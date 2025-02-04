Deprem fırtınası yaşanan Ege Denizi'nde şiddetli bir sarsıntı daha

Ege Denizi'nde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afad'dan yapılan açıklamada depremin saat 16.04'te meydana geldiği kaydedilirken; derinliğinin 7 kilometre olduğu açıklandı.

SARSINTI İZMİR'DE BİLE HİSSEDİLDİ

Yüzlerce kilometre mesafede meydana gelen deprem İzmir'de de hissedildi. Özellikle yüksek katlarda bulunan vatandaşlar, panik yaşarken bazı vatandaşlar daha güvende olabilecekleri açık alanları tercih etti.

BODRUM'A 152 KİLOMETRE MESAFEDE

Afad'da yer alan bilgiye göre; Deprem Muğla'nın Bodrum ilçesine 152 kilometre mesafede gerçekleşti. İzmir'e ise 266 kilometre mesafede olduğu kaydedildi.

SON 1 HAFTADA 754 DEPREM MEYDANA GELDİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verilerine göre, 28 Ocak'tan beri saat 14.00 itibarıyla Ege Denizi'nde 754 deprem kayıtlara geçti.

Deprem fırtınası şeklinde gelişen bu aktivite sonucunda büyüklüğü 1'den küçük 1, 1-2 arası 109, 2-3 arası 293, 3-4 arası 294 ve 4-5 arası 57 deprem meydana geldi. Bu depremlerin en büyüğü 4,9 olarak kayıtlara geçti.

Depremler, Santorini Adası'nın yaklaşık 25 kilometre kuzeydoğusunda artış gösterdi ve derinlikleri 5 ila 25 kilometre arasında değişti.

HALK SANTORİNİ'DEN KAÇIYOR

Ege Denizi'nde yaşanan sismik hareketlilik nedeniyle deprem korkusu yaşayan yaklaşık 9 bin kişi, Santorini Adası'ndan ayrıldı.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, sarsıntıların yoğun hissedildiği bölgede ziyaretçiler ve yerleşik halkın dahil olduğu yaklaşık 9 bin kişi, büyük bir deprem olabileceği endişesiyle Ada'yı terk etti.

Hava yolu şirketleri, okulların da cumaya kadar tatil edildiği Ada'dan ayrılmak isteyenler için ek seferler koydu.

Uzmanlardan oluşan uluslararası bir araştırma grubunun da bugün bölgeye giderek özel sensörlü cihazlarla denizaltında incelemelerde bulunması planlanıyor.

Tedbiren arama kurtarma ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği Santorini Adası'na, herhangi bir deprem anında elektrik kesintisi olmasına karşı Yunanistan Elektrik Dağıtım Şirketinin jeneratörleri ve ekipmanları da götürüldü.