faaliyetlerine katılan Kütahya Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, 16 yaşındaki Şevval Deniz'i yıkılan binanın enkazından sağ olarak kurtardı.

YAŞADIĞI ŞOK NEDENİYLE KONUŞAMIYOR

Hatay'ın Antakya ilçesinde depremde yıkılan binada, belden aşağısı enkaz altında kalan 7- 8 yaşlarındaki erkek çocuğu, kurtarılmayı bekliyor. Suriyeli olduğu, anne ve babasının da enkaz altında kaldığı belirtilen çocuk, yaşadığı şok nedeniyle konuşamıyor.

YORGANA SARIP, YANINA SU BIRAKTILAR

Beton bloğun altında sıkışan çocuk, tüm çabalara karşın kurtarılamadı. Bunun üzerine vatandaşlar, gece üşümemesi için çocuğu yorgana sardı, başına bere takıp, yanına da susadığı zaman içmesi için pet şişede su bıraktı. MBugün sabahın ilk ışıklarıyla birlikte diğer bölgelerde arama kurtarma çalışmaları yeniden başlarken, Cebrail Mahallesi'ne ise ekipler henüz ulaşamadı. Küçük çocuk kurtarılmayı bekliyor.