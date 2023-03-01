Depremin büyük yıkım yarattığı Antakya'da sokaklar, kayıp ilanları ile doldu

Depremin en çok yıkım ve can kaybına neden olduğu şehirlerden Hatay'ın Antakya ilçesinde yaşayanlar, kentin çeşitli noktalarına astıkları fotoğraflı ilanlarla deprem sonrasında kaybolan yakınlarını arıyor. İlanlarda yazan detaylar ise görenleri kahrediyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından neredeyse 3 hafta geçti. Deprem 11 ilde büyük yıkıma neden olurken, en kötü etkilenen noktalardan birisi ise Hatay'ın Antakya ilçesi oldu. İlçede sağlam bina kalmazken binlerce insan hayatını kaybetti, onlarca aile ise ulaşamadıklarını yakınlarını aramaya başladı.

DEPREMDEN BERİ HABER ALINAMAYAN KARI - KOCA ARANIYOR

Antakya meydanındaki Atatürk büstünün kaidesindeki Hüseyin- Fethiye Çepni çiftine ait fotoğraflı ilanda, 59 yaşındaki çiftin, depremin olduğu 6 Şubat'tan beri kayıp oldukları belirtildi. Üzerinde yakınlarına ait isim ve iletişim numaraları olan ilanda, "Nerede olduklarına dair hiçbir bilgi bulunmuyor. Lütfen yayalım, bir an önce ulaşalım" ifadeleri yer aldı.

YARALANIP ŞOKE GİREN ADAMDAN DA HABER YOK

Büst kaidesindeki başka kayıp ilanı ise Muhsin Sedat Kaya'ya (38) ilişkin. İlk yardım çadırında üst üste 2 gün pansuman yapıldığı kaydedilen Kaya'nın yüzünün yaralı, ayağına demir parçası saplandığı, başına darbe aldığı ve şok etkisinde olduğunun bilindiği kaydedildi. Kayıp ilanları arasında, Çağdaş Yıldız adlı çocuğa dair ilan da bulunuyor. Defne ilçesi Sümerler Mahallesi Dere Sokak No 9'daki Cem Apartmanı'nda kaybolduğu belirtilen Yıldız'ı görenlerin iletişime geçmeleri isteniyor.

"TRAVMA GEÇİRİYOR OLMASI ÇOK MUHTEMEL"

Diğer ilan ise Necla İşler (59) adlı kişiye ait. Defne ilçesinden olduğu belirtilen İşler'in kayıp ilanında şu bilgiler yer aldı: "Sümerler, Akdeniz, Armutlu, Çekmece, Turunçlu mahallerindeki yemek ve diğer insani yardımların sunulduğu yerlerde gıda, tuvalet ve ısınma gibi ihtiyaçlarını karşılamak için birçok defa görülmüş. Sabit bir noktada kalmadığı, söz konusu yerlerde dolaştığı tahmin ediliyor. Enkazdan çıktığı için travma geçiriyor olması çok muhtemel."