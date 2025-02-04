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Deprem fırtınası yaşanan Ege Denizi'nde şiddetli bir sarsıntı daha

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Son 1 haftada 700'ün üzerinde deprem meydana gelen Ege Denizi'nde bir sarsıntı daha kaydedildi. AFAD'dan yapılan açıklamada 5.2 büyüklüğündeki depremin saat 16.04'te meydana geldiği kaydedilirken; derinliğinin 7 kilometre olduğu açıklandı. Şiddetli sarsıntı İzmir'den bile hissedildi.

Ege Denizi'nde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afad'dan yapılan açıklamada depremin saat 16.04'te meydana geldiği kaydedilirken; derinliğinin 7 kilometre olduğu açıklandı.

SARSINTI İZMİR'DE BİLE HİSSEDİLDİ

Yüzlerce kilometre mesafede meydana gelen deprem İzmir'de de hissedildi. Özellikle yüksek katlarda bulunan vatandaşlar, panik yaşarken bazı vatandaşlar daha güvende olabilecekleri açık alanları tercih etti.

Deprem fırtınası yaşanan Ege Denizi'nde şiddetli bir sarsıntı daha

BODRUM'A 152 KİLOMETRE MESAFEDE

Afad'da yer alan bilgiye göre; Deprem Muğla'nın Bodrum ilçesine 152 kilometre mesafede gerçekleşti. İzmir'e ise 266 kilometre mesafede olduğu kaydedildi.

SON 1 HAFTADA 754 DEPREM MEYDANA GELDİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) verilerine göre, 28 Ocak'tan beri saat 14.00 itibarıyla Ege Denizi'nde 754 deprem kayıtlara geçti.

Deprem fırtınası şeklinde gelişen bu aktivite sonucunda büyüklüğü 1'den küçük 1, 1-2 arası 109, 2-3 arası 293, 3-4 arası 294 ve 4-5 arası 57 deprem meydana geldi. Bu depremlerin en büyüğü 4,9 olarak kayıtlara geçti.

Depremler, Santorini Adası'nın yaklaşık 25 kilometre kuzeydoğusunda artış gösterdi ve derinlikleri 5 ila 25 kilometre arasında değişti.

Deprem fırtınası yaşanan Ege Denizi'nde şiddetli bir sarsıntı daha

HALK SANTORİNİ'DEN KAÇIYOR

Ege Denizi'nde yaşanan sismik hareketlilik nedeniyle deprem korkusu yaşayan yaklaşık 9 bin kişi, Santorini Adası'ndan ayrıldı.

Yunan basınında yer alan haberlere göre, sarsıntıların yoğun hissedildiği bölgede ziyaretçiler ve yerleşik halkın dahil olduğu yaklaşık 9 bin kişi, büyük bir deprem olabileceği endişesiyle Ada'yı terk etti.

Deprem fırtınası yaşanan Ege Denizi'nde şiddetli bir sarsıntı daha

Hava yolu şirketleri, okulların da cumaya kadar tatil edildiği Ada'dan ayrılmak isteyenler için ek seferler koydu.

Uzmanlardan oluşan uluslararası bir araştırma grubunun da bugün bölgeye giderek özel sensörlü cihazlarla denizaltında incelemelerde bulunması planlanıyor.

Tedbiren arama kurtarma ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği Santorini Adası'na, herhangi bir deprem anında elektrik kesintisi olmasına karşı Yunanistan Elektrik Dağıtım Şirketinin jeneratörleri ve ekipmanları da götürüldü.

Deprem fırtınası yaşanan Ege Denizi'nde şiddetli bir sarsıntı daha
Haberler.com / Ayça Elal - Güncel
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Yorumlar (22)

Haber Yorumlarıdehide:

İzmir bu sana bir uyarı olabilir. Artık şu CHP güdümünden çıkıp doğru yolu bulmanız lazım

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Haber YorumlarıJokerAllame:

Allah'ım sen bizim derdimizi al @r@pl@r@ ver

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Haber YorumlarıVatansever:

Amerikanın silah yüklediği adalara vuracak Sunami… Allah büyüktür

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Haber YorumlarıSalim:

VALLA GİDİŞAT HİÇTE HAYRA DEĞİL

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Haber Yorumlarıhaksız mıyım:

Allah, tüm insanları felaketlerden korusun. ırkçılar, faşistler, zorbalar ve diğer insanların acısından mutlu olanlar hariç

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Haber YorumlarıCemil Akar:

Teşkilat dizinde bile yapay deprem konusu ele alındıysa ki bu HAARP bnce de var. Yeryüzünde 6 şubatta olan 2 yıkıcı deprem de zaten normal değildi! Marmara ve egeyi yıkma dertleri.. Ama Allahın adaleti ve gücüne inancımız tam.

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Haber YorumlarıNaci Büyükkal:

Gelsin artık şu adrenalin :DDDDD

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Haber YorumlarıOZYOLDAS 23:

Kuzey Afrika plakası Akdenizin zeminini egeye doğru itiyor daha kötüsü gelebilir

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Haber YorumlarıGADDAR:

demek ki dünkü adamın dediği doğru deliö falan diyorsunuz da bir harekete geçerse hepimize allaha ısmarladık yani demek ki doğru

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Haber YorumlarıSihirbazın Çırağı:

Ne kaybedebileceğim bir sevgilim var ne de çocuk yapacak kadar müreffeh bir zenginliğim. Patlamazsa kahrolsun Santorini, yıkılmazsa ben günahsız eza çekerken şehirler keyfini sürenlerle çöksün üzerlerine gök kubbe. İntikam Alanların En Hayırlısı ve Muktediri Olan El Müntakim ALLAH'a şükürler olsun. Hiç bir katma değer üretmeden sahte akademilerin gerçek mezunları olduklarından maaş almaya layık görülen yetkililerin tüm ipliklerini pazara çıkarsın bu depremler, yıkıntılar.

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